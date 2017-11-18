В Волгограде суд отказал банку во взыскании задолженности по кредиту с ответчика, не подписывавшего договор поручительства. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Тракторозаводского суда Волгограда, предметом судебного разбирательства стала история с кредитом, который жительница Волгограда оформила еще в 2013 году. Она получила в банке полмиллиона рублей, а поручителем по нему якобы выступили два волгоградца. Однако почти сразу заемщица стала нарушать график погашения кредита, а потом и вовсе перестала по нему платить, в связи с чем образовалась задолженность в размере 619 тысяч рублей. Банк потребовал взыскать долг в суде с самого заемщика и с двух поручителей солидарно. Однако один из...

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