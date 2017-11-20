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Здравоохранение
 21.11.2017 09:16

В рационе жителей Волгоградской области наблюдается дефицит овощей и фруктов


Жители Волгоградской области, урожайной на овощи и фрукты, удивили специалистов недостаточным потреблением витаминных продуктов. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, такой показатель, как «распространенность недостаточности потребления овощей и фруктов», в южном регионе оказался выше, чем в среднем по России – 43% против 41%. Каверзные вопросы о здоровом питании и образе жизни населению области в течение 2017 года задавали сотрудники Волгоградского областного центра медицинской профилактики. Они провели 18 медико-социологических исследований, опросив 87,5  тысячи граждан.
Исследования показали, что по ряду показателей жители Волгоградской области не выбиваются из общероссийского тренда: также склонны к ожирению (30% опрошенных), страдают от повышенного артериального давления (32%), и примерно столько же курят (24%). А вот детей-курильщиков в регионе почти в два раза оказалось меньше, чем в среднем по России (17% от общего числа респондентов). 
Чуть меньше, чем в среднестатическом российском субъекте, жители Волгоградской области страдают от гиподинамии. Если в целом по России низкая физическая активность характерна для 40% взрослого населения, то в Волгоградской области только 33% опрошенных честно признались, что мало двигаются и не доходят до спортзала.

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