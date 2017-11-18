В Волгоградской области экс-сотрудницу сельхозколледжа подозревают в продаже дипломов

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшей сотрудницы ГБПОУ "Новоаннинский сельскохозяйственный колледж", которая подозревается в продаже поддельных дипломов. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, за подделку и сбыт документов о среднем профессиональном образовании (ч. 1 ст. 327 УК РФ) женщине грозит до 2 лет лишения свободы. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Установлено, что в обязанности подозреваемой входили оформление и выдача дипломов о среднем профессиональном образовании. При этом от имени ранее обратившихся бывших студентов колледжа с просьбой выдать дубликаты утерянных дипломов женщина изготавливала соответствующие заявления и проекты приказов о выдаче дубликатов, получала в бухгалтерии учебного заведения пустые бланки дипломов, в которые вносила данные иных обратившихся к ней лиц, желавших получить дипломы без фактического обучения. За свои услуги она получала от 10 до 60 тыс рублей. Дело возбуждено Новоаннинским МрСО СУ СК России по Волгоградской области.



