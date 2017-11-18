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Спорт
 19.11.2017 16:03

Волгоградский «Спартак» дважды одолел подмосковных «штурмовиков»


Сегодня программа 4-го тура завершается в Суперлиге мужского чемпионата России по водному поло, где спор за награды продолжают восемь ведущих отечественных коллективов. Лучший клуб страны, волгоградский «Спартак» очередные игры проводил в родном бассейне ЦВВС на Семи ветрах, где дважды встречался с подмосковным «Штурмом-2002» и в обеих встречах добился заслуженных побед.
Как сообщил ИА «Высота 102» пресс-атташе областного спорткомитета Андрей Малякин, нынешний сезон команда Владимира Карабутова и Николая Козлова проводит в довольно измененном и омоложенном составе, что, впрочем, не мешает нашим ватерполистам вновь сражаться исключительно за медали главных национальных соревнований. Боевой настрой «спартаковцев» сполна испытала и подмосковная дружина, которая приехала на берега Волги, еще не допустив ни одной осечки в российском первенстве и твердо намереваясь продлить свою успешную серию и в матчах с действующим чемпионом.
Однако на домашней водной площадке волгоградцы не позволили усомниться в своем превосходстве над приезжим соперником, который дважды не устоял перед более сильными хозяевами. В первом очном противостоянии (на снимке) «Спартак» минимально наращивал свое превосходство в каждом из периодов, и в общем положительном исходе сомнений не возникало еще задолго до финальной сирены. Победный итог – 8:4. Относительно по тому же сценарию проходила сегодня и повторная встреча оппонентов в волгоградском бассейне. Добившись вполне комфортного преимущества в начале третьей четверти, наша команда грамотно довела игру и до второй логичной виктории, причем практически с тем же результатом, на этот раз – 8:5.  
Сейчас переживающий смену поколений и омоложение своих спортивных рядов триумфатор главных отечественных первенств восьми последних лет занимает в турнирной таблице пока непривычную для себя четвертую строчку, но вся борьба в российском чемпионате еще впереди. Для «спартаковцев» она возобновится 24-25 ноября, когда в 5-м туре ватерпольных баталий страны команда на выезде дважды сразится с географическими и турнирными соседями (на сегодня у обоих клубов по 10 очков) – астраханскими «динамовцами». 
Фото Сергея Макарова. 


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Печально известный «голый дом» в Волгограде одели в лесаКомментарии9
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На волгоградца хотели «повесить» кредит, за который он не поручался
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