Житель Волгоградской области погиб, пытаясь помочь пострадавшим в ДТП

Четыре года тюрьмы получил волгоградец Александр Прытков за два неудавшихся разбойных нападения. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева. В декабре 2015 года он напал на ломбард в Тракторозаводском районе, а в мае этого года на почтовое отделение в Волжском. Оба нападения горе-грабителю не удались. В ломбард он пришел с муляжом гранаты Ф-1 и страйкбольным пистолетом, для маскировки использовал очки и медицинскую маску. Услышав об ограблении, сотрудница ломбарда спряталась в подсобке. Поняв, что его постигла неудача, Прытков скрылся с места преступления. Грабить почту мужчина отправился, взяв с собой самозарядный карабин «Сайга 410к», и два...

Прочитана: 15 раз