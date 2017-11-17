



По улицам Волгограда пока без пассажиров в целях обкатки курсирует новый для города вид общественного транспорта – электробус. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, уже в начале следующей недели в тестовом режиме он выйдет на троллейбусный маршрут №12. Волгоградцы смогут оценить качество поездки в электробусе и оставить свои отзывы по телефонам горлинии 23-31-60 и 96-51-51.

Низкопольный электробус «СитиРитм-12Е» марки «Волгабас» вмещает 90 человек, в том числе, приспособлен к обслуживанию маломобильных групп населения. Он плавно разгоняется и работает практически бесшумно. Для полной зарядки батарей транспорта от промышленной электрической сети с напряжением 380 Вт требуется 5-6 часов. С полностью заряженными батареями этот транспорт нового поколения способен проехать более 200 км с учетом пассажирской нагрузки и постоянно включенной системой климат-контроля. Протяженность маршрута №12 «Ул. Грамши — Детский центр», на который планируется направить электробус после обкатки, составляет 17 км.

В настоящее время в МУП «Метроэлектротранс» рассматриваются различные варианты обновления троллейбусного парка, одним из которых является электробус от местного предприятия. А в ближайшее время ожидается поставка трех партий новых трамваев.

В сентябре текущего года МУП «Метроэлектротранс» уже проводило тестирование другого возможного варианта для обновления троллейбусного парка — троллейбуса с возможностью автономного хода, произведенного на заводе «Тролза» в Энгельсе. Транспорт получил положительные отклики у волгоградцев, а технические сотрудники «Метроэлектротранс» по итогам опытной эксплуатации подготовили и направили производителю предложения по улучшению модели троллейбуса.

Фото: «Волга-Медиа».