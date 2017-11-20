



Жители Волгограда активно подключились к сбору подписей за проведение референдума о выборе часового пояса. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», один из таких пунктов открылся в здании Волгоградского облсовпрофа в конце прошлой недели, и он не пустует даже в будние дни. По словам помощника члена Общественной палаты Волгоградской области Тамары Кривцовой, каждые четыре-пять минут в пункте - новый посетитель, также много телефонных звонков с просьбой объяснить порядок сбора подписей. Некоторые предлагают организовать интернет-голосование, на что получают объяснения, что подписи в поддержку референдума можно оставить лишь лично и при наличии паспорта. Возраст тех, кто оставил свои подписи за проведение референдума – самый разный, как говорится, «и стар, и млад». Некоторые берут подписные листы на несколько десятков подписей, чтобы собрать автографы сторонников смены часового пояса у себя на работе – это и работники предпринимательского сектора, и бюджетной сферы, и представители ТОСов. За первые три дня работы пункта было собрано около 200 подписей. При этом, например, в Волжском пункты сбора работали все прошедшие выходные в двух крупных торговых центрах.

Напомним, до 13 декабря инициативной группе необходимо представить не менее 37 704 подписей жителей Волгоградской области в поддержку идеи проведения областного референдума по смене часового пояса.

Вопрос, на который жителям Волгоградской области предлагается ответить: «Считаете ли Вы необходимым внесение Волгоградской областной Думой в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени», предусматривающего переход Волгоградской области из 2-ой часовой зоны (МСК, московское время, UTC+3) в 3-ю часовую зону (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4)?».