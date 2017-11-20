|Спорт
|20.11.2017 12:09
Волгоградский спортсмен завоевал "серебро" Спартакиады России по ушу-саньда
16-летний волгоградец Руслан Ширяев завоевал серебряную медаль на VIII Спартакиаде России по ушу-саньда, завершившейся в Сочи. Об этом ИА "Высота 102" сообщил наставник спортсмена Александр Кравченко. На соревнованиях воспитанник областной школы олимпийского резерва выступал в категории до 70 килограммов. Всего Руслан провел три боя. В первом он одержал верх над спортсменом из Челябинска, во втором победил ушуиста из Адыгеи. И лишь в финале, из-за травмы, уступил бойцу из Иркутска.
Сын фронтовика из Азербайджана встретился в Волгограде с русской женщиной, спасшей его отца от смерти в Сталинграде
Программа "Взгляд с Высоты": В Волгограде "зарыли" в песок мечты будущих чемпионов
Автор спетой волгоградскими кадетами песни «Дядя Вова» Вячеслав Антонов: «Я написал о том, что думает народ!"
Они встретились не просто как...
В сегодняшней программе: жители одного из дворов Кировского района Волгограда не дождутся, когда компания-подрядчик выполнит свои обязательства и построит для...
Автор песни «Дядя Вова», клип на которую вызвал широкий общественный резонанс, дал ИА «Высоте 102» эксклюзивное интервью. Вячеслав Антонов...
|Общество
|20.11.2017 14:41 (Обновлено: 20.11.2017 14:56)
Увезенная несколько лет назад на реставрацию скульптурная группа «Апофеоз труда» снова украсит фасад железнодорожного вокзала в Волгограде к началу февраля, сообщает ИА «Высота 102». В каком виде «Апофеоз труда» вернется на прежнее место, и будут ли это те самые исторические скульптуры, пока неизвестно. Но ко 2 февраля 2018 года, когда в Волгоград начнут съезжаться гости празднования 75-летия победы советских войск в Сталинградской битве, железнодорожный вокзал должен преобразиться. В частности, ярким светом засияет звезда на знаменитом шпиле волгоградского вокзала.
Прочитана: 538 раз
|Общество
|20.11.2017 14:29 (Обновлено: 20.11.2017 15:26)
Четыре электропоезда переменного тока будут закуплены для работы в Волгограде во время проведения матчей чемпионата мира по футболу, сообщает ИА «Высота 102». Как сообщил сегодня во время визита на железнодорожный вокзал Волгограда начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев, контракты на покупку ЭПЗД подписаны сегодня. "Это вложения, инвестиционные средства порядка миллиарда рублей", - уточнил он. Сегодня начальник Приволжской железной дороги и губернатор Волгоградской области осмотрели работы по реконструкции вокзального комплекса к ЧМ-2018. В настоящее время здесь производится вынос "зоны безопасности" из здания вокзала на территорию Привокзальной площади - для этой цели здесь монтируют павильоны. Параллельно идет монтаж ограждений "зоны безопасности", работы...
Прочитана: 4715 раз
|Общество
|20.11.2017 14:14
Волжский трубный завод вручил специальный приз на фестивале военно-патриотических фильмов и программ «Вечный огонь»
Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), принял участие в церемонии награждения победителей IX Международного телевизионного фестиваля военно-патриотических фильмов и программ «Вечный огонь», посвященного 75-летию победы в Сталинградской битве. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков вручил специальный приз ГТРК «Волга» г. Ульяновск за телевизионный очерк о резиденте советской разведки Александре Назарове. «Каждый из нас вносит вклад в дело сохранения наследия Великой Победы. Для коллектива ВТЗ участие в фестивале «Вечный огонь» — это уникальная возможность еще раз выразить благодарность нашим дедам и прадедам. Вместе мы не дадим погаснуть в памяти народа...
