«Телетрейд»: доверие клиентов – наша награда





Российский форекс-дилер «Телетрейд Групп» стал победителем ежегодной национальной Премии доверия потребителей «Марка №1 в России»-2017. В России – это самая крупная региональная сеть. Представительства группы компании и офисов представляющих ее партнеров открыты в 26 странах мира.

О своём пути на рынке Форекс, финансовой грамотности, мексиканских трейдерах ИА «Высота 102» рассказал менеджер по работе с клиентами «Profit Way Mexico», входящей в ГК «TeleTrade», Рафаэль Кинтана.

– Вы приехали в Россию для участия в подготовке международной рекламной кампании TeleTrade?

– Можно сказать, что и так. Дело в том, что в TeleTrade большое внимание уделяют мотивации персонала. В этом году лучшие сотрудники в разных странах получили приглашение стать участниками международного конкурса Mister TeleTrade и Miss TeleTrade. Те, кто прошел отборочный тур и стали победителями голосования, были выбраны в качестве рекламных лиц TeleTrade. И вот теперь мы все собрались здесь, в Москве. У нас уже прошел обучающий мастер-класс с педагогом по актерскому мастерству.

– Ваши впечатления от Москвы…

– Всё отлично! Впечатления превзошли все мои ожидания. Здесь вместе со мной мои коллеги из Польши, Казахстана, Чехии, Беларуси и других стран. Я оценил масштаб нашей компании.

– Как построена работа TeleTrade в Мексике?

– В Мексике TeleTrade представляет компания «Profit Way Mexico». Важная составляющая нашей работы – общение с клиентами, их информирование, укрепление доверия. Для мексиканских инвесторов именно доверие к компании является ключевым фактором.

– Портрет среднестатистического мексиканца, клиента TeleTrade. Что это за человек?

– Он ищет новые источники дохода, новую сферу деятельности. Прежде, чем инвестировать средства, он внимательно изучает компанию. Для него очень важно быть уверенным в чистоте и надежности бизнеса. Доверие клиента – награда для нас. К сожалению, в Мексике нередки случаи мошенничества. Наши конкуренты используют агрессивную рекламу в СМИ, привлекают клиентов обещаниями легкого заработка. Но люди стремятся получить гарантии. И наша задача – показать им, что на нас можно рассчитывать.

– Вы часто выступаете перед клиентами и рассказываете им, в частности, про биткоин. Какие, на Ваш взгляд, перспективы этой криптовалюты?

– О биткоине есть разные мнения. Я считаю, что его стоимость ничем не обеспечена. Биткоин хорош для краткосрочных инвестиций. Если вы хотите рискнуть, заработать на спекуляциях, то пожалуйста. Однако я всегда обращаю внимание клиентов, что BTC нестабилен и не рекомендую долгосрочные инвестиции в этот инструмент.

– В Мексике есть государственное регулирование рынка Форекс?

– Нет, в Мексике Форекс не регулируется государством. Клиенты, ищущие дополнительных гарантий, обращаются к фондовым биржам в Мехико или в Чикаго. При этом брокеры стараются вызвать доверие клиентов, используя документы, выданные регуляторами США и Великобритании.

– Как Вы оцениваете уровень финансовой грамотности населения в Мексике?

– Очень небольшой процент имеет финансовое образование. В целом, уровень финансовой грамотности, мягко говоря, не очень высокий. Информацию люди получают от банковских служащих, когда оформляют кредиты, займы. Кто-то занимается самообразованием. Для многих именно в TeleTrade происходит первое знакомство с миром финансов.

– Три самых популярных финансовых инструмента среди клиентов TeleTrade в Мексике?

– EUR USD, USD MXN и USD JPY. Трейдеры в Мексике могли бы работать и с металлами, и с нефтью. У них есть достаточно информации, чтобы зарабатывать на этих инструментах. Но они предпочитают именно эти три.

– Вы – практикующий трейдер и у Вас есть опыт. С чего начался Ваш путь на Форекс?

– Вначале я работал с другим брокером. Получал недостоверную информацию. Были большие провалы, неудачи. Затем познакомился с TeleTrade. За один месяц мои результаты улучшились. Я вижу стабильный прогресс в торговле. В Мексике говорят так: «Успешный трейдер – это тот, кто зарабатывает хотя бы один доллар». Нет потерь – это уже успех. Слишком амбициозные люди пытаются побыстрее «разбогатеть», но вместо этого много теряют. Я разработал курс по управлению активами и капиталом, который объясняет клиентам, как правильно распоряжаться личными средствами, чтобы минимизировать потери.

– Назовите главные плюсы TeleTrade.

– Во-первых, это офисы, которыми зачастую не располагают другие брокеры. Клиенты могут прийти и поговорить с сотрудником компании, пройти обучение. Во-вторых, у нас квалифицированный штат. Наконец, у нас есть клиентская поддержка – консультации на всех этапах инвестирования от первого звонка до конечного результата.

– Как ваша семья относится к тому, что вы занимаетесь трейдингом?

Моя семья понимает, что я предварительно все взвешиваю, поэтому они меня поддерживают. К тому же они знают, что я работаю в TeleTrade, в большой международной компании.



