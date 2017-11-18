|Происшествия
|20.11.2017 08:21
В Волжском из-за ложной тревоги эвакуировали персонал офиса скорой помощи
Сегодня около пяти часов утра поступила информация о заминировании здания филиала ГБУЗ «КССМП» - офиса скорой помощи, расположенного в Волжском на ул. Пушкина, 93а. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах Волгоградской области, на вызов руководства филиала тут же приехали полицейские и пожарные. Было эвакуировано 30 человек. При этом диспетчерская служба, это шесть человек, и старший врач продолжили работу: на обслуживании вызовов нештатная ситуация не повлияла. В результате проверки помещения никаких опасных предметов обнаружено не было. Проводится проверка обстоятельств происшествия.
Сын фронтовика из Азербайджана встретился в Волгограде с русской женщиной, спасшей его отца от смерти в Сталинграде
Программа "Взгляд с Высоты": В Волгограде "зарыли" в песок мечты будущих чемпионов
Автор спетой волгоградскими кадетами песни «Дядя Вова» Вячеслав Антонов: «Я написал о том, что думает народ!"
Они встретились не просто как...
В сегодняшней программе: жители одного из дворов Кировского района Волгограда не дождутся, когда компания-подрядчик выполнит свои обязательства и построит для...
Автор песни «Дядя Вова», клип на которую вызвал широкий общественный резонанс, дал ИА «Высоте 102» эксклюзивное интервью. Вячеслав Антонов...
|Происшествия
|20.11.2017 09:49 (Обновлено: 20.11.2017 09:51)
Уголовное дело возбуждено в отношении бывшей сотрудницы ГБПОУ "Новоаннинский сельскохозяйственный колледж", которая подозревается в продаже поддельных дипломов. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, за подделку и сбыт документов о среднем профессиональном образовании (ч. 1 ст. 327 УК РФ) женщине грозит до 2 лет лишения свободы. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Установлено, что в обязанности подозреваемой входили оформление и выдача дипломов о среднем профессиональном образовании. При этом от имени ранее обратившихся бывших студентов колледжа с просьбой выдать дубликаты утерянных дипломов женщина изготавливала соответствующие заявления и проекты приказов о выдаче дубликатов, получала в бухгалтерии учебного...
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|Общество
|20.11.2017 09:01
Суд оставил без рассмотрения иск религиозной организации "Церковь "Голос Истины" евангельских христиан-баптистов о признании права собственности на нежилое здание в селе Заплавное Ленинского района. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, баптисты хотели узаконить самовольную постройку, но в суд не явились. В день рассмотрения иска представители религиозной организации на судебном заседании не появились, хотя были уведомлены надлежащим образом. Ответчиком выступила администрация Заплавненского сельского поселения. Заявление было оставлено без удовлетворения на основании того, что истец пропускает заседание уже во второй раз, не заявляет ходатайства о рассмотрении дела в его отсутствие или об отложении судебного разбирательства.
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|Экономика
|20.11.2017 08:29
Традиционно в преддверии нового года, вот уже 7-й год подряд Волгоградский территориальный институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов организует семинар «Бухгалтерский марафон 2017» (http://www.ti74.ipbr.org), сообщает ИА «Высота 102». Ежегодный бухгалтерский марафон проводят для тех, кому держать руку на пульсе в своей профессии - норма. По утверждению директора Волгоградского территориального института профессиональных бухгалтеров и аудиторов Светланы Шириной, принимать грамотные решения в бухучете просто невозможно без знания закона, а вести учет невозможно без умения работать в программе. «Мы живем в эпоху быстрых перемен, поэтому постоянные реформы формируют и новые требования и к самой профессии бухгалтера. Сегодня быть высококвалифицированным, востребованным специалистом можно...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|19.11.2017 19:27
Фейерверком завершилась церемония подъема символического Знамени Победы над берегом Волги, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Разноцветьем озарился и мост через Волгу, где включили подсветку. На сцене, построенной у бронекатера БК-13, с концертной программой выступили волгоградские артисты. Свое воинское умение и выучку показали гостям праздника бойцы 20-й мотострелковой бригады. Также волгоградцев накормили солдатской кашей и показали им, как выглядели в годы Великой Отечественной войны полевое отделение почты и медсанбат. Подробнее - в видеосюжете.
