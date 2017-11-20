|Здравоохранение
|21.11.2017 09:16
В рационе жителей Волгоградской области наблюдается дефицит овощей и фруктов
Жители Волгоградской области, урожайной на овощи и фрукты, удивили специалистов недостаточным потреблением витаминных продуктов. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, такой показатель, как «распространенность недостаточности потребления овощей и фруктов», в южном регионе оказался выше, чем в среднем по России – 43% против 41%. Каверзные вопросы о здоровом питании и образе жизни населению области в течение 2017 года задавали сотрудники Волгоградского областного центра медицинской профилактики. Они провели 18 медико-социологических исследований, опросив 87,5 тысячи граждан.
Исследования показали, что по ряду показателей жители Волгоградской области не выбиваются из общероссийского тренда: также склонны к ожирению (30% опрошенных), страдают от повышенного артериального давления (32%), и примерно столько же курят (24%). А вот детей-курильщиков в регионе почти в два раза оказалось меньше, чем в среднем по России (17% от общего числа респондентов).
Чуть меньше, чем в среднестатическом российском субъекте, жители Волгоградской области страдают от гиподинамии. Если в целом по России низкая физическая активность характерна для 40% взрослого населения, то в Волгоградской области только 33% опрошенных честно признались, что мало двигаются и не доходят до спортзала.
Сын фронтовика из Азербайджана встретился в Волгограде с русской женщиной, спасшей его отца от смерти в Сталинграде
Программа "Взгляд с Высоты": В Волгограде "зарыли" в песок мечты будущих чемпионов
Автор спетой волгоградскими кадетами песни «Дядя Вова» Вячеслав Антонов: «Я написал о том, что думает народ!"
Они встретились не просто как...
В сегодняшней программе: жители одного из дворов Кировского района Волгограда не дождутся, когда компания-подрядчик выполнит свои обязательства и построит для...
Автор песни «Дядя Вова», клип на которую вызвал широкий общественный резонанс, дал ИА «Высоте 102» эксклюзивное интервью. Вячеслав Антонов...
|Происшествия
|21.11.2017 10:40
Житель Волгограда задержан по подозрению в причастности к незаконному обороту различных видов огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов, сообщает ИА "Высота 102". Преступную деятельность волгоградца пресекли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области совместно с сотрудниками ГУ МВД России по региону. В ходе оперативно-разыскных мероприятий у задержанного было обнаружено и изъято большое количество оружия и боеприпасов. У него нашли АК-47, АКСУ, винтовку калибра 5,6 мм., пистолет с маркировкой "Байкал", переделанный под стрельбу боевыми боеприпасами, калибра 9 мм., 7 основных частей (стволы к огнестрельному оружию), 9 гранат Ф-1, РГД-5 и РГН без запалов, 10 электродетонаторов неустановленной маркировки, 42 капсюля к электродетонаторам, 14...
Прочитана: 83 раз
|Расследования
|21.11.2017 10:14 (Обновлено: 21.11.2017 10:15)
К 1,5 годам колонии общего режима приговорен 43-летний гражданин республики Таджикистан Абдусаттор Муродов за поджог лесных насаждений в Городищенском районе в августе этого года. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, в августе 2017 года подсудимый, находясь в р.п. Городище в состоянии алкогольного опьянения, поджег сухую траву. В результате выгорел участок местности площадью примерно 1,5 тыс кв. метров, однако по независящим от злоумышленника обстоятельствам пожар был локализован сотрудниками пожарной службы. При этом пожаром было уничтожено 37 деревьев. Вину в совершенном преступлении подсудимый признал. Предварительное расследование проводилось СО ОМВД России по Городищенскому району. Приговор в законную силу не...
Прочитана: 296 раз
|Происшествия
|21.11.2017 09:58 (Обновлено: 21.11.2017 10:00)
Четыре человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, авария произошла накануне вечером на улице Неждановой. Водитель автомобиля "Mazda-6" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с "Kia Rio" из Иловлинского района. Затем вторую иномарку отбросило на "ВАЗ-21053", который двигался прямо во встречном направлении. В результате пострадали четверо. В больницу с компрессионным переломом позвоночника доставлен водитель "Kia Rio" и двое его пассажиров, а также водитель автомобиля "Mazda-6". По данным информагентства, виновником массового ДТП стал старший инспектор отдела ЧС защиты населения и территории...
