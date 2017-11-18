Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл в Волгоград

Председатель Госдумы РФ, который сегодня примет участие в торжествах по случаю 75-летия контрнаступления под Сталинградом, прибыл в Волгоград. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Вячеслав Володин и его коллеги, ветераны примут участие в в торжественном открытии памятной стелы "Город воинской славы" в Калаче-на-Дону. Это почетное звание было присвоено городу указом президента РФ в 2010 году. В поездке участвуют вице-спикер Петр Толстой, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, член думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Саблин, а также руководители ряда ветеранских организаций.

Сегодня в Калаче-на-Дону, Пятиморске и в Волгограде пройдет ряд мероприятий, посвященных 75-летию контрнаступления под Сталинградом. На главной площади Калача-на-Дону пройдет торжественный марш личного состава частей Калачевского гарнизона, кадетов, отрядов Юнармии. На местном стадионе состоится выставка военной техники и образцов вооружения. Завершатся торжества праздничным гала-концертом, артиллерийским салютом и фейерверком.

Калач-на-Дону сыграл большую роль в Сталинградской битве. 19 ноября 1942 года началась контрнаступательная операция советских войск под кодовым названием "Уран". 23 ноября в Калачевском районе у поселка Пятиморск войска Сталинградского, Донского и Юго-Западного фронтов соединились, замкнув в кольцо окружения 330 тыс. солдат вермахта и стран-союзников фашистской Германии. 2 февраля 1943 года Сталинградская битва завершилась полной победой Красной Армии.









