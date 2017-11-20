|Экономика
|20.11.2017 16:35
В Краснооктябрьском районе Волгограда подключат новый участок водовода
В связи с проведением работ по подключению вновь проложенного участка водовода диаметром 500 мм по переулку Вязниковский от улицы Еременко до перехода через реку Мечетка «Концессии водоснабжения» временно ограничат водоснабжение с 07.00 час. 21 ноября 2017 года до 21.00 час. 22 ноября 2017 года по следующим адресам:
Краснооктябрьский район:
— ул. Кибальчича, дома №1а – 19;
— ул. Никопольская, дома №8 – 22, 17 – 31;
— ул. Суздальская, дома №10 – 30, 1 – 13;
— ул. С. Лазо, дома №1 – 15;
— пер. Вязниковский,№2 – 20, 3, 5;
— ул. Новаторская, №2 – 18, 5 – 15;
— пер. Ю. Смирнова, №1 – 7;
— ул. Ю. Смирнова, №1 – 19;
— ул. Ломоносова, №38 – 50, 49 – 71;
— ул. Типографская, №35 – 71, 44 – 66;
— ул. Узловая, №16 – 68;
— ул. Шатурская, №2 – 48, 17 – 63;
— ул. Водопадная, №22 – 66, 11 – 53;
— ул. Муромская, №14а – 40, 23 – 49;
— ул. Саратовская, . №20 – 30.
Тракторозаводский район:
— ул. Сборочная, дома №6 – 34;
— ул. Талалихина, №3 – 35;
— ул. Березовая, №16 – 21;
— ул. Дружбы Народов, №1 – 76.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, работы проводятся в рамках реализации инвестиционной программы 2015-2017 годов. В период отключения потребителей от системы водоснабжения будет дополнительно организован подвоз воды. Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» investvoda.ru или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.
Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.
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|Борьба с коррупцией
|20.11.2017 17:48 (Обновлено: 20.11.2017 17:49)
Юрию Гольдеру, руководителю президиума «Ассоциации защиты прав потребителей», не удалось добиться изменения меры пресечения и выйти на свободу на период расследования дела. Как сообщили ИА «Высота 102», Волгоградский облсуд оставил в силе решение Ворошиловского районного суда Волгограда, который ранее оставил его за решеткой до 25 декабря 2017 года. Напомним, правозащитник был задержан в конце июля при получении взятки в 1 млн рублей от владельцев гостиницы «Мартон» на Белоглинской. Тогда же он был помещен под стражу. Ранее, при проверке отеля помощники Гольдера нашли в работе заведения около трех десятков нарушений. Об этом они сообщили в соответствующие госструктуры, но позже часть обращений отозвали....
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|Общество
|20.11.2017 17:31
Финальным аккордом празднования в Волгограде 75-летия начала контрнаступлений Советской Армии под Сталинградом стал яркий салют и запуск архитектурно-художественного освещения моста через Волгу. Подсветка, преобразившая ночной пейзаж, будет радовать жителей и гостей областного центра отныне каждый день. Как сообщили ИА «Высота 102» в ПАО «Волгоградоблэлектро», от задумки до реализации проекта ушло больше года. Знания специалистов из организаций разных городов России, опыт профессионалов компаний нашего региона внесли неоценимый вклад в успешность реализуемого проекта. Для того, чтобы световое оформление поразило горожан и гостей Волгограда, была проделана огромная работа: смонтировано 82 мачты декоративного освещения пролетных строений и 20 мачт декоративного...
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|Культура
|20.11.2017 17:27
Дворцы культуры в муниципальных образованиях Волгоградской области, пребывающие в крайне удручающем состоянии, получили надежду на обновление. О том, что в регионе должен быть реализован такой проект, сегодня на заседании президиума регионального политсовета партии "Единая Россия " заявил губернатор Андрей Бочаров. Как сообщает ИА "Высота 102", на один ДК будет приходиться 10-20 млн рублей. "Там не нужен суперский ремонт, - сказал губернатор, - но обязательно нужно привести а порядок помещения, фасад, предусмотреть кондиционирование и систему вентиляцию, кинотеатр, места для занятий детей в кружках, благоустроить территории". "С кондачка принимать решение нельзя, - заявил глава региона. Нужно определиться с объемом финансирования". Он попросил...
