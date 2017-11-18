В Волгоградской области с участием депутатов, героев и генералов стартовали торжества в честь юбилейной даты войны

Основные торжества, посвященные празднованию 75-й годовщины начала контрнаступления под Сталинградом, открылись в поселке Пятиморск Волгоградской области возложением венка и цветов к монументу «Соединение фронтов». Память защитников Отечества почтили ветераны, председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, представители общественных организаций, жители и гости региона, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона.Также в церемонии приняли участие заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ Петр Толстой, депутаты Госдумы Владимир Шаманов, Франц Клинцевич, Дмитрий Саблин, председатель «Российского союза ветеранов» генерал армии Михаил Моисеев, председатель «Союза десантников России» генерал-полковник Валерий Востротин. Особое место среди гостей заняли ветераны Великой Отечественной войны. В их числе — участник Сталинградской битвы Иван Попов, который ушел на фронт в 1942 году, служил в составе 56-й танковой бригады. В ноябре-декабре 1942 года это воинское подразделение входило в состав Сталинградского фронта, с января 1943 — в состав Южного фронта. Иван Иванович награжден медалью «За отвагу», орденом Отечественной войны II степени.Участники митинга почтили минутой молчания память погибших в результате кровопролитных боев тысяч советских бойцов. В ходе операции «Уран», которая началась 19 ноября 1942 года, была окружена 330-тысячная группировка гитлеровских войск. Именно в Калачевском районе 23 ноября состоялось соединение фронтов.Напомним, скульптурная группа «Соединение фронтов» работы Евгения Вучетича была открыта на берегу 13-го шлюза Волго-Донского судоходного канала в 1955 году. Здесь проведено озеленение, организован полив, отремонтированы парапеты и лестничные марши, лавочки, тумбы. Обновлены дорога и пешеходная зоны от улицы Ленина до монумента.