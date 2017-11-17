|Газетный киоск
|18.11.2017 05:46
Волгоградский метзавод намерен через суд взыскать с ФНПЦ «Титан-Баррикады» 49,5 млн руб. долга
ИНТЕРФАКС-ЮГ, Ростов-на-Дону, 17.11.17.
АО «Волгоградский металлургический завод (ВМЗ) «Красный Октябрь» намерено взыскать с АО «Федеральный научно-производственный центр (ФНПЦ) «Титан-Баррикады» (Волгоградская область) 49,5 млн рублей долга и неустойки. Согласно материалам арбитражного суда Волгоградской области, 13 декабря данный иск будет рассмотрен по существу.
В пресс-службе суда «Интерфаксу» уточнили, что в 2013 году истец и ответчик заключили договор, согласно которому ВМЗ «Красный Октябрь» обязался принимать стоки НПЦ и передавать ему техническую и холодную воду. В период с ноября 2013 года по октябрь 2014 года метзавод исполнил обязательства, а «Титан-Баррикады» не платил услугу. В результате возникла задолженность в размере более 6 млн рублей, которую метзавод намерен взыскать вместе с неустойкой в сумме 43,5 млн рублей.
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В Волгограде завершилась встреча оппозиционера Алексея Навального со сторонниками. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", митинг, запланированный на...
|Происшествия
|18.11.2017 11:10
За минувшие сутки на территории Волгоградской области произошло 10 пожаров, один из которых привел к гибели человека. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, в Ольховском районе в селе Липовка в результате возгорания частного дома и гаража, в котором находился автомобиль "Москвич", был обнаружен мужчина 1948 г.р. Предполагаемая причина возгорания – неисправность отопительных печей и дымоходов. Проводится проверка.
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|Астрахань
|18.11.2017 10:50
Полицейские из Енотаевского района помогли волгоградскому дальнобойщику, застрявшему из-за поломки грузовика на трассе Р-22 Тамбов – Волгоград – Астрахань. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». По данным регионального УМВД, сообщение о происшествии в полицию поступило накануне около 23 часов 10 минут от единой дежурной диспетчерской службы МЧС. На место был направлен экипаж автопатруля в составе трех инспекторов, которые нашли сломанный грузовик на границе с Черноярским районом. 28-летний водитель, следовавший из Волгограда, рассказал, что в пути на одном из задних колёс срезало ступичные шпильки. Позже колесо оторвалось. Из-за этого водителю пришлось остановиться на неосвещённом участке дороги. В неисправном состоянии оказались также ...
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|Расследования
|18.11.2017 10:01
В Волгограде суд отказал банку во взыскании задолженности по кредиту с ответчика, не подписывавшего договор поручительства. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Тракторозаводского суда Волгограда, предметом судебного разбирательства стала история с кредитом, который жительница Волгограда оформила еще в 2013 году. Она получила в банке полмиллиона рублей, а поручителем по нему якобы выступили два волгоградца. Однако почти сразу заемщица стала нарушать график погашения кредита, а потом и вовсе перестала по нему платить, в связи с чем образовалась задолженность в размере 619 тысяч рублей. Банк потребовал взыскать долг в суде с самого заемщика и с двух поручителей солидарно. Однако один из...
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|Газетный киоск
|18.11.2017 09:31
Депутат Госдумы Анна Кувычко сказала РБК, что удивлена вниманием западных СМИ к клипу «Дядя Вова», в котором дети поют о готовности идти в последний бой ради «дяди Вовы». Песню исполняют ученики волгоградской кадетской школы № 44. Они обещали не отдать «самураям» родной земли, обещают «возвратить Аляску в гавань Родины» и сетуют, что «население шара гегемон достал». Припевом песни являются слова «На земле сей был бы мир, но, если главный командир позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что не видел клипа, но считает его «проявлением симпатий» к Владимиру Путину. Британские издания...
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|Общество
|18.11.2017 09:07
На Комсомольском путепроводе в Волгограде появились части лестничных пролетов, которые здесь должны быть установлены к декабрю этого года. Как сообщает ИА «Высота 102», в частности, в районе автовокзала рабочие приступили к монтажу составляющих одной из двух лестниц. Напомним, на окончание работ на Комсомольском путепроводе было выделено около 39 миллионов рублей. Компания «Дорис» должна установить защитные экраны и лестничные сходы, привести в надлежащее состояние опорные и пролетные строения, осуществить ремонт деформационных швов на тротуарах, нанести дорожную разметку термопластиком и так далее. Ранее со своими обязанностями по ремонту путепровода не справилась фирма «Аваль-Строй». Контракт с ней был расторгнут,...
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|Общество
|18.11.2017 07:07
Хотели обогатиться, но остались «у разбитого корыта» авторы новогодней сказки, показанной в Волгоградском планетарии. Как сообщает ИА «Высота 102», за написание сценария и постановку театрализованного действа творческая группа вместо затребованного 21 млн рублей не получила ни копейки. Такое постановление вынес Волгоградский областной суд по итогам рассмотрения апелляционной жалобы авторов спектакля на решение Центрального райсуда. В июле районный суд обязал планетарий выплатить истцам только 150 тысяч рублей. Этой сумме заявители оказались не рады и обжаловали решение суда. Однако Фемида оказалась к «сказочникам» не благосклонной, отказав им в каких либо выплатах. Напомним, в начале лета этого года Волгоградский планетарий оказался...