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|Политика
|20.11.2017 17:00
Сегодня названы фамилии новых сопредседателей регионального отделения Общероссийского народного фронта. Как сообщает ИА "Высота 102", ими стали Александр Воцко и Надежда Кулешова. Отметим, что Воцко, который является генеральным директор ПАО "Волгоградоблэлектро", называют одним из создателей регионального отделения ОНФ. Кулешова работает заместителем генерального директора ВГТРК "Волгоград-ТРВ". Напомним, что сегодня на региональной конференции регионального отделения ОНФ о своей отставке с поста сопредседателей заявили Юрий Староватых и Татьяна Гензе. Свой уход они объяснили необходимостью омоложения региональной организации.
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|Здравоохранение
|20.11.2017 16:57 (Обновлено: 20.11.2017 17:20)
До конца 2017 года комитет здравоохранения должен представить губернатору предложения по развитию онкологической службы региона. Об этом, сообщает корреспондент ИА «Высота 102», заявил сегодня Андрей Бочаров, выступая на заседании политсовета «Единой России». Это направление в рамках модернизации здравоохранения региона, по его словам, должно в ближайшее время стать ключевым. «Онкологические заболевания должны выявляться на ранних стадиях - на это надо нацелить усилия профильного ведомства», - сказал Андрей Бочаров. Тревожными назвал глава региона данные о том, что количество онкобольных в регионе приближается к 100 тысячам человек с ежегодным приростом на 10 тысяч человек.
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|Политика
|20.11.2017 16:39
Сегодня на региональной конференции Общероссийского народного фронта о своей отставке объявили двое сопредседателей регионального штаба Юрий Староватых и Татьяна Гензе, сообщает ИА "Высота 102". По их словам, они уходят с этих постов добровольно, так как видят острую необходимость в омоложении регионального отделения ОНФ. По их словам, сегодня необходимо дать дорогу молодым и талантливым кадрам. К слову, уход Татьяны Гензе может быть связан также и с ее сильной загруженностью. Напомним, что Гензе является председателем Общественной палатой региона и возглавляет областной совет профсоюзов. На региональной конференции активисты ОНФ сегодня подводят итоги работы за три квартала текущего года по...
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|Общество
|20.11.2017 16:26 (Обновлено: 20.11.2017 16:26)
С компании ООО «ИЦ Региональные системы», которое арендовало помещения на третьем этаже ООО «Бизнес-Центр», расположенного на улице Калинина, 13, владельцы требуют возмещения ущерба на сумму свыше 2,5 млн рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в Арбитражном суде Волгоградской области, после расторжения договора и выезда ответчика арендуемые помещения имеют многочисленные недостатки и не пригодны для эксплуатации без проведения в нежилых помещениях ремонта. Согласно экспертному заключению, стоимость восстановительного ремонта составляет 2 533 622 руб. 84 коп. Однако, несмотря на неоднократные претензии, затраты, связанные с устранением недостатков в нежилых помещениях ответчиком не возмещены.
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|Газетный киоск
|20.11.2017 15:53
ВОЛГОГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Строительство железной дороги, которая свяжет центр Волгограда с местным аэропортом к чемпионату мира по футболу 2018 года, выполнено более чем на 30%. "Электрифицированный железнодорожный участок протяженностью 1,2 километра строится от станции Гумрак до волгоградского аэропорта. Эта дорога обеспечит прямое сообщение между железнодорожным вокзалом Волгограда и аэропортом. На сегодняшний день уложено 395 метров железнодорожного пути (33% от общей длины участка - прим. ТАСС), идут подготовительные работы для монтажа контактной сети", - сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал РЖД). В пресс-службе отметили, что в аэропорту также построят островную платформу длиной 176...
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|Общество
|20.11.2017 15:46
Открытый интернет-урок, посвященный борьбе с наркоманией и связанной с ней преступностью, состоялся у учеников 8-11 классов 62 школ Волгограда и области. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, занятие проводили полицейские, врачи, сотрудники службы исполнения наказаний, центра молодежной политики и реготделения фонда «Здоровое поколение». Специалисты отвечали на вопросы школьников, обсуждали с подростками правовые, медицинские и социальные аспекты употребления алкоголя и наркотиков. Учащихся познакомили с работой детского телефона доверия (8 800 2000 122) и с интернет-сайтом «Здоровая Россия». А также объяснили, к кому они могут обратиться за помощью, если попадут в трудную ситуацию.
