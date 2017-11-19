Вложить деньги правильно. Или о рисках инвестирования

Инвестирование, как способ приумножения своего капитала, известен давно. И те, кто получил прибыль, и продолжает вкладывать в различные финансовые инструменты часть заработанных денег, не бедствуют.

Однако, по мнению большинства, инвестирование – удел людей состоятельных. Откуда у среднестатистического россиянина лишние деньги? Общение с авторитетным экспертом в области финансов, независимым финансовым советником Сергеем Макаровым позволило журналисту ИА «Высота 102» понять, что вложение средств с целью их приумножения доступно практически каждому.





Деньги есть, но мы их тратим!

Итак, удивительной для нас может стать цифра, которую зарабатывает обычная семья, скажем, за 35 лет. При совокупном доходе в 40 тысяч рублей в месяц через наши кошельки проходит почти 17 миллионов рублей!!! Где они? Даже если мы приобрели на эти деньги квартиру и машину, то куда «испарились» остальные?

По данным Всемирного банка, если исключить траты на еду, транспорт, коммунальные платежи, одежду, отдых и здоровье, оставшиеся 30% наших доходов исчезают бесследно. Причиной тому становится неразумная трата средств. При психологически комфортной экономии, а это может стать целой отдельной темой наших публикаций, можно высвободить значительную сумму для инвестирования.





Последним – не рискуем

Инвестировать все свои средства – неправильно. Это должны быть свободные деньги. Нередко слышим: «Он потерял всё!». Как это случилось? Человек открывает бизнес, берет кредит под залог имущества, затем что-то идет не так. Ни бизнеса, ни имущества… Поэтому вкладывать можно те деньги, потеря которых в случае рискованных операций не приведет к финансовому краху семью. И – в разные «корзины».





Куда, куда…?

Так куда же направить деньги, чтобы и сохранить, и приумножить? На самом деле способов не так уж и много. Различия – в степени риска.

Мой приятель Григорий Р. - владелец двух квартир, вдруг забеспокоился, посчитав все возможные риски от дальнейшего владения излишним имуществом. Вдруг оказалось, что пустующая квартира стала сокращать его и так не очень большой доход.

До последних лет цены на недвижимость росли, и он был уверен, что когда-нибудь, продав «двушку» в центре города, он безбедно проведет годы на пенсии. Однако за последние 3 года она потеряла в цене более 300 тысяч (или более 16%), налоги на недвижимость и коммунальные платежи также стали расти. Сдача в аренду никогда не рассматривалась – Григорий уверен, что после жильцов последуют значительные расходы на ремонт. Тогда он принял решение – продать! А продав, отнести деньги в банк. Я попыталась проанализировать, рационально ли поступил Григорий.





Депозит – дело надёжное, но не очень прибыльное









Внимательно изучив график рискованности инвестиций, предложенный Сергеем Макаровым, мне стало понятным, что положив вырученные от продажи квартиры деньги в депозиты, Григорий выбрал наиболее надежный, но при этом наименее доходный вид инвестиций.

Надежный, поскольку банк сохранит всё, и ещё проценты начислит. А недоходный – потому, что эти не очень большие проценты с большой вероятностью «съест» инфляция. Однако действия Григория, который отнес деньги в два разных банка, зная о гарантированном возврате в случае форсмажора средств в размере 1 млн 400 тысяч рублей, вполне оправданы. Первое – он освободил себя от налогов и «коммуналки». Второе – не беспокоится о состоянии жилья, и тем более - о его «тающей» на глазах стоимости.





Облигации: оценить степень надёжности

По мнению Сергея Макарова, следующими по степени рискованности идут инвестиции в облигации. Много ли мы знаем об облигациях? Если рассуждать просто – то, по сути, мы кредитуем различные институты под проценты. Однако при вложении денег в этот вид от нас требуются некоторые знания. А если этих знаний нет – придётся обратиться к посреднику, что неизбежно приведет к снижению выгоды. Либо нужно получить эти знания самостоятельно. Это выгоднее во всех отношениях.

По оценкам специалистов, наиболее надёжными считаются выпущенные Минфином облигации федерального займа государственного образца, а далее - субфедеральные и муниципальные. Только после изучения этих облигаций можно рассматривать приобретение корпоративных.





И вновь о недвижимости

На примере моего приятеля можно предположить, что вложение в недвижимость стало более рискованным мероприятием. Во-первых, покупка квартиры по низким ценам на стадии строительства может обернуться ситуацией «обманутых дольщиков». Во-вторых – не факт, что стоимость квартир не снизится на этапе сдачи дома в эксплуатацию. И в - третьих, рост имущественных налогов в связи с их расчетом уже по кадастровой стоимости может нанести существенный урон нашему кошельку.





Так ли радостно стать акционером?

Про акции вам не расскажет лишь ленивый. В период приватизации практически каждый стал акционером. Сама я имею печальный опыт вложения всех ваучеров огромной семьи в единственную акцию с говорящим «газовым» названием. Ноль. Фирмы нет. Однако удачное вложение в хорошие акции принесло регулярный доход некоторым моим друзьям. Главное – вкладываться в несколько акций, чтобы диверсифицировать свои инвестиции.

Помните замечательный фильм про Форреста Гампа? Удачное вложение в какую-то «фруктовую» компанию с названием «Apple» принесло ему головокружительный по суммам капитал.





Поговорим о бизнесе

Открытие собственного дела, на первый взгляд, не очень рискованно. Ведь ты – его владелец, и сам принимаешь решения. Однако вложения в дело являются одной из самых рискованных инвестиций, особенно если у вас нет предпринимательского опыта. Казалось – следуй логике: производи то, что продается, что востребовано. Однако ошибиться можно на стадии открытия дела, а стремительно меняющийся рынок внесёт свои нежданные коррективы.





И кое-что об инвестиционной «нечисти»…

Кроме вполне понятных, хоть и рискованных, инвестиций существуют завлекательные предложения быстро и гарантированно получить высокий процент дохода, практически ничего не делая.





Вы можете встретить рекламу инвестиций под гарантированные 2% в месяц, или призыв научиться торговать на рынке Forex, чтобы заработать баснословную прибыть на валютных спекуляциях.





По убеждению Сергея Макарова, от подобных предложений нужно держаться подальше и всегда четко понимать одно важное правило: высокая доходность сопровождается очень высоким рисками. И если вы их не видите, то это не значит, что рисков нет.





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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы».



