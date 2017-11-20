Из-за долгов по кредиту семья из Волгограда может остаться без квартиры

Сегодня апелляционная инстанция суда Волгоградской области оставила в силе решение Тракторозаводского районного суда г. Волгограда о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, еще в 2009 году между ОАО «Сбербанк России» в лице волгоградского отделения № 8621 и жителями Волгограда - ответчиками по делу - был заключен кредитный договор, по условиям которого созаемщикам был предоставлен кредит по программе «Молодая семья» на приобретение квартиры. Данная квартира, согласно договора, была передана банку в залог. Однако, как заявили в суде, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по погашению кредита за ответчиками образовалась задолженность, которую банк просил с них взыскать в судебном порядке. В результате, учитывая, что ответчиками доказательств погашения задолженности представлено не было, суд расторгнул кредитный договор, заключенный между ОАО «Сбербанк России» и ответчиками, взыскал с них в пользу банка задолженность по договору займа, проценты на просроченную задолженность, неустойку на сумму просроченной задолженности по процентам. В погашение взысканной суммы суд обратил взыскание на заложенное имущество - квартиру.



