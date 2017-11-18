Вереницы большегрузных машин сегодня выстроились в огромные очереди на въездах в Волгоград. Как сообщает ИА «Высота 102», только на улице Менделеева в районе кладбища Краснооктябрьского района сотрудники ГИБДД остановили несколько десятков фур. Аналогичная ситуация сложилась и на подъезде к городу-герою со стороны трассы «Волгоград-Каменск-Шахтинский».

Согласно официальной информации управления ГИБДД ГУ МВД по региону, ограничения на въезд в Волгоград введены в связи с проведением праздничных мероприятий, приуроченных к 75-летию начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.

Так, проезд грузового автотранспорта на участке федеральной автодороги «Волгоград-Каменск-Шахтинский» будет ограничен до 17.00 часов. Объезд возможен по автодороге «Михайловка-Серафимович-Суровикино». В центре Волгограда, напомним, также введены некоторые ограничения на проезд транспорта. До 19.00 часов движение, остановка и стоянка машин запрещены на Набережной 62-ой Армии в границах от улицы Комсомольской до 7-ой Гвардейской.