Прочитана: 217 раз
|Общество
|20.11.2017 13:50
Детский центр «Рассвет» - в тройке лидеров по организации летнего отдыха юных волгоградцев в 2017 году
Оздоровительный центр «Рассвет», которому уже более 40 лет оказывает финансовую поддержку волгоградский «КАУСТИК», по оценке экспертов, детей и их родителей стал призёром смотра-конкурса организаций отдыха и оздоровления детей Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в нынешнем году областной смотр-конкурс стартовал в начале летней оздоровительной кампании и завершился в конце октября. Итоговые оценки качества организации детского отдыха сложились из мнений профессиональных экспертов, а также детей и их родителей, которые могли оставить свои отзывы и «лайки» на специально созданном в сети Интернет сайте. В результате работы членов конкурсной комиссии и «народного голосования» детский оздоровительный центр (ДОЦ)...
Прочитана: 319 раз
|Общество
|20.11.2017 13:49
Заместитель главы администрации Волгограда Владимир Сидоренко займется развитием территории парковой зоны поймы реки Царица, возглавив созданную рабочую группу. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление, подписанное и.о. главы администрации городского округа город-герой Волгоград Ириной Пешковой. В составе рабочей группы также – руководители структурных подразделений администрации Волгограда, депутаты гордумы, чиновники администрации Волгоградской области. Члены коллегиального органа будут решать вопросы развития территории поймы в целях повышения ее рекреационной привлекательности. В частности, разрабатывать предложения и рекомендации по определению приоритетных направлений развития территории парковой зоны, формировать концепции развития, готовить и реализовывать проекты благоустройства, а также координировать действия территориальных и...
Прочитана: 3443 раз
|Общество
|20.11.2017 13:03 (Обновлено: 20.11.2017 13:06)
Сегодня апелляционная инстанция суда Волгоградской области оставила в силе решение Тракторозаводского районного суда г. Волгограда о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, еще в 2009 году между ОАО «Сбербанк России» в лице волгоградского отделения № 8621 и жителями Волгограда - ответчиками по делу - был заключен кредитный договор, по условиям которого созаемщикам был предоставлен кредит по программе «Молодая семья» на приобретение квартиры. Данная квартира, согласно договора, была передана банку в залог. Однако, как заявили в суде, в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по погашению кредита за ответчиками образовалась...
Прочитана: 4711 раз
|Расследования
|20.11.2017 12:56 (Обновлено: 20.11.2017 12:59)
Четыре года тюрьмы получил волгоградец Александр Прытков за два неудавшихся разбойных нападения. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева. В декабре 2015 года он напал на ломбард в Тракторозаводском районе, а в мае этого года на почтовое отделение в Волжском. Оба нападения горе-грабителю не удались. В ломбард он пришел с муляжом гранаты Ф-1 и страйкбольным пистолетом, для маскировки использовал очки и медицинскую маску. Услышав об ограблении, сотрудница ломбарда спряталась в подсобке. Поняв, что его постигла неудача, Прытков скрылся с места преступления. Грабить почту мужчина отправился, взяв с собой самозарядный карабин «Сайга 410к», и два...
Прочитана: 697 раз
|Телеком
|20.11.2017 12:42
Компания «Ростелеком-Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») и RDCGroup, стратегический партнер Xiaomi в России, подписали договор о сотрудничестве. Теперь в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» доступны смартфоны популярного бренда, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. «Мы стремимся развиваться так, чтобы в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» наш клиент мог решить максимум своих задач, поэтому постоянно расширяем продуктовую линейку и набор дополнительных услуг. В наших салонах уже можно приобрести доступные по цене, но с высокими техническими характеристиками смартфоны бренда Xiaomi: Redmi 4А, 4X и Note 5А», – прокомментировал генеральный директор ООО «Ростелеком-Розничные системы» Арвидас Алутис. «И Xiaomi, и «Ростелеком-Розничные системы» –...
