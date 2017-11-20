Железная дорога из аэропорта в центр Волгограда к ЧМ-2018 готова на 30%





ВОЛГОГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Строительство железной дороги, которая свяжет центр Волгограда с местным аэропортом к чемпионату мира по футболу 2018 года, выполнено более чем на 30%.

"Электрифицированный железнодорожный участок протяженностью 1,2 километра строится от станции Гумрак до волгоградского аэропорта. Эта дорога обеспечит прямое сообщение между железнодорожным вокзалом Волгограда и аэропортом. На сегодняшний день уложено 395 метров железнодорожного пути (33% от общей длины участка - прим. ТАСС), идут подготовительные работы для монтажа контактной сети", - сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал РЖД).

В пресс-службе отметили, что в аэропорту также построят островную платформу длиной 176 метров, оборудованную навесом, навигацией, турникетами и скамейками. "Общая сметная стоимость проекта составляет около 272 млн рублей. Ввод этих объектов в эксплуатацию планируется во втором квартале 2018 года", - уточнили в пресс-службе ПривЖД.

Собеседник агентства добавил, что в 2018 году от станции Гумрак до аэропорта ежесуточно будут курсировать 22 пары пригородных поездов. Проект строительства дороги ранее вошел в "дорожную карту" подготовки Волгоградской области к ЧМ-2018.