Прочитана: 3816 раз
|Экономика
|21.11.2017 09:00
Мечтаете об интернет-магазине, но не знаете с чего начать? Или ваш интернет-проект не оправдывает надежд? Приходите на бесплатный семинар «Формула сайта: все, что нужно знать о продажах в интернете»! На семинаре вы встретитесь с лидерами IT-отрасли: Яндекс, 1С-Битрикс, RU-CENTER, МойСклад. Они расскажут, как создать и развивать онлайн-бизнес в современных реалиях. Посмотрите, что вы узнаете: • Почему на рынке e-commerce уже нельзя играть по старым правилам; • Что должен уметь интернет-магазин, чтобы не обанкротиться; • Как подключить онлайн-кассу в соответствии с 54-ФЗ; • Как не спустить деньги в трубу на рекламной кампании; • Новые технологии и маркетинговые "фишки" для интернет-магазинов; ...
Прочитана: 631 раз
|Экономика
|21.11.2017 08:43
Администрация Волгоградской области ищет кредиторов для предоставления 2 миллиардов рублей для погашения дефицита бюджета и долговых обязательств региональной казны. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, поданы заявки на оформление четырех коммерческих кредитов по полмиллиарда рублей. За пользование кредитными средствами бюджет области готов заплатить почти 450 миллионов рублей. Очередной кредит администрация региона планирует оформить до нового года. По данным минфина РФ общий долг Волгоградской области на 1 ноября 2017 года составляет 54 миллиарда 138 миллионов рублей.
Прочитана: 733 раз
|Астрахань
|21.11.2017 05:48
Долги за отопление в Астраханской области выросли за год на четверть и теперь составляют почти 1,5 миллиарда рублей. Большая часть – это долги населения. Каждый день в гости к неплательщикам приходят судебные приставы. Чтобы наверняка застать астраханцев дома, они работают поздно вечером. Об этом сообщает ИА "Астрахань 24". Должникам угрожает также приостановка подачи в дома природного газа, в том числе и в период отопительного сезона. Поставщики имеют полное право пойти на такую меру если потребитель не оплачивает услугу на протяжение двух месяцев. В настоящее время открыто около 2 тысяч исполнительных производств. При этом в Астраханской области продолжается реализация программы...
Прочитана: 1030 раз
|Расследования
|20.11.2017 20:12
Многочисленные нарушения выявили в работе Нижнедобринского, Волжского и Калачевского психоневрологических интернатов сотрудники прокуратуры. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева. Так, был опротестован и отменен локальный правовой акт, разрешавший работникам «Нижнедобринского психоневрологического интерната» приобретать продукты, средства личной гигиены и медикаменты на деньги пациентов без разрешения органов опеки. В личных делах пациентов «Волжского психоневрологического интерната» отсутствовали сведения о сохранности их недвижимости, а также, актов ее обследования и сведения о задолженности за коммунальные услуги. Не нашли работники прокуратуры и отчетных документов о расходе денег пациентов. В учреждении, за счет подопечных, покупались лекарства, в том числе...
Прочитана: 6522 раз
|Аналитика
|20.11.2017 20:02
Смотрите сегодня в программе: некоторые жители Волгоградской области активно включились в процесс сбора подписей в поддержку проведения регионального референдума о времени. Звезда на шпиле засверкает: в результате реконструкции железнодорожный вокзал Волгограда станет отвечать современным требованиям. Первый пошел: волгоградские пассажиры без ажиотажа «проникаются чувствами» к электробусу на троллейбусном маршруте. 75 лет со дня начала победной операции «Уран»: в Волгоградской области отметили важную дату истории Сталинградской битвы. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19.00...
