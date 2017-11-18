«Бухгалтерский марафон» станет главной информационной площадкой в Волгоградской области





Традиционно в преддверии нового года, вот уже 7-й год подряд Волгоградский территориальный институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов организует семинар «Бухгалтерский марафон 2017» ( http://www.ti74.ipbr.org ), сообщает ИА «Высота 102». Ежегодный бухгалтерский марафон проводят для тех, кому держать руку на пульсе в своей профессии - норма.

По утверждению директора Волгоградского территориального института профессиональных бухгалтеров и аудиторов Светланы Шириной, принимать грамотные решения в бухучете просто невозможно без знания закона, а вести учет невозможно без умения работать в программе. «Мы живем в эпоху быстрых перемен, поэтому постоянные реформы формируют и новые требования и к самой профессии бухгалтера. Сегодня быть высококвалифицированным, востребованным специалистом можно только в том случае, если внимательно следить за изменениями в своей профессиональной области», – отметила она.

Организаторы семинара пояснили, что Министерство финансов РФ к концу 2017 года готовит конструкцию новой налоговой системы, а также нового кодекса неналоговых платежей. Будет создан реестр неналоговых сборов и произведена оценка эффективности и целесообразности применения налоговых льгот.

В связи с этим, на семинаре слушателей ознакомят:

– С изменениями по НДС. В Правительстве РФ обсуждается повышение НДС до 22% в рамках налогового маневра 22/22. Госдума и финансово-экономический блок одобрили маневр. Однако социальный блок правительства и эксперты против. Вопрос остается открытым. Пока ставка НДС составляет 18%. Также на рассмотрении в Госдуме находится проект (№ 249505-7), которым предлагается оптимизировать список документов, обосновывающих право применения ставки НДС 0%.

– С изменениями по НДФЛ. С 2018 года ожидается новая форма 6-НДФЛ,новые коды доходов и вычетов в справках 2-НДФЛ.

– С изменения по налогу на прибыль. Компании смогут учесть больше расходов на подготовку персонала. С 2018 года НК РФ разрешает списывать затраты на обучение в научных организациях, а не только в образовательных. Компании заплатят меньше налога на прибыль. Не нужно будет облагать налогом доходы в виде интеллектуальных прав, которые компания выявит при инвентаризации. Госдума дополнила список необлагаемых доходов в статье 251 НК РФ.

– С изменениями по камеральным и выездным проверкам с 2018 года. Самый заметный закон касается налоговых ревизий. Инспекторам придется по-новому доказывать схемы. Налоговики уже не смогут опираться на формальные признаки нарушений: сомнительные подписи и недобросовестных поставщиков.

В статью 88 НК РФ предлагается внести изменения, которые предусматривают сокращение срока проведения камеральных проверок с трех до одного месяца.

– С сервисом«Прозрачный бизнес». На сайте pb.nalog.ru он заработает в 2018 году. ФНС подготовила новый приказ о публикации сведений. Проект есть на regulation.gov.ru. По новому порядку ФНС будет размешать всю информацию только один раз в год. В первый раз - 1 июня 2018 года.

– С изменениями в аудиторской деятельности с 2018 года. Аудиторы станут передавать сведения о клиентах налоговикам. Инспекторы смогут запросить у аудитора сведения и документы, которые сама компания-клиент не представила на проверку.

По словам организаторов, в этом году марафон пройдет с особым размахам – он приурочен к 20-летию ИПБ России: будет розыгрыш призов, чествование участников конкурса « Лучший бухгалтер России – 2017», новогодний фуршет.



