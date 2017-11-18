Волгоградский «Спартак» дважды одолел подмосковных «штурмовиков»

Сегодня программа 4-го тура завершается в Суперлиге мужского чемпионата России по водному поло, где спор за награды продолжают восемь ведущих отечественных коллективов. Лучший клуб страны, волгоградский «Спартак» очередные игры проводил в родном бассейне ЦВВС на Семи ветрах, где дважды встречался с подмосковным «Штурмом-2002» и в обеих встречах добился заслуженных побед.Как сообщил ИА «Высота 102» пресс-атташе областного спорткомитета Андрей Малякин, нынешний сезон команда Владимира Карабутова и Николая Козлова проводит в довольно измененном и омоложенном составе, что, впрочем, не мешает нашим ватерполистам вновь сражаться исключительно за медали главных национальных соревнований. Боевой настрой «спартаковцев» сполна испытала и подмосковная дружина, которая приехала на берега Волги, еще не допустив ни одной осечки в российском первенстве и твердо намереваясь продлить свою успешную серию и в матчах с действующим чемпионом.Однако на домашней водной площадке волгоградцы не позволили усомниться в своем превосходстве над приезжим соперником, который дважды не устоял перед более сильными хозяевами. В первом очном противостоянии (на снимке) «Спартак» минимально наращивал свое превосходство в каждом из периодов, и в общем положительном исходе сомнений не возникало еще задолго до финальной сирены. Победный итог – 8:4. Относительно по тому же сценарию проходила сегодня и повторная встреча оппонентов в волгоградском бассейне. Добившись вполне комфортного преимущества в начале третьей четверти, наша команда грамотно довела игру и до второй логичной виктории, причем практически с тем же результатом, на этот раз – 8:5.Сейчас переживающий смену поколений и омоложение своих спортивных рядов триумфатор главных отечественных первенств восьми последних лет занимает в турнирной таблице пока непривычную для себя четвертую строчку, но вся борьба в российском чемпионате еще впереди. Для «спартаковцев» она возобновится 24-25 ноября, когда в 5-м туре ватерпольных баталий страны команда на выезде дважды сразится с географическими и турнирными соседями (на сегодня у обоих клубов по 10 очков) – астраханскими «динамовцами».Фото Сергея Макарова.