Волгоградская область отстала от большинства регионов ЮФО по уровню зарплат бюджетников





Авторы рисунка - творческое объединение "Панорама".

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По данным Росстата РФ средняя зарплата основных категорий работников бюджетной сферы в Волгоградской области оказалась ниже средней по ЮФО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сравнительный анализ по регионам России зарплат бюджетников за период с января по сентябрь 2017 года, почти по всем позициям позади Волгоградской области – лишь два региона ЮФО, это Калмыкия и Адыгея. В остальных регионах бюджетники получают больше, чем в Волгоградской области. Так, средняя зарплата воспитателей в Волгоградской области за указанный период составила 22245 рублей. Первое место по этому показателю принадлежит Краснодарскому краю – 25070 рублей, в Севастополе воспитатели получают 24420 рублей, в Крыму – 23438 рублей. По ЮФО средняя зарплата составила 22516 рублей. Хуже обстоят дела в Калмыкии – 17758 рублей. По уровню средней зарплаты учителей лидером является Севастополь – 31259 рублей, на втором месте Краснодарский край – 28513 рублей, далее следует Крым – 28180 рублей. В Волгоградской области учителя зарабатывают в среднем 24955 рублей, тогда как в Астраханской области – 25329 рублей. По уровню зарплат врачей Волгоградская область также отстает от средней по ЮФО – 36347 рублей (в ЮФО – 38798 рублей). Это – меньше, чем в Крыму (42566 рублей), в Краснодарском крае – 41170 рублей, в Севастополе – 39930, но больше, чем в Адыгее и Калмыкии. Больше всего получают соцработники в Крыму – 20830 рублей, затем следует Ростов-на-Дону – 19722 рубля и Севастополь – 19376 рублей, а в Волгограде этот показатель – 17742 рубля. Соответственно, в Калмыкии и Адыгее – еще меньше. Нечем похвастаться и работникам культуры Волгоградской области. В среднем они зарабатывают 18813 рублей, меньше, чем в ЮФО – 20866 рублей. Больше всего ценят труд этой категории бюджетников в Севастополе – 24461 рубль и в Краснодарском крае – 22206 рублей. В Ростове-на-Дону данный показатель составил 20620 рублей. А тяжелее всех приходится работникам культуры в Калмыкии – их средняя зарплата 14793 рубля.