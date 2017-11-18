|Происшествия
|19.11.2017 10:23
В Волгограде три человека погибли и один пострадал в столкновении кроссовера с грузовиком
Три человека погибли и один пострадал в автокатастрофе в Кировском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, трагедия произошла сегодня ночью рядом с автозаправкой на улице Лазоревая. Водитель «Suzuki Grand Vitara» врезался в попутный грузовик «Renault Т4Х2». От полученных травм водитель кроссовера и двое его пассажиров погибли на месте аварии. Еще один пассажир - 45-летняя женщина была госпитализирована. Сейчас выясняются обстоятельства ДТП и личности погибших пассажиров. Напомним, сегодня во всем мире отмечается день памяти жертв ДТП.
В Волгограде правнуки победителей фашизма спели на Мамаевом кургане о главе государства
Французская певица Патрисия Каас в студии «Высоты 102» призналась в любви к Волгограду и России
На митинге в городе-герое на Волге Навальный сам себя возвел в "кандидаты от Волгограда"
Кадеты полицейских классов средней школы №44 Волгограда записали в студии патриотическую песню и снялись в клипе. Такое предложение...
Она поет про любовь, излучает любовь и признается в любви. Добрые и теплые слова прозвучали и в адрес...
В Волгограде завершилась встреча оппозиционера Алексея Навального со сторонниками. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", митинг, запланированный на...
|Общество
|19.11.2017 11:22
Председатель Госдумы РФ, который сегодня примет участие в торжествах по случаю 75-летия контрнаступления под Сталинградом, прибыл в Волгоград. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Вячеслав Володин и его коллеги, ветераны примут участие в в торжественном открытии памятной стелы "Город воинской славы" в Калаче-на-Дону. Это почетное звание было присвоено городу указом президента РФ в 2010 году. В поездке участвуют вице-спикер Петр Толстой, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, член думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Саблин, а также руководители ряда ветеранских организаций. Сегодня в Калаче-на-Дону, Пятиморске...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|19.11.2017 09:44
Сын фронтовика из Азербайджана встретился в Волгограде с русской женщиной, спасшей его отца от смерти в Сталинграде
Они встретились не просто как знакомые. Как родные. Лидия Михайловна Киселева и Али Гамидов пришли сегодня в школу №14 имени Саши Филиппова. Здесь состоялся литературно-музыкальный вечер «Священный огонь жизни, надежды, любви», посвященный 75-летию контрнаступления под Сталинградом, сообщает ИА "Высота 102". Дети проникновенно читали стихи, исполняли песни и благодарили фронтовиков, подаривших мир. Под кадры хроники военных лет особенно пронзительно звучали слова из песни, в которой были слова: Ты же выжил, солдат, хоть...
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|Здравоохранение
|19.11.2017 09:43
Автопарк скорой медицинской помощи Волгоградской области за последние несколько лет обновился более чем на 60%. Как сообщили ИА "Высота 102" в облкомздраве, в прошлом году поступило 53 машины, которые ушли в районы области. До конца текущего года в регион придут еще 25 автомобилей. В прошлом году в Волгограде и Волжском после поступления 95 новых единиц транспорта произошла полная замена парка неотложек. Одно из значимых событий года для региона – возрождение санитарной авиации. По последним данным, за те полгода, что действует проект, выполнено 186 вылетов, эвакуировано 185 пациентов, в том числе 27 детей. Особое внимание уделяется детям, беременным женщинам, пациентам с...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|19.11.2017 09:25
Председатель Госдумы РФ примет участие в торжествах по случаю 75-летия контрнаступления под Сталинградом
Председатель Госдумы Вячеслав Володин вылетел из Москвы в Волгоградскую область, где примет сегодня участие в празднованиях, посвященных 75-й годовщине контрнаступления советских войск под Сталинградом. Как сообщили ИА "Высота 102" в обладминистрации, в поселке Пятиморск Калачевского района пройдет церемония возложения венков к монументу "Соединение фронтов" скульптора Евгения Вучетича. В ноябре 1942 года части Юго-Западного и Сталинградского фронтов во взаимодействии с войсками Донского фронта завершили окружение противника. Председатель Госдумы и его коллеги, ветераны примут участие в торжественном открытии памятной стелы "Город воинской славы" в Калаче-на-Дону. Это почетное звание было присвоено городу указом президента РФ в 2010 году.В поездке участвуют вице-спикер Петр Толстой,...
