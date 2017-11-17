В Волгоградской области открылось новое производство по добыче и транспортировке природного газа

Технический комплекс по производству и транспортировке природного газа в Быковском районе Волгоградской области стал одним из 28 новых и модернизированных производств, открытых с 2014 года. По словам главы региона, - сообщили ИА «Высота 102» в обладминистрации, - более четырёх миллиардов рублей было проинвестировано в строительство нового предприятия. При поддержке Россельхозбанка удалось выполнить первый этап проекта. Сегодняшний ввод в эксплуатацию этого предприятия — результат общей работы, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Производство по добыче и транспортировке природного газа построено с нуля и оснащено самым современным оборудованием. Полностью завершено строительство газопровода от Южно-Кисловского газоконденсатного месторождения к газопроводу-отводу «Быково-Волжский» протяженностью 12 км. Завершены пуско-наладочные работы, проведено комплексное опробование оборудования. На предприятии планируется создание более 130 новых высокопроизводительных рабочих мест.

Волгоградская область оказывает поддержку компаниям, реализующим инвестиционные проекты, - отметил губернатор. Так, по решению областного совета по инвестициям, «Быковогаз» со следующего года будет получать налоговые льготы. Высвободившиеся средства будут направлены на дальнейшее развитие проекта: после ввода газопровода и установки комплексной подготовки газа предприятие планирует строительство инновационного завода по выделению из газа белка для его последующего использования в качестве высокоэффективной добавки к кормам для животных. Кроме того, помощь предприятию, разрабатывающему Южно-Кисловское газоконденсатное месторождение, оказал Россельхозбанк — поддержка составила 1,35 миллиарда рублей.



