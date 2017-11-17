Сегодняшнее заседание по делу обвиняемого в получении взяток бывшего сотрудника комитета промышленности и торговли администрации Волгоградской области закрыли от прессы. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня в процессе выступали свидетели, которые огласили некие конфиденциальные сведения. В то же время защитник Романа Самороковского также выступил с ходатайством о запрете видеосъемки. Эту просьбу он обосновал тем, что его подзащитный не признает себя виновным, поэтому видеосъемка может навредить его репутации. Ходатайство адвоката было поддержано и представителем прокуратуры. Напомним, Роман Самороковский и его подчиненный Имам Мевлидов обвинялись в получении взяток от предпринимателей, торгующих спиртным, за ускорение получения лицензии на указанный вид...