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|Общество
|19.11.2017 09:22
Сегодня, во Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий в Волгоградской области вспоминают жертв ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, эта дата впервые стала отмечаться по инициативе Генеральной Генеральной Ассамблеи ООН еще в 2005 году. В печальной статистике погибших и пострадавших в ДТП не является исключением ни один город и район региона. За прошедший период 2017 года на территории города Волгограда произошло 1062 дорожно-транспортных происшествия, 55 человек погибло и 1358 получили травмы.В преддверии этого памятного дня сотрудники ГАИ Управления МВД России по г. Волгограду у памятника жертвам ДТП, расположенного на 3-й Продольной магистрали в...
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|Общество
|19.11.2017 09:16 (Обновлено: 19.11.2017 09:16)
Депутаты Волгоградской гордумы озаботились реализацией принципа неотвратимости наказания за совершение правонарушений
Депутаты гордумы Волгограда выступили с инициативой внесения изменений в региональный проект закона Волгоградской области об административной ответственности. Они предложили, как сообщает ИА «Высота 102», наделить должностные лица органов местного самоуправления муниципальных образований области правом составлять протоколы об административных правонарушениях при осуществлении муниципального земельного контроля и в сфере охраны окружающей среды, лесных отношений и природопользования. Как подчеркивается в документе, «это позволит наиболее эффективно осуществлять контрольные полномочия при решении вопросов местного значения, что, в свою очередь, обеспечит реализацию принципа неотвратимости наказания за совершение правонарушений и будет способствовать их предупреждению». Согласно заключению департамента финансов администрации Волгограда, размеры административных штрафов не увеличатся, однако...
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|Общество
|19.11.2017 06:05
В Волгограде музей изобразительных искусств не рассчитался с подрядчиком за обновленный выставочный зал
Свыше 1,5 миллиона рублей задолжал волгоградский музей изобразительных искусств имени Машкова компании "Электроспецмонтаж" за работы по реконструкции выставочного зала, расположенного на улице маршала Чуйкова, 37. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, ответчик требования по иску не признавал, по делу была назначена судебная строительно-техническая экспертиза. Установлено, что в июле 2016 года между сторонами был заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту выставочного зала стоимостью более 31,9 млн рублей. В конце декабря стороны подписали акт приемки в эксплуатацию приемочной комиссией законченного капитального ремонта объекта. Однако до настоящего времени оплата за выполненную работу проведена частично....
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|Наука
|18.11.2017 18:16
Полтора миллиона рублей разделили между собой десять победителей конкурса инновационных технологических проектов, который состоялся в рамках «Стартап-школы», организованной ВолгГТУ при поддержке Волгоградского областного бизнес-инкубатора, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Из рук первого проректора техуниверситета Александра Навроцкого шесть участников, завоевавших третье место, получили сертификаты по 100 тысяч рублей. Три приза по 200 тысяч стали поощрением за второе место. А главную награду –...
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|Спорт
|18.11.2017 14:53
Поражением волгоградских футболистов со счетом 0:1 завершилась выездная встреча «Ротор-Волгоград» с «Сибирью» в рамках 24 тура ФНЛ-ФОНБЕТ Первенства России. Как сообщает ИА «Высота 102», игра состоялась в крытом футбольном манеже «Заря» в Новосибирске. Первый тайм проходил с переменным успехом: игровая инициатива переходила от одной команды к другой. На 21-ой минуте, столкнувшись с волгоградским защитником Ильей Ионовым, травму получил полузащитник «Сибири» Максим Андреев. Но через пару минут он вернулся на поле. На 28-ой минуте травмировался волгоградский нападающий Михаил Бирюков. Тренеры, наблюдая за игрой, вели себя по-разному. Если наставник «Сибири» Сергей...
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|Общество
|18.11.2017 14:00
По улицам Волгограда пока без пассажиров в целях обкатки курсирует новый для города вид общественного транспорта – электробус. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, уже в начале следующей недели в тестовом режиме он выйдет на троллейбусный маршрут №12. Волгоградцы смогут оценить качество поездки в электробусе и оставить свои отзывы по телефонам горлинии 23-31-60 и 96-51-51. Низкопольный электробус «СитиРитм-12Е» марки «Волгабас» вмещает 90 человек, в том числе, приспособлен к обслуживанию маломобильных групп населения. Он плавно разгоняется и работает практически бесшумно. Для полной зарядки батарей транспорта от промышленной электрической сети с напряжением 380 Вт требуется 5-6 часов. С полностью...
