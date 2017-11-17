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Спорт
 18.11.2017 14:53

«Ротор-Волгоград» на выезде проиграл «Сибири»

Поражением волгоградских футболистов со счетом 0:1 завершилась выездная встреча «Ротор-Волгоград» с «Сибирью» в рамках 24 тура ФНЛ-ФОНБЕТ Первенства России. Как сообщает ИА «Высота 102», игра состоялась в крытом футбольном манеже «Заря» в Новосибирске. 
Первый тайм проходил с переменным успехом: игровая инициатива переходила от одной команды к другой. На 21-ой минуте, столкнувшись с волгоградским защитником Ильей Ионовым, травму получил полузащитник «Сибири» Максим Андреев. Но через пару минут он вернулся на поле. На 28-ой минуте травмировался волгоградский нападающий  Михаил Бирюков. Тренеры, наблюдая за игрой, вели себя по-разному. Если наставник «Сибири» Сергей Кирсанов практически не отходил от кромки поля, то Сергей Павлов, главный тренер «Ротора», вел себя более сдержанно,  практически не покидая оба тайма своего места на трибуне. Недавно, напомним, наставника волгоградской команды оштрафовали на 5 тысяч рублей за выход без разрешения судьи за пределы технической зоны.  
Упорная борьба шла до последней минуты тайма. Но к перерыву табло по-прежнему показывало счет 0:0. В начале второго тайма хозяева поля перехватили игровую инициативу, но полностью завладеть ею не смогли. Волгоградские футболисты создали несколько опасных моментов, но, правда, без результата. И только на второй минуте добавленного времени  случился гол  - в ворота волгоградцев мяч отправил защитник сибиряков Антон Полюткин.
Отметим, что к началу встречи волгоградская команда занимала последнюю - 20 строчку турнирной таблицы. Сибиряки располагались на седьмом месте. Предыдущая  встреча с «Сибирью» в шестом туре ФНЛ также закончилась для ФК «Ротор-Волгоград» поражением.

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Самая обеспеченная дама в Волгоградской гордуме не платит по счетам и огорчает судебных приставовКомментарии135
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В Волгограде «Сбербанк» не готов расстаться с залоговым имуществом «Парка Европейского» по сходной для нового застройщика ценеКомментарии16
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Печально известный «голый дом» в Волгограде одели в лесаКомментарии9
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