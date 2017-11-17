Новогодней сказке за 21 млн рублей для Волгоградского планетария пришел поучительный конец





Хотели обогатиться, но остались «у разбитого корыта» авторы новогодней сказки, показанной в Волгоградском планетарии. Как сообщает ИА «Высота 102», за написание сценария и постановку театрализованного действа творческая группа вместо затребованного 21 млн рублей не получила ни копейки. Такое постановление вынес Волгоградский областной суд по итогам рассмотрения апелляционной жалобы авторов спектакля на решение Центрального райсуда. В июле районный суд обязал планетарий выплатить истцам только 150 тысяч рублей. Этой сумме заявители оказались не рады и обжаловали решение суда. Однако Фемида оказалась к «сказочникам» не благосклонной, отказав им в каких либо выплатах.

Напомним, в начале лета этого года Волгоградский планетарий оказался втянут в скандал с обвинением в адрес руководства учреждения о нарушении авторского права и невыплате гонорара за новогоднюю постановку. Среди заявителей – член союза композиторов России, заслуженный работник культуры РФ Павел Морозов, вокалист-солист областной филармонии, работник Волгоградского музыкального театра, студентка третьего курса института искусств и культуры, а также бывшая работница планетария. Данная творческая группа поставила для научно-просветительского заведения в канун 2016 года лекцию-спектакль «Похищение новогодней азбуки», которую с 24 декабря по 6 января 12 раз показали зрителям. Служители искусства заявили в суде, что руководство планетария с ними не расплатилось и допустило «бездоговорное публичное исполнение авторского произведения». В самом учреждении информагентству поясняли, что директор планетария неоднократно предпринимал попытки оформить документально отношения с авторами сказки, но отклика не получал. В «Российское авторское общество» планетарий направлял уведомление о проведении спектакля, а сами авторы письменно уведомили руководство учреждения о согласии на использование своих произведений.

Размер исковых требований поверг ответчика в замешательство, поскольку балансовая стоимость имущества планетария в разы меньше 20-миллионного иска, не говоря уже о полученной за прокат спектакля мизерной выручке. Сомневались в планетарии и в художественной ценности спектакля с «картонным» реквизитом.

Постановление Волгоградского областного суда об отказе авторской группе в финансовых претензиях к планетарию вступило в законную силу.