Прочитана: 26065 раз
|От Сталинграда - до Великой Победы
|20.11.2017 19:57
«Лучше бы школьники из Нового Уренгоя приехали на экскурсию к нам в Волгоград, чем в Германию», - считает бывший директор музея-заповедника «Сталинградская битва», почетный гражданин города-героя Борис Усик. Комментируя ИА «Высота 102» резонансное выступление в немецком бундестаге гимназиста из Ямало-Ненецкого автономного округа, Борис Усик заявил, что нужно изменить систему подхода к изучению истории школьниками. «Мы хотим сегодня понять, почему мы, при огромном патриотизме в нашей стране, большом количестве музеев, массе мероприятий, дожили до того, что кто-то может восхвалять немецких солдат. Они что, 3000 километров до Сталинграда прошли прогулочным шагом? После них остались миллионы погибших, тысячи сожженных...
Прочитана: 2984 раз
|Здравоохранение
|20.11.2017 18:27
В Волгоградской области фельдшеров «Скорой помощи» от неадекватных граждан защитят видеорегистраторы
Для оснащения 231 бригады «Скорой медицинской помощи» в Волгоградской области видеорегистраторами требуется 25 млн рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», предложение обезопасить работу врачей и фельдшеров, работающих на неотложках, сегодня на заседании президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» озвучила председатель комитета областной думы по охране здоровья Наталья Семенова. Губернатор Андрей Бочаров, присутствовавший на встрече, согласился с тем, что сотрудников «Скорой помощи» нужно защитить от неадекватного поведения отдельных граждан. При формировании поправок в проект бюджета Волгоградской области на 2018 год, возможно, финансирование будет заложено. На минувшей неделе, напомним, областное заксобрание, утвердило бюджет области в первом чтении. Поддерживают идею оснащения...
Прочитана: 1787 раз
|От Сталинграда - до Великой Победы
|20.11.2017 18:06
В Волгограде участник Сталинградской битвы прокомментировал скандальное выступление школьника из Нового Уренгоя в бундестаге
Участник Сталинградской битвы, почетный житель города-героя Волгограда Евгений Рогов высказался сегодня по поводу скандала, разразившегося после выступления в германском бундестаге школьника из Нового Уренгоя. Как сообщает ИА «Высота 102», ветеран заявил, что в произошедшем нужно разобраться, понять, какие силы стоят за поездкой российских детей в Германию, а также, в чем была цель выступления. «Нужно выяснить, кто помогал школьнику и утверждал окончательный текст доклада», - сказал Евгений Рогов. Сегодня фронтовик вспомнил, как в мае 2015 года посетивший город-герой Волгоград тогда еще министр иностранных дел Германии, а ныне президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер публично извинился перед россиянами: «Я прошу...
Прочитана: 4961 раз
|Экология
|20.11.2017 17:56
На парламентских слушаниях в Совете Федерации обсудили первые итоги правоприменительной практики при переходе субъектов РФ на новую систему обращения с отходами. От лица практических реализаторов реформы выступила председатель Совета директоров ГК «Чистый город» Полина Вергун. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, представляя первый опыт региональных операторов сферы ТКО и реализуя реформу в трех субъектах - Астраханской, Ростовской областях и республике Калмыкия - председатель Совета директоров ГК «Чистый город» Полина Вергун акцентировала, что для развития отрасли обращения с отходами регионам созданы все условия. ...
Прочитана: 2294 раз
|Общество
|20.11.2017 17:51
В Волжском стартовали работы по украшению города в преддверии Нового года и Рождества: праздничная иллюминация появляется на общественных территориях по всему городу. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, новогоднее настроение встречает жителей и гостей уже на въезде в город. Здесь, на площади Строителей, установлены миниатюрные «пряничные» домики со светодиодной подсветкой. На разделительной полосе напротив площади Ленина продолжаются работы по украшению елей. На деревьях появились элементы праздничной иллюминации – белые светодиодные круги. В ближайшее время рабочие дополнительно смонтируют подсветку зелёного цвета. Заиграет новогодними красками и новая часть города. Необычная праздничная иллюминация – разноцветные светодиодные геометрические фигуры – украсит ели...