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|Общество
|20.11.2017 14:41 (Обновлено: 20.11.2017 14:56)
Увезенная несколько лет назад на реставрацию скульптурная группа «Апофеоз труда» снова украсит фасад железнодорожного вокзала в Волгограде к началу февраля, сообщает ИА «Высота 102». В каком виде «Апофеоз труда» вернется на прежнее место, и будут ли это те самые исторические скульптуры, пока неизвестно. Но ко 2 февраля 2018 года, когда в Волгоград начнут съезжаться гости празднования 75-летия победы советских войск в Сталинградской битве, железнодорожный вокзал должен преобразиться. В частности, ярким светом засияет звезда на знаменитом шпиле волгоградского вокзала.
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|Общество
|20.11.2017 14:29 (Обновлено: 20.11.2017 15:26)
Четыре электропоезда переменного тока будут закуплены для работы в Волгограде во время проведения матчей чемпионата мира по футболу, сообщает ИА «Высота 102». Как сообщил сегодня во время визита на железнодорожный вокзал Волгограда начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев, контракты на покупку ЭПЗД подписаны сегодня. "Это вложения, инвестиционные средства порядка миллиарда рублей", - уточнил он. Сегодня начальник Приволжской железной дороги и губернатор Волгоградской области осмотрели работы по реконструкции вокзального комплекса к ЧМ-2018. В настоящее время здесь производится вынос "зоны безопасности" из здания вокзала на территорию Привокзальной площади - для этой цели здесь монтируют павильоны. Параллельно идет монтаж ограждений "зоны безопасности", работы...
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|Общество
|20.11.2017 14:14 (Обновлено: 20.11.2017 16:32)
Волжский трубный завод вручил специальный приз на фестивале военно-патриотических фильмов и программ «Вечный огонь»
Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), принял участие в церемонии награждения победителей IX Международного телевизионного фестиваля военно-патриотических фильмов и программ «Вечный огонь», посвященного 75-летию победы в Сталинградской битве. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков вручил специальный приз ГТРК «Волга» г. Ульяновск за телевизионный очерк о резиденте советской разведки Александре Назарове. «Каждый из нас вносит вклад в дело сохранения наследия Великой Победы. Для коллектива ВТЗ участие в фестивале «Вечный огонь» — это уникальная возможность еще раз выразить благодарность нашим дедам и прадедам. Вместе мы не дадим погаснуть в памяти народа...
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|Общество
|20.11.2017 13:50
Детский центр «Рассвет» - в тройке лидеров по организации летнего отдыха юных волгоградцев в 2017 году
Оздоровительный центр «Рассвет», которому уже более 40 лет оказывает финансовую поддержку волгоградский «КАУСТИК», по оценке экспертов, детей и их родителей стал призёром смотра-конкурса организаций отдыха и оздоровления детей Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в нынешнем году областной смотр-конкурс стартовал в начале летней оздоровительной кампании и завершился в конце октября. Итоговые оценки качества организации детского отдыха сложились из мнений профессиональных экспертов, а также детей и их родителей, которые могли оставить свои отзывы и «лайки» на специально созданном в сети Интернет сайте. В результате работы членов конкурсной комиссии и «народного голосования» детский оздоровительный центр (ДОЦ)...
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|Общество
|20.11.2017 13:49
Заместитель главы администрации Волгограда Владимир Сидоренко займется развитием территории парковой зоны поймы реки Царица, возглавив созданную рабочую группу. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление, подписанное и.о. главы администрации городского округа город-герой Волгоград Ириной Пешковой. В составе рабочей группы также – руководители структурных подразделений администрации Волгограда, депутаты гордумы, чиновники администрации Волгоградской области. Члены коллегиального органа будут решать вопросы развития территории поймы в целях повышения ее рекреационной привлекательности. В частности, разрабатывать предложения и рекомендации по определению приоритетных направлений развития территории парковой зоны, формировать концепции развития, готовить и реализовывать проекты благоустройства, а также координировать действия территориальных и...
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|Общество
|20.11.2017 13:03 (Обновлено: 20.11.2017 13:06)
Сегодня апелляционная инстанция суда Волгоградской области оставила в силе решение Тракторозаводского районного суда г. Волгограда о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, еще в 2009 году между ОАО «Сбербанк России» в лице волгоградского отделения № 8621 и жителями Волгограда - ответчиками по делу - был заключен кредитный договор, по условиям которого созаемщикам был предоставлен кредит по программе «Молодая семья» на приобретение квартиры. Данная квартира, согласно договора, была передана банку в залог. Однако, как заявили в суде, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по погашению кредита за ответчиками образовалась...
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20 ноября 17:31
20 ноября 17:00
20 ноября 16:35
В Краснооктябрьском районе Волгограда подключат новый участок водовода 1
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Экономика
20 ноября 16:35
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