Председатель Госдумы Вячеслав Володин вылетел из Москвы в Волгоградскую область, где примет сегодня участие в празднованиях, посвященных 75-й годовщине контрнаступления советских войск под Сталинградом.

Как сообщили ИА "Высота 102" в обладминистрации, в поселке Пятиморск Калачевского района пройдет церемония возложения венков к монументу "Соединение фронтов" скульптора Евгения Вучетича. В ноябре 1942 года части Юго-Западного и Сталинградского фронтов во взаимодействии с войсками Донского фронта завершили окружение противника.

Председатель Госдумы и его коллеги, ветераны примут участие в торжественном открытии памятной стелы "Город воинской славы" в Калаче-на-Дону. Это почетное звание было присвоено городу указом президента РФ в 2010 году.В поездке участвуют вице-спикер Петр Толстой, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, член думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Саблин, а также руководители ряда ветеранских организаций.

Сегодня в честь праздника на главной площади Калача-на-Дону пройдет торжественный марш личного состава частей Калачевского гарнизона, кадетов, отрядов Юнармии. На местном стадионе состоится выставка военной техники и образцов вооружения. Завершатся торжества праздничным гала-концертом, артиллерийским салютом и фейерверком.

В пресс-службе администрации региона отметили, что в подготовке к торжествам учтены предложения фронтовиков, ветеранов, представителей общественных движений, жителей области.

Калач-на-Дону сыграл большую роль в Сталинградской битве. 19 ноября 1942 года началась контрнаступательная операция советских войск под кодовым названием "Уран". 23 ноября в Калачевском районе у поселка Пятиморск войска Сталинградского, Донского и Юго-Западного фронтов соединились, замкнув в кольцо окружения 330 тыс. солдат вермахта и стран-союзников фашистской Германии. 2 февраля 1943 года Сталинградская битва завершилась полной победой Красной Армии.



