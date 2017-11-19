|Политика
|20.11.2017 11:37
Агитпоезд ЛДПР собрал свыше тысячи вопросов и жалоб от жителей Волгоградской области
Депутаты Госдумы, активисты и юристы партии ЛДПР, прибывшие в Волгоград накануне на агитпоезде из Астраханской области, собирают предложения и вопросы от жителей региона, чтобы передать их в федеральный центр. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе облдумы, партийцы посетили около 20 населенных пунктов региона, включая Палласовский, Старополтавский, Иловлинский, Фроловский, Новоаннинский, Еланский, Ленинский, Жирновский, Котовский, Ольховский, Камышинский районы и собрали свыше тысячи обращений. Больше всего волгоградцев волнуют вопросы благоустройства территорий, жилищно-коммунальной сферы, здравоохранения. Завтра, 20 ноября, поезд ЛДПР возьмет курс на Ростовскую область, затем депутаты посетят Краснодарский край, Ставрополье и республику Адыгея. В планах - посещение еще 18 регионов России.
Сын фронтовика из Азербайджана встретился в Волгограде с русской женщиной, спасшей его отца от смерти в Сталинграде
Программа "Взгляд с Высоты": В Волгограде "зарыли" в песок мечты будущих чемпионов
Автор спетой волгоградскими кадетами песни «Дядя Вова» Вячеслав Антонов: «Я написал о том, что думает народ!"
Они встретились не просто как...
В сегодняшней программе: жители одного из дворов Кировского района Волгограда не дождутся, когда компания-подрядчик выполнит свои обязательства и построит для...
Автор песни «Дядя Вова», клип на которую вызвал широкий общественный резонанс, дал ИА «Высоте 102» эксклюзивное интервью. Вячеслав Антонов...
|Телеком
|20.11.2017 12:42
Компания «Ростелеком-Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») и RDCGroup, стратегический партнер Xiaomi в России, подписали договор о сотрудничестве. Теперь в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» доступны смартфоны популярного бренда, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба оператора. «Мы стремимся развиваться так, чтобы в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» наш клиент мог решить максимум своих задач, поэтому постоянно расширяем продуктовую линейку и набор дополнительных услуг. В наших салонах уже можно приобрести доступные по цене, но с высокими техническими характеристиками смартфоны бренда Xiaomi: Redmi 4А, 4X и Note 5А», – прокомментировал генеральный директор ООО «Ростелеком-Розничные системы» Арвидас Алутис. «И Xiaomi, и «Ростелеком-Розничные системы» –...
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|Общество
|20.11.2017 12:22
Сегодня в Волгограде открылась региональная конференция Общероссийского народного фронта, сообщили ИА «Высота 102» в пресс- службе ОНФ. Общественники обсудят вопросы деятельности за текущий год, исполнение указов и поручений президента Российской Федерации, лидера ОНФ Владимира Путина. Также активисты подведут итоги работы за три квартала текущего года по приоритетным проектам «Генеральная уборка», «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», «Народная оценка качества», «Равные возможности – детям» и в рамках деятельности Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды. Все проблемные моменты будут сформулированы в общественные предложения по их решению и переданы для реализации губернатору.
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|Спорт
|20.11.2017 12:09
16-летний волгоградец Руслан Ширяев завоевал серебряную медаль на VIII Спартакиаде России по ушу-саньда, завершившейся в Сочи. Об этом ИА "Высота 102" сообщил наставник спортсмена Александр Кравченко. На соревнованиях воспитанник областной школы олимпийского резерва выступал в категории до 70 килограммов. Всего Руслан провел три боя. В первом он одержал верх над спортсменом из Челябинска, во втором победил ушуиста из Адыгеи. И лишь в финале, из-за травмы, уступил бойцу из Иркутска.
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|Общество
|20.11.2017 12:01
Жители Волгограда активно подключились к сбору подписей за проведение референдума о выборе часового пояса. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», один из таких пунктов открылся в здании Волгоградского облсовпрофа в конце прошлой недели, и он не пустует даже в будние дни. По словам помощника члена Общественной палаты Волгоградской области Тамары Кривцовой, каждые четыре-пять минут в пункте - новый посетитель, также много телефонных звонков с просьбой объяснить порядок сбора подписей. Некоторые предлагают организовать интернет-голосование, на что получают объяснения, что подписи в поддержку референдума можно оставить лишь лично и при наличии паспорта. Возраст тех, кто оставил свои подписи за проведение...