Прочитана: 1881 раз
|Борьба с коррупцией
|20.11.2017 17:48
Юрию Гольдеру, руководителю президиума «Ассоциации защиты прав потребителей», не удалось добиться изменения меры пресечения и выйти на свободу на период расследования дела. Как сообщили ИА «Высота 102» в облсуде, оставлено в силе решение Ворошиловского районного суда Волгограда, который ранее определил срок содержания его под стажей до 26 декабря 2017 года. Напомним, правозащитник был задержан в конце июля при получении взятки в 1 млн рублей от владельцев гостиницы «Мартон» на Белоглинской. Тогда же он был помещен под стражу. Ранее, при проверке отеля помощники Гольдера нашли в работе заведения около трех десятков нарушений. Об этом они сообщили в соответствующие госструктуры, но позже часть...
Прочитана: 2059 раз
|Общество
|20.11.2017 17:31
Финальным аккордом празднования в Волгограде 75-летия начала контрнаступлений Советской Армии под Сталинградом стал яркий салют и запуск архитектурно-художественного освещения моста через Волгу. Подсветка, преобразившая ночной пейзаж, будет радовать жителей и гостей областного центра отныне каждый день. Как сообщили ИА «Высота 102» в ПАО «Волгоградоблэлектро», от задумки до реализации проекта ушло больше года. Знания специалистов из организаций разных городов России, опыт профессионалов компаний нашего региона внесли неоценимый вклад в успешность реализуемого проекта. Для того, чтобы световое оформление поразило горожан и гостей Волгограда, была проделана огромная работа: смонтировано 82 мачты декоративного освещения пролетных строений и 20 мачт декоративного...
Прочитана: 1472 раз
21 ноября 10:14
21 ноября 09:58
21 ноября 09:16
В рационе жителей Волгоградской области наблюдается дефицит овощей и фруктов 22
21 ноября 09:00
21 ноября 05:48
20 ноября 20:12
20 ноября 20:02
20 ноября 18:27
20 ноября 18:06
20 ноября 17:56
20 ноября 17:51
20 ноября 17:31
20 ноября 17:00
Здравоохранение
21 ноября 09:16
В рационе жителей Волгоградской области наблюдается дефицит овощей и фруктов 22
20 ноября 18:27
19 ноября 09:43
10 ноября 11:02
31 октября 12:19
26 октября 13:05
25 октября 11:12
25 октября 03:03
5 октября 06:21
29 сентября 14:29
21 сентября 08:53
20 сентября 15:00
15 сентября 13:34
13 сентября 08:35
11 сентября 14:49
9 сентября 13:46
31 августа 14:13
25 августа 18:30
23 августа 14:52
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 20 Ноября, Пн
Волгоград
Пасмурно, температура 7..9 С, давление 746..748 мм рт.ст., ветер Восточный, 3 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
20 Ноября, Пн
|$
|0.0000 руб.
|€
|0.0000 руб.
|GBP
|0.0000 руб.
|CHF
|0.0000 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 17499
Просмотров: 15287
Сын фронтовика из Азербайджана встретился в Волгограде с русской женщиной, спасшей его отца от смерти в Сталинграде
Просмотров: 8362
В Волгоградской области с участием депутатов, героев и генералов стартовали торжества в честь юбилейной даты войны
Просмотров: 8104
Просмотров: 6768
Просмотров: 5781
Просмотров: 5012
Просмотров: 4947
Рекомендуемые к прочтению новости
Сын фронтовика из Азербайджана встретился в Волгограде с русской женщиной, спасшей его отца от смерти в Сталинграде
Рекомендации: +46 / 5-
В Волгоградской области с участием депутатов, героев и генералов стартовали торжества в честь юбилейной даты войны
Рекомендации: +42 / 12-
Рекомендации: +41 / 9-
Рекомендации: +41 / 7-
На Петербургском форуме бизнесмена из Волгограда наградили за превращение памятника Царицына в «Лофт 1890»
Рекомендации: +40 / 3-
Рекомендации: +39 / 2-
Рекомендации: +38 / 3-
Рекомендации: +38 / 2-
Рекомендации: +38 / 5-
Рекомендации: +38 / 0-