«Высота 102 ТВ»: В Волгограде разбирательства по делу о коррупции в облкомпроме проходят в закрытом режиме











Смотрите сегодня в программе: на заседании суда по делу о взятках бывшего сотрудника комитета промышленности Волгоградской области свидетели поделились секретами не для прессы. Не надо паники: пугающий вид новых остановок в Волгограде оказался лишь первым этапом создания современных павильонов для ожидания транспорта. Горячая пойдет: «Концессии теплоснабжения» начали реализацию программы по замене и обновлению циркуляционных трубопроводов. Пока Волгоград ждет ЧМ-2018: детской спортплощадке в Кировском районе повезло с включением в муниципальную программу, но не повезло с подрядчиком.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19.00 в будние дни.



