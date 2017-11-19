Жители Волгограда активно подключились к сбору подписей за проведение референдума о выборе часового пояса. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», один из таких пунктов открылся в здании Волгоградского облсовпрофа в конце прошлой недели, и он не пустует даже в будние дни. По словам помощника члена Общественной палаты Волгоградской области Тамары Кривцовой, каждые четыре-пять минут в пункте - новый посетитель, также много телефонных звонков с просьбой объяснить порядок сбора подписей. Некоторые предлагают организовать интернет-голосование, на что получают объяснения, что подписи в поддержку референдума можно оставить лишь лично и при наличии паспорта. Возраст тех, кто оставил свои подписи за проведение...