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|Экономика
|20.11.2017 11:05
Российский форекс-дилер «Телетрейд Групп» стал победителем ежегодной национальной Премии доверия потребителей «Марка №1 в России»-2017. В России – это самая крупная региональная сеть. Представительства группы компании и офисов представляющих ее партнеров открыты в 26 странах мира. О своём пути на рынке Форекс, финансовой грамотности, мексиканских трейдерах ИА «Высота 102» рассказал менеджер по работе с клиентами «Profit Way Mexico», входящей в ГК «TeleTrade», Рафаэль Кинтана. – Вы приехали в Россию для участия в подготовке международной рекламной кампании TeleTrade? – Можно сказать, что и так. Дело в том, что в TeleTrade большое внимание уделяют мотивации персонала. В этом году лучшие...
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|Общество
|20.11.2017 10:37
Повышенное содержание ядовитого вещества общетоксичного действия - стирола - обнаружено в десертных тарелках, которые продавались в торговом центре "Selgros" (ООО "Зельгрос") в Волгограде, сообщает ИА "Высота 102". По информации регионального управления Роспотребнадзора, специалистами ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области" в результате проведенных исследований и испытаний установлено, что продукция "тарелки десертные белые диаметром 167 мм" (100 штук в одной упаковке) не соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) по санитарно-химическим показателям. Содержание стирола в модельной среде составило 0,049 мг/л при допустимом количестве миграции стирола – 0,010 мг/л. Стирол оказывает раздражающее, аллергическое действие, обладает кожно-резорбтивным...
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|Происшествия
|20.11.2017 10:26
55-летний мужчина погиб в результате двойного ДТП в Михайловском округе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, трагедия произошла накануне на 779 километре московской трассы. Водитель "Лады Ларгус" не увидел попавший в аварию "Ford Focus" и врезался в иномарку. Отскочив после столкновения, отечественная легковушка сбила мужчину, который помогал участникам первой аварии. От полученных травм пострадавший умер в больнице. В медучреждение с ранениями были доставлены водитель и пассажир автомобиля "Ford Focus", который следовал из Москвы. Известно, что менее чем за полчаса до второго ДТП иномарка врезалась в "КамАЗ". Причиной этого дорожного инцидента, по информации регионального главка МВД, стало несоблюдение безопасной...
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|Общество
|20.11.2017 10:12
В Волгоградской области стартовал очередной этап цикла учебных семинаров для председателей советов многоквартирных домов и простых собственников по управлению многоквартирными домами и проведению капитального ремонта. Как сообщили ИА «Высота 102» в фонде, жителям разъясняют механизм реализации региональной программы, их права и обязанности в ходе контроля за подрядными организациями, осуществляющими капремонт, и при приемке дома в эксплуатацию. Как утверждают в фонде, подобное прямое общение с собственниками, как уже показала практика, становится мощным эффективным инструментом в процессе выстраивании конструктивных взаимоотношений граждан как с самим фондом капремонта, так и с другими профильными ведомствами и организациями. Напомним, в регионе с прошлого года работает институт...
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|Происшествия
|20.11.2017 09:49 (Обновлено: 20.11.2017 09:51)
Уголовное дело возбуждено в отношении бывшей сотрудницы ГБПОУ "Новоаннинский сельскохозяйственный колледж", которая подозревается в продаже поддельных дипломов. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, за подделку и сбыт документов о среднем профессиональном образовании (ч. 1 ст. 327 УК РФ) женщине грозит до 2 лет лишения свободы. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Установлено, что в обязанности подозреваемой входили оформление и выдача дипломов о среднем профессиональном образовании. При этом от имени ранее обратившихся бывших студентов колледжа с просьбой выдать дубликаты утерянных дипломов женщина изготавливала соответствующие заявления и проекты приказов о выдаче дубликатов, получала в бухгалтерии учебного...
