Компания «Ростелеком-Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») и RDCGroup, стратегический партнер Xiaomi в России, подписали договор о сотрудничестве. Теперь в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» доступны смартфоны популярного бренда, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора.

«Мы стремимся развиваться так, чтобы в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» наш клиент мог решить максимум своих задач, поэтому постоянно расширяем продуктовую линейку и набор дополнительных услуг. В наших салонах уже можно приобрести доступные по цене, но с высокими техническими характеристиками смартфоны бренда Xiaomi: Redmi 4А, 4X и Note 5А», – прокомментировал генеральный директор ООО «Ростелеком-Розничные системы» Арвидас Алутис.

«И Xiaomi, и «Ростелеком-Розничные системы» – динамично развивающиеся бренды, которые предоставляют потребителям передовые технологии. Наша совместная задача – сделать жизнь наших клиентов удобнее, разнообразнее и счастливее. Благодаря новому сотрудничеству продукция Xiaomi, уже завоевавшая любовь многих россиян, станет еще доступнее», – заявил управляющий директор RDC Group Russia Николай Тюрин.

В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» уже можно купить ряд самых популярных смартфонов Xiaomi. В будущем планируется расширить модельный ряд смартфонов, а также дополнить ассортимент аксессуарами, аудиоустройствами, аккумуляторами и другими гаджетами бренда.

Также в центрах продаж и обслуживания можно подключить услуги мобильной связи «Ростелекома». Компания предлагает удобную тарифную линейку, в которой каждый абонент найдет оптимальный тарифный план (включает пакеты минут, SMS и мобильного интернет-трафика) под свой стиль общения и бюджет. Кроме того, абоненты могут взять привычные услуги связи и контент с собой – теперь они доступны даже вне дома или офиса. Например, на смартфоне можно смотреть тот же набор телеканалов, что и дома.



