Волжский трубный завод вручил специальный приз на фестивале военно-патриотических фильмов и программ «Вечный огонь»

Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), принял участие в церемонии награждения победителей IX Международного телевизионного фестиваля военно-патриотических фильмов и программ «Вечный огонь», посвященного 75-летию победы в Сталинградской битве.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков вручил специальный приз ГТРК «Волга» г. Ульяновск за телевизионный очерк о резиденте советской разведки Александре Назарове.

«Каждый из нас вносит вклад в дело сохранения наследия Великой Победы. Для коллектива ВТЗ участие в фестивале «Вечный огонь» — это уникальная возможность еще раз выразить благодарность нашим дедам и прадедам. Вместе мы не дадим погаснуть в памяти народа вечному огню», — сказал Сергей Четвериков.

Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда является одним из приоритетных направлений благотворительной деятельности Волжского трубного завода.

На ВТЗ создан и постоянно действует Совет ветеранов предприятия. Волжские трубники — активные участники народной акции «Бессмертный полк», которая объединила все поколения заводчан. Патриотический клуб ВТЗ «Пересвет» помогает молодым трубникам больше узнать о Подвиге и Славе нашего народа. На территории предприятия установлен мемориал «Сталинградское кольцо», изготовленный работниками ВТЗ из собранных на Солдатском поле осколков снарядов и мин. В памятные для всей страны дни у заводского мемориала проходят митинги и акции, направленные на сохранение исторической памяти нашего народа.

Напомним, Международный телефестиваль военно-патриотических фильмов «Вечный огонь» стартовал 30 лет назад и уже многие годы традиционно проходит в Волгограде: регион признан центром военно-патриотического воспитания в стране. В этом году на конкурс поступило 259 работ из разных регионов России и шести стран. Обычно фестиваль проходил накануне 9 мая, но в этом году организаторы решили провести его накануне 75-летия Сталинградской битвы.