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|Аналитика
|19.11.2017 19:01 (Обновлено: 20.11.2017 08:08)
В сегодняшней программе: жители одного из дворов Кировского района Волгограда не дождутся, когда компания-подрядчик выполнит свои обязательства и построит для ребят, которые уже добыли свои первые победы в футболе, спортплощадку. Почему в городе-герое не везде можно заняться спортом в шаговой доступности, чем уже можно гордиться, а что - предстоит сделать, и почему в Волжском решили доверить дело организации здорового досуга на улице профессиональным тренерам?
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|19.11.2017 17:18
Сегодня в день празднования 75-летия начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в Волгограде подняли увеличенную копию Знамени Победы, водруженного над горящим Рейхстагом 1 мая 1945 года, сообщает ИА "Высота 102". Размер знамени 12 на 8 метров, площадь - 96 квадратных метров. За подъемом воинской реликвии на 50-метровый флагшток, установленный вблизи бронекатера БК-13 на Центральной набережной Волгограда, с волнением наблюдали ветераны, дети военного Сталинграда члены молодежных и общественных организаций, горожане. Церемония прошла под звуки государственного гимна в исполнении военного оркестра. Знамя Победы является государственной реликвией России, официальным символом победы советского народа и его Вооруженных сил над фашистской Германией в Великой Отечественной...
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|Общество
|19.11.2017 16:16
Вереницы большегрузных машин сегодня выстроились в огромные очереди на въездах в Волгоград. Как сообщает ИА «Высота 102», только на улице Менделеева в районе кладбища Краснооктябрьского района сотрудники ГИБДД остановили несколько десятков фур. Аналогичная ситуация сложилась и на подъезде к городу-герою со стороны трассы «Волгоград-Каменск-Шахтинский». Согласно официальной информации управления ГИБДД ГУ МВД по региону, ограничения на въезд в Волгоград введены в связи с проведением праздничных мероприятий, приуроченных к 75-летию начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. Так,...
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|Спорт
|19.11.2017 16:03
Сегодня программа 4-го тура завершается в Суперлиге мужского чемпионата России по водному поло, где спор за награды продолжают восемь ведущих отечественных коллективов. Лучший клуб страны, волгоградский «Спартак» очередные игры проводил в родном бассейне ЦВВС на Семи ветрах, где дважды встречался с подмосковным «Штурмом-2002» и в обеих встречах добился заслуженных побед. Как сообщил ИА «Высота 102» пресс-атташе областного спорткомитета Андрей Малякин, нынешний сезон команда Владимира Карабутова и Николая Козлова проводит в довольно измененном и омоложенном составе, что, впрочем, не мешает нашим ватерполистам вновь сражаться исключительно за медали главных национальных соревнований. Боевой настрой «спартаковцев» сполна испытала и подмосковная дружина, которая приехала на...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|19.11.2017 13:30
В Волгоградской области с участием депутатов, героев и генералов стартовали торжества в честь юбилейной даты войны
Основные торжества, посвященные празднованию 75-й годовщины начала контрнаступления под Сталинградом, открылись в поселке Пятиморск Волгоградской области возложением венка и цветов к монументу «Соединение фронтов». Память защитников Отечества почтили ветераны, председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, представители общественных организаций, жители и гости региона, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона.Также в церемонии приняли участие заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ Петр Толстой, депутаты Госдумы Владимир Шаманов, Франц Клинцевич, Дмитрий Саблин, председатель «Российского союза ветеранов» генерал армии Михаил Моисеев, председатель «Союза десантников России» генерал-полковник Валерий Востротин. Особое место среди гостей заняли ветераны Великой Отечественной войны....