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|Аналитика
|17.11.2017 20:06
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде разбирательства по делу о коррупции в облкомпроме проходят в закрытом режиме
Смотрите сегодня в программе: на заседании суда по делу о взятках бывшего сотрудника комитета промышленности Волгоградской области свидетели поделились секретами не для прессы. Не надо паники: пугающий вид новых остановок в Волгограде оказался лишь первым этапом создания современных павильонов для ожидания транспорта. Горячая пойдет: «Концессии теплоснабжения» начали реализацию программы по замене и обновлению циркуляционных трубопроводов. Пока Волгоград ждет ЧМ-2018: детской спортплощадке в Кировском районе повезло с включением в муниципальную программу, но не повезло с подрядчиком. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также...
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|Экономика
|17.11.2017 18:06
Технический комплекс по производству и транспортировке природного газа в Быковском районе Волгоградской области стал одним из 28 новых и модернизированных производств, открытых с 2014 года. По словам главы региона, - сообщили ИА «Высота 102» в обладминистрации, - более четырёх миллиардов рублей было проинвестировано в строительство нового предприятия. При поддержке Россельхозбанка удалось выполнить первый этап проекта. Сегодняшний ввод в эксплуатацию этого предприятия — результат общей работы, — подчеркнул Андрей Бочаров. Производство по добыче и транспортировке природного газа построено с нуля и оснащено самым современным оборудованием. Полностью завершено строительство газопровода от Южно-Кисловского газоконденсатного месторождения к газопроводу-отводу «Быково-Волжский» протяженностью 12 км. Завершены пуско-наладочные...
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|Экология
|17.11.2017 16:43
ГК «Чистый город» представила свою концепцию развития отрасли переработки отходов на международной конференции в Москве
Группа Компаний «Чистый город» приняла участие в международной конференции «Переработка отходов 2017», состоявшейся в Москве, где представила свою концепцию развития отрасли переработки отходов. Как отметила председатель Совета директоров Группы Компаний «Чистый город» Полина Вергун, - сообщили ИА «Высота 102» в компании, - более 90% отходов, содержащих полезные компоненты, не проходят обработку. Долгие годы это было связано с определенными факторами: отсутствием стабильных объемов вторсырья, отсутствием запретов на захоронение определенных компонентов, экономического стимулирования. По ее словам, «основной задачей регионального оператора является полная организация сферы обращения с отходами в субъекте, дооснащение системы недостающими объектами ТКО — полигонами и...
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|Общество
|17.11.2017 16:33
Специалистами Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области за 9 месяцев 2017г. были проведены плановые и внеплановые мероприятия по надзору в 68 объектах торговли, общественного питания, пищевой промышленности в части соблюдения требований антитабачного законодательства, в 57-ти из которых выявлены нарушения, в т.ч. санитарных правил и гигиенических нормативов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, составлено 57 административных протоколов, по которым вынесено 49 постановлений. Сумма административных штрафов составила 272 500 рублей. За указанный период в отношении 5-ти хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в нежилых помещениях многоквартирных домов, за выявленные несоответствия санитарным правилам и гигиеническим нормативам протоколы направлены в суд. Судом вынесены постановления: кальянная «Homer...
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|Происшествия
|17.11.2017 16:19
Полицейские Иловлинского района возбудили уголовное дело в отношении охотника, ранившего своего коллегу по неосторожности. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в центральную районную больницу Иловлинского района поступил 50-летний мужчина с огнестрельным ранением правого глаза, приведшем к потере зрения. О данном факте медицинские работники сообщили в дежурную часть полиции. В результате проведенной проверки полицейские установили, что 16 ноября на территории Краснодонского охотничьего хозяйства Иловлинского района группа из 16 человек осуществляла охоту на кабанов и косуль в соответствии с имеющимися лицензиями. В момент преследования животного 34-летний загонщик, пытаясь поразить убегающую косулю, не рассчитал траекторию полета дроби и...
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|Экономика
|17.11.2017 16:06 (Обновлено: 17.11.2017 16:11)
Налоговые органы Волгоградской области выявили 206 физических лиц, которые получали доходы от сдачи в аренду недвижимости, но не декларировали их. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФНС России по Волгоградской области, "проблемных" налогоплательщиков удалось установить в ходе анализа сведений, поступивших от органов Росреестра, запросов в ТСЖ, ТСН, УК, обследования помещений и допросов свидетелей совместо с органами МВД. По результатам проводимой работы на текущий момент дополнительно привлечено к декларированию доходов 206 налогоплательщиков, сдающих в аренду собственное имущество. Сумма налога, подлежащая уплате, составила 3,7 млн. рублей. Из них уже поступило 3,3 млн. рублей.
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|Общество
|17.11.2017 15:14 (Обновлено: 17.11.2017 15:15)
Контрольно-счетная палата Волгограда рассмотрела проект изменений в муниципальную программу «Волгоград – город равных возможностей» на 2017-2020 годы и выступила с рядом рекомендаций в адрес разработчика - комитета жилищной и социальной политики администрации Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в КСП, проектом планируется скорректировать наименование мероприятий по формированию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, источником финансирования которых являются средства областного бюджета. Также предлагается уменьшить объем финансирования мероприятий по приобретению и установке туалетных эко-модулей с 16 000 тыс. руб. до 2 503,5 тыс. руб. В результате в 2017 году планируется установка всего двух туалетных эко-модуля в Красноармейском районе Волгограда и подготовка проектно-сметной...
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|Общество
|17.11.2017 13:55
Ученица волгоградской гимназии №14 Дарья Федотова вошла в число победителей Всероссийского конкурса сочинений и теперь участвует в «Народной премии ДивиМИР» в номинации «Острое перо», сообщает ИА «Высота 102». Юной волгоградке очень нужна поддержка земляков - проголосовать за Дарью можно здесь. В 2017 году во Всероссийском конкурсе сочинений приняли участие почти