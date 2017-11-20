В Волгограде двое руководителей реготделения ОНФ объявили о своей отставке





Сегодня на региональной конференции Общероссийского народного фронта о своей отставке объявили двое сопредседателей регионального штаба Юрий Староватых и Татьяна Гензе, сообщает ИА "Высота 102". По их словам, они уходят с этих постов добровольно, так как видят острую необходимость в омоложении регионального отделения ОНФ. По их словам, сегодня необходимо дать дорогу молодым и талантливым кадрам. К слову, уход Татьяны Гензе может быть связан также и с ее сильной загруженностью. Напомним, что Гензе является председателем Общественной палатой региона и возглавляет областной совет профсоюзов.





На региональной конференции активисты ОНФ сегодня подводят итоги работы за три квартала текущего года по приоритетным проектам "Генеральная уборка", "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", "Народная оценка качества", "Равные возможности – детям" и в рамках деятельности Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды. Все проблемные моменты будут сформулированы в общественные предложения по их решению и переданы для реализации губернатору.



