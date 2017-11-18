Суд оставил без рассмотрения иск религиозной организации "Церковь "Голос Истины" евангельских христиан-баптистов о признании права собственности на нежилое здание в селе Заплавное Ленинского района. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, баптисты хотели узаконить самовольную постройку, но в суд не явились. В день рассмотрения иска представители религиозной организации на судебном заседании не появились, хотя были уведомлены надлежащим образом. Ответчиком выступила администрация Заплавненского сельского поселения. Заявление было оставлено без удовлетворения на основании того, что истец пропускает заседание уже во второй раз, не заявляет ходатайства о рассмотрении дела в его отсутствие или об отложении судебного разбирательства.

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