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|Общество
|20.11.2017 09:01
Суд оставил без рассмотрения иск религиозной организации "Церковь "Голос Истины" евангельских христиан-баптистов о признании права собственности на нежилое здание в селе Заплавное Ленинского района. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, баптисты хотели узаконить самовольную постройку, но в суд не явились. В день рассмотрения иска представители религиозной организации на судебном заседании не появились, хотя были уведомлены надлежащим образом. Ответчиком выступила администрация Заплавненского сельского поселения. Заявление было оставлено без удовлетворения на основании того, что истец пропускает заседание уже во второй раз, не заявляет ходатайства о рассмотрении дела в его отсутствие или об отложении судебного разбирательства.
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|Экономика
|20.11.2017 08:29
Традиционно в преддверии нового года, вот уже 7-й год подряд Волгоградский территориальный институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов организует семинар «Бухгалтерский марафон 2017» (http://www.ti74.ipbr.org), сообщает ИА «Высота 102». Ежегодный бухгалтерский марафон проводят для тех, кому держать руку на пульсе в своей профессии - норма. По утверждению директора Волгоградского территориального института профессиональных бухгалтеров и аудиторов Светланы Шириной, принимать грамотные решения в бухучете просто невозможно без знания закона, а вести учет невозможно без умения работать в программе. «Мы живем в эпоху быстрых перемен, поэтому постоянные реформы формируют и новые требования и к самой профессии бухгалтера. Сегодня быть высококвалифицированным, востребованным специалистом можно...
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|Происшествия
|20.11.2017 08:21
Сегодня около пяти часов утра поступила информация о заминировании здания филиала ГБУЗ «КССМП» - офиса скорой помощи, расположенного в Волжском на ул. Пушкина, 93а. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах Волгоградской области, на вызов руководства филиала тут же приехали полицейские и пожарные. Было эвакуировано 30 человек. При этом диспетчерская служба, это шесть человек, и старший врач продолжили работу: на обслуживании вызовов нештатная ситуация не повлияла. В результате проверки помещения никаких опасных предметов обнаружено не было. Проводится проверка обстоятельств происшествия.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|19.11.2017 19:27
Фейерверком завершилась церемония подъема символического Знамени Победы над берегом Волги, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Разноцветьем озарился и мост через Волгу, где включили подсветку. На сцене, построенной у бронекатера БК-13, с концертной программой выступили волгоградские артисты. Свое воинское умение и выучку показали гостям праздника бойцы 20-й мотострелковой бригады. Также волгоградцев накормили солдатской кашей и показали им, как выглядели в годы Великой Отечественной войны полевое отделение почты и медсанбат. Подробнее - в видеосюжете.
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|Аналитика
|19.11.2017 19:01 (Обновлено: 20.11.2017 12:29)
В сегодняшней программе: жители одного из дворов Кировского района Волгограда не дождутся, когда компания-подрядчик выполнит свои обязательства и построит для ребят, которые уже добыли свои первые победы в футболе, спортплощадку. Почему в городе-герое не везде можно заняться спортом в шаговой доступности, чем уже можно гордиться, а что - предстоит сделать, и почему в Волжском решили доверить дело организации здорового досуга на улице профессиональным тренерам?
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|19.11.2017 17:18
Сегодня в день празднования 75-летия начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в Волгограде подняли увеличенную копию Знамени Победы, водруженного над горящим Рейхстагом 1 мая 1945 года, сообщает ИА "Высота 102". Размер знамени 12 на 8 метров, площадь - 96 квадратных метров. За подъемом воинской реликвии на 50-метровый флагшток, установленный вблизи бронекатера БК-13 на Центральной набережной Волгограда, с волнением наблюдали ветераны, дети военного Сталинграда члены молодежных и общественных организаций, горожане. Церемония прошла под звуки государственного гимна в исполнении военного оркестра. Знамя Победы является государственной реликвией России, официальным символом победы советского народа и его Вооруженных сил над фашистской Германией в Великой Отечественной...
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Агитпоезд ЛДПР собрал свыше тысячи вопросов и жалоб от жителей Волгоградской области 12
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17 октября 14:01
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