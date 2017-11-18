Депутаты гордумы Волгограда выступили с инициативой внесения изменений в региональный проект закона Волгоградской области об административной ответственности. Они предложили, как сообщает ИА «Высота 102», наделить должностные лица органов местного самоуправления муниципальных образований области правом составлять протоколы об административных правонарушениях при осуществлении муниципального земельного контроля и в сфере охраны окружающей среды, лесных отношений и природопользования.

Как подчеркивается в документе, «это позволит наиболее эффективно осуществлять контрольные полномочия при решении вопросов местного значения, что, в свою очередь, обеспечит реализацию принципа неотвратимости наказания за совершение правонарушений и будет способствовать их предупреждению».

Согласно заключению департамента финансов администрации Волгограда, размеры административных штрафов не увеличатся, однако доходов бюджета города прибавится вследствие возможного повышения поступлений по административным штрафам. Документ подготовлен взамен аналогичного, отозванного администрацией Волгограда в связи с необходимостью его корректировки с учетом изменения законодательства Российской Федерации и Волгоградской области, - отметили в КСП города.







