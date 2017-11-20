Замглавы администрации Волгограда займется развитием поймы реки Царица





Заместитель главы администрации Волгограда Владимир Сидоренко займется развитием территории парковой зоны поймы реки Царица, возглавив созданную рабочую группу. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление, подписанное и.о. главы администрации городского округа город-герой Волгоград Ириной Пешковой. В составе рабочей группы также – руководители структурных подразделений администрации Волгограда, депутаты гордумы, чиновники администрации Волгоградской области. Члены коллегиального органа будут решать вопросы развития территории поймы в целях повышения ее рекреационной привлекательности. В частности, разрабатывать предложения и рекомендации по определению приоритетных направлений развития территории парковой зоны, формировать концепции развития, готовить и реализовывать проекты благоустройства, а также координировать действия территориальных и структурных подразделений администрации Волгограда и других организаций.

Напомним, пойму реки Царица планируют превратить в зону комфортного отдыха, включающую в себя парк, искусственные водоемы, аттракционы, гостиницы. Эта идея вызвала восторг далеко не у всех волгоградцев, некоторые из которых считают, что с облагораживанием поймы реки Царица будет разрушен этот хотя и необихоженный, но естественный природный уголок. Публичные слушания по данному вопросу увенчались успехом для инициаторов освоения поймы лишь со второго раза.