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|Общество
|19.11.2017 11:22
Председатель Госдумы РФ, который сегодня примет участие в торжествах по случаю 75-летия контрнаступления под Сталинградом, прибыл в Волгоград. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Вячеслав Володин и его коллеги, ветераны примут участие в в торжественном открытии памятной стелы "Город воинской славы" в Калаче-на-Дону. Это почетное звание было присвоено городу указом президента РФ в 2010 году. В поездке участвуют вице-спикер Петр Толстой, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, член думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Саблин, а также руководители ряда ветеранских организаций. Сегодня в Калаче-на-Дону, Пятиморске...
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|Происшествия
|19.11.2017 10:23
Три человека погибли и один пострадал в автокатастрофе в Кировском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, трагедия произошла сегодня ночью рядом с автозаправкой на улице Лазоревая. Водитель «Suzuki Grand Vitara» врезался в попутный грузовик «Renault Т4Х2». От полученных травм водитель кроссовера и двое его пассажиров погибли на месте аварии. Еще один пассажир - 45-летняя женщина была госпитализирована. Сейчас выясняются обстоятельства ДТП и личности погибших пассажиров. Напомним, сегодня во всем мире отмечается день памяти жертв ДТП.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|19.11.2017 09:44
Сын фронтовика из Азербайджана встретился в Волгограде с русской женщиной, спасшей его отца от смерти в Сталинграде
Они встретились не просто как знакомые. Как родные. Лидия Михайловна Киселева и Али Гамидов пришли сегодня в школу №14 имени Саши Филиппова. Здесь состоялся литературно-музыкальный вечер «Священный огонь жизни, надежды, любви», посвященный 75-летию контрнаступления под Сталинградом, сообщает ИА "Высота 102". Дети проникновенно читали стихи, исполняли песни и благодарили фронтовиков, подаривших мир. Под кадры хроники военных лет особенно пронзительно звучали слова из песни, в которой были слова: Ты же выжил, солдат, хоть...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|19.11.2017 09:25
Председатель Госдумы РФ примет участие в торжествах по случаю 75-летия контрнаступления под Сталинградом
Председатель Госдумы Вячеслав Володин вылетел из Москвы в Волгоградскую область, где примет сегодня участие в празднованиях, посвященных 75-й годовщине контрнаступления советских войск под Сталинградом. Как сообщили ИА "Высота 102" в обладминистрации, в поселке Пятиморск Калачевского района пройдет церемония возложения венков к монументу "Соединение фронтов" скульптора Евгения Вучетича. В ноябре 1942 года части Юго-Западного и Сталинградского фронтов во взаимодействии с войсками Донского фронта завершили окружение противника. Председатель Госдумы и его коллеги, ветераны примут участие в торжественном открытии памятной стелы "Город воинской славы" в Калаче-на-Дону. Это почетное звание было присвоено городу указом президента РФ в 2010 году.В поездке участвуют вице-спикер Петр Толстой,...
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|Общество
|19.11.2017 06:05
В Волгограде музей изобразительных искусств не рассчитался с подрядчиком за обновленный выставочный зал
Свыше 1,5 миллиона рублей задолжал волгоградский музей изобразительных искусств имени Машкова компании "Электроспецмонтаж" за работы по реконструкции выставочного зала, расположенного на улице маршала Чуйкова, 37. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, ответчик требования по иску не признавал, по делу была назначена судебная строительно-техническая экспертиза. Установлено, что в июле 2016 года между сторонами был заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту выставочного зала стоимостью более 31,9 млн рублей. В конце декабря стороны подписали акт приемки в эксплуатацию приемочной комиссией законченного капитального ремонта объекта. Однако до настоящего времени оплата за выполненную работу проведена частично....
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|Наука
|18.11.2017 18:16
Полтора миллиона рублей разделили между собой десять победителей конкурса инновационных технологических проектов, который состоялся в рамках «Стартап-школы», организованной ВолгГТУ при поддержке Волгоградского областного бизнес-инкубатора, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Из рук первого проректора техуниверситета Александра Навроцкого шесть участников, завоевавших третье место, получили сертификаты по 100 тысяч рублей. Три приза по 200 тысяч стали поощрением за второе место. А главную награду –...
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В Волжском из-за ложной тревоги эвакуировали персонал офиса скорой помощи 1
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