В Волгограде отдали дань памяти погибшим в ДТП

Сегодня, во Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий в Волгоградской области вспоминают жертв ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, эта дата впервые стала отмечаться по инициативе Генеральной Генеральной Ассамблеи ООН еще в 2005 году. В печальной статистике погибших и пострадавших в ДТП не является исключением ни один город и район региона. За прошедший период 2017 года на территории города Волгограда произошло 1062 дорожно-транспортных происшествия, 55 человек погибло и 1358 получили травмы.В преддверии этого памятного дня сотрудники ГАИ Управления МВД России по г. Волгограду у памятника жертвам ДТП, расположенного на 3-й Продольной магистрали в Краснооктябрьском районе, вспомнили о погибших в автокатастрофах. Полицейские возложили венок и цветы к монументу, а служитель церкви, иереей Евгений Катаев, провел панихиду по погибшим.Не остались без внимания и проезжавшие мимо автолюбители. Сотрудники Госавтоинспекции провели с ними профилактические беседы, напомнив о необходимости соблюдения правил дорожного движения.