Прочитана: 610 раз
|Общество
|20.11.2017 12:22
Сегодня в Волгограде открылась региональная конференция Общероссийского народного фронта, сообщили ИА «Высота 102» в пресс- службе ОНФ. Общественники обсудят вопросы деятельности за текущий год, исполнение указов и поручений президента Российской Федерации, лидера ОНФ Владимира Путина. Также активисты подведут итоги работы за три квартала текущего года по приоритетным проектам «Генеральная уборка», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», «Народная оценка качества», «Равные возможности – детям» и в рамках деятельности Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды. Все проблемные моменты будут сформулированы в общественные предложения по их решению и переданы для реализации губернатору.
Прочитана: 471 раз
|Общество
|20.11.2017 12:01
Жители Волгограда активно подключились к сбору подписей за проведение референдума о выборе часового пояса. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», один из таких пунктов открылся в здании Волгоградского облсовпрофа в конце прошлой недели, и он не пустует даже в будние дни. По словам помощника члена Общественной палаты Волгоградской области Тамары Кривцовой, каждые четыре-пять минут в пункте - новый посетитель, также много телефонных звонков с просьбой объяснить порядок сбора подписей. Некоторые предлагают организовать интернет-голосование, на что получают объяснения, что подписи в поддержку референдума можно оставить лишь лично и при наличии паспорта. Возраст тех, кто оставил свои подписи за проведение...
Прочитана: 3057 раз
|Политика
|20.11.2017 11:37
Депутаты Госдумы, активисты и юристы партии ЛДПР, прибывшие в Волгоград накануне на агитпоезде из Астраханской области, собирают предложения и вопросы от жителей региона, чтобы передать их в федеральный центр. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облдумы, партийцы посетили около 20 населенных пунктов региона, включая Палласовский, Старополтавский, Иловлинский, Фроловский, Новоаннинский, Еланский, Ленинский, Жирновский, Котовский, Ольховский, Камышинский районы и собрали свыше тысячи обращений. Больше всего волгоградцев волнуют вопросы благоустройства территорий, жилищно-коммунальной сферы, здравоохранения. Завтра, 20 ноября, поезд ЛДПР возьмет курс на Ростовскую область, затем депутаты посетят Краснодарский край, Ставрополье и республику Адыгея. В планах - посещение еще 18 регионов России. ...
Прочитана: 884 раз
|Экономика
|20.11.2017 11:05
Российский форекс-дилер «Телетрейд Групп» стал победителем ежегодной национальной Премии доверия потребителей «Марка №1 в России»-2017. В России – это самая крупная региональная сеть. Представительства группы компании и офисов представляющих ее партнеров открыты в 26 странах мира. О своём пути на рынке Форекс, финансовой грамотности, мексиканских трейдерах ИА «Высота 102» рассказал менеджер по работе с клиентами «Profit Way Mexico», входящей в ГК «TeleTrade», Рафаэль Кинтана. – Вы приехали в Россию для участия в подготовке международной рекламной кампании TeleTrade? – Можно сказать, что и так. Дело в том, что в TeleTrade большое внимание уделяют мотивации персонала. В этом году лучшие...
Прочитана: 674 раз
|Общество
|20.11.2017 10:37
Повышенное содержание ядовитого вещества общетоксичного действия - стирола - обнаружено в десертных тарелках, которые продавались в торговом центре "Selgros" (ООО "Зельгрос") в Волгограде, сообщает ИА "Высота 102". По информации регионального управления Роспотребнадзора, специалистами ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области" в результате проведенных исследований и испытаний установлено, что продукция "тарелки десертные белые диаметром 167 мм" (100 штук в одной упаковке) не соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) по санитарно-химическим показателям. Содержание стирола в модельной среде составило 0,049 мг/л при допустимом количестве миграции стирола – 0,010 мг/л. Стирол оказывает раздражающее, аллергическое действие, обладает кожно-резорбтивным...
