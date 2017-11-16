Песков прокомментировал клип на песню о «дяде Вове»

Депутат Госдумы Анна Кувычко сказала РБК, что удивлена вниманием западных СМИ к клипу «Дядя Вова», в котором дети поют о готовности идти в последний бой ради «дяди Вовы». Песню исполняют ученики волгоградской кадетской школы № 44. Они обещали не отдать «самураям» родной земли, обещают «возвратить Аляску в гавань Родины» и сетуют, что «население шара гегемон достал». Припевом песни являются слова «На земле сей был бы мир, но, если главный командир позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой».







Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что не видел клипа, но считает его «проявлением симпатий» к Владимиру Путину. Британские издания The Sun, Daily Mirror, Daily Mail называли клип пропагандистским роликом в рамках предвыборной кампании Путина, и обращали внимание на использование кадров с активистами, поддерживающими Brexit перед голосованием за выход Великобритании из состава ЕС.

Кувычко уверила РБК, что никаких планов по захвату Аляски у исполнителей нет. «Мы со спокойной улыбкой относимся к реакции СМИ и обеспокоенности наших западных коллег относительно Аляски. Я напоминаю, что мы не являемся ни авторами слов, ни музыки, мы лишь исполняем это произведение, из песни слов не выкинешь, но я могу вам совершенно ответственно заявить, что ни у волгоградских кадетов, ни у меня нет и не было планов по захвату мира или по силовому захвату Аляски», — сказала она.

Слова и музыку для песни написал Вячеслав Ан​тонов. Собственный клип на песню он опубликовал еще в мае. Это запись исполнения песни автором и его сыном. По словам Кувычко, у автора «есть определенная ностальгия по тем временам, когда, действительно, Аляска входила в состав России». «Но нужно четко разделять эти моменты», — добавила депутат.

Кувычко уточнила, что абсолютно точно не будет реагировать на публикации западных СМИ, но «беспокойство» у депутата вызывает скорее реакция в российских соцсетях, «потому что это тоже молодые люди». Последнее свидетельствует о том, что «в плане патриотического воспитания нужно делать как можно больше», заключила она.

https://www.rbc.ru/politics/16/11/2017/5a0d9eea9a7947f1b9391fb9