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|Происшествия
|18.11.2017 11:41
Уголовное дело будет возбуждено в отношении 34-летнего жителя Алексеевского района, который сбил двоих мужчин в хуторе Усть-Бузулукский и скрылся с места происшествия. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, ДТП произошло ночью на дороге населённого пункта. Двоих пешеходов - мужчин 25 и 57 лет - доставили в больницу с многочисленными переломами и травмами головы. Вскоре удалось установить и водителя-беглеца. Им оказался житель соседнего села. Его ВАЗ-2109 был обнаружен в гараже с характерными повреждениями после ДТП. Установлено, что в момент наезда на пешеходов водитель был пьян.
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|Расследования
|18.11.2017 10:01
В Волгограде суд отказал банку во взыскании задолженности по кредиту с ответчика, не подписывавшего договор поручительства. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Тракторозаводского суда Волгограда, предметом судебного разбирательства стала история с кредитом, который жительница Волгограда оформила еще в 2013 году. Она получила в банке полмиллиона рублей, а поручителем по нему якобы выступили два волгоградца. Однако почти сразу заемщица стала нарушать график погашения кредита, а потом и вовсе перестала по нему платить, в связи с чем образовалась задолженность в размере 619 тысяч рублей. Банк потребовал взыскать долг в суде с самого заемщика и с двух поручителей солидарно. Однако один из...
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|Газетный киоск
|18.11.2017 09:31
Депутат Госдумы Анна Кувычко сказала РБК, что удивлена вниманием западных СМИ к клипу «Дядя Вова», в котором дети поют о готовности идти в последний бой ради «дяди Вовы». Песню исполняют ученики волгоградской кадетской школы № 44. Они обещали не отдать «самураям» родной земли, обещают «возвратить Аляску в гавань Родины» и сетуют, что «население шара гегемон достал». Припевом песни являются слова «На земле сей был бы мир, но, если главный командир позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что не видел клипа, но считает его «проявлением симпатий» к Владимиру Путину. Британские издания...
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|Общество
|18.11.2017 09:07
На Комсомольском путепроводе в Волгограде появились части лестничных пролетов, которые здесь должны быть установлены к декабрю этого года. Как сообщает ИА «Высота 102», в частности, в районе автовокзала рабочие приступили к монтажу составляющих одной из двух лестниц. Напомним, на окончание работ на Комсомольском путепроводе было выделено около 39 миллионов рублей. Компания «Дорис» должна установить защитные экраны и лестничные сходы, привести в надлежащее состояние опорные и пролетные строения, осуществить ремонт деформационных швов на тротуарах, нанести дорожную разметку термопластиком и так далее. Ранее со своими обязанностями по ремонту путепровода не справилась фирма «Аваль-Строй». Контракт с ней был расторгнут,...
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|Общество
|18.11.2017 07:07
Хотели обогатиться, но остались «у разбитого корыта» авторы новогодней сказки, показанной в Волгоградском планетарии. Как сообщает ИА «Высота 102», за написание сценария и постановку театрализованного действа творческая группа вместо затребованного 21 млн рублей не получила ни копейки. Такое постановление вынес Волгоградский областной суд по итогам рассмотрения апелляционной жалобы авторов спектакля на решение Центрального райсуда. В июле районный суд обязал планетарий выплатить истцам только 150 тысяч рублей. Этой сумме заявители оказались не рады и обжаловали решение суда. Однако Фемида оказалась к «сказочникам» не благосклонной, отказав им в каких либо выплатах. Напомним, в начале лета этого года Волгоградский планетарий оказался...
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19 ноября 11:22
19 ноября 10:23
В Волгограде три человека погибли и один пострадал в столкновении кроссовера с грузовиком
19 ноября 09:44
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17 ноября 20:06
17 ноября 18:06
Происшествия
19 ноября 10:23
В Волгограде три человека погибли и один пострадал в столкновении кроссовера с грузовиком
18 ноября 11:38
17 ноября 12:33
17 ноября 08:00
16 ноября 21:52
16 ноября 17:31
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