Прочитана: 3261 раз
|Происшествия
|20.11.2017 10:26
55-летний мужчина погиб в результате двойного ДТП в Михайловском округе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, трагедия произошла накануне на 779 километре московской трассы. Водитель "Лады Ларгус" не увидел попавший в аварию "Ford Focus" и врезался в иномарку. Отскочив после столкновения, отечественная легковушка сбила мужчину, который помогал участникам первой аварии. От полученных травм пострадавший умер в больнице. В медучреждение с ранениями были доставлены водитель и пассажир автомобиля "Ford Focus", который следовал из Москвы. Известно, что менее чем за полчаса до второго ДТП иномарка врезалась в "КамАЗ". Причиной этого дорожного инцидента, по информации регионального главка МВД, стало несоблюдение безопасной...
Прочитана: 5073 раз
|Общество
|20.11.2017 10:12
В Волгоградской области стартовал очередной этап цикла учебных семинаров для председателей советов многоквартирных домов и простых собственников по управлению многоквартирными домами и проведению капитального ремонта. Как сообщили ИА «Высота 102» в фонде, жителям разъясняют механизм реализации региональной программы, их права и обязанности в ходе контроля за подрядными организациями, осуществляющими капремонт, и при приемке дома в эксплуатацию. Как утверждают в фонде, подобное прямое общение с собственниками, как уже показала практика, становится мощным эффективным инструментом в процессе выстраивании конструктивных взаимоотношений граждан как с самим фондом капремонта, так и с другими профильными ведомствами и организациями. Напомним, в регионе с прошлого года работает институт...
Прочитана: 852 раз
20 ноября 14:14
20 ноября 13:50
20 ноября 12:56
20 ноября 12:22
20 ноября 12:01
20 ноября 11:37
20 ноября 11:05
20 ноября 10:37
20 ноября 10:12
20 ноября 09:49
20 ноября 08:29
Спорт
18 ноября 14:53
16 ноября 12:49
15 ноября 12:21
14 ноября 12:00
13 ноября 15:47
13 ноября 14:16
12 ноября 15:55
10 ноября 09:42
8 ноября 14:13
8 ноября 12:10
7 ноября 20:05
7 ноября 16:13
4 ноября 15:48
3 ноября 12:45
31 октября 13:50
31 октября 12:14
29 октября 20:12
29 октября 17:51
23 октября 14:48
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 20 Ноября, Пн
Волгоград
Пасмурно, температура 7..9 С, давление 746..748 мм рт.ст., ветер Восточный, 3 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
20 Ноября, Пн
|$
|0.0000 руб.
|€
|0.0000 руб.
|GBP
|0.0000 руб.
|CHF
|0.0000 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде разбирательства по делу о коррупции в облкомпроме проходят в закрытом режиме2
Просмотров: 18226
Просмотров: 17499
Самая обеспеченная дама в Волгоградской гордуме не платит по счетам и огорчает судебных приставов135
Просмотров: 10016
Просмотров: 8366
Сын фронтовика из Азербайджана встретился в Волгограде с русской женщиной, спасшей его отца от смерти в Сталинграде
Просмотров: 8362
В Волгоградской области с участием депутатов, героев и генералов стартовали торжества в честь юбилейной даты войны
Просмотров: 8104
Просмотров: 7590
Просмотров: 6869
Рекомендуемые к прочтению новости
Сын фронтовика из Азербайджана встретился в Волгограде с русской женщиной, спасшей его отца от смерти в Сталинграде
Рекомендации: +46 / 5-
В Волгоградской области с участием депутатов, героев и генералов стартовали торжества в честь юбилейной даты войны
Рекомендации: +42 / 12-
Рекомендации: +41 / 9-
На Петербургском форуме бизнесмена из Волгограда наградили за превращение памятника Царицына в «Лофт 1890»
Рекомендации: +40 / 2-
Рекомендации: +39 / 6-
Рекомендации: +39 / 2-
Рекомендации: +39 / 5-
Рекомендации: +38 / 3-
Рекомендации: +38 / 2-
Рекомендации: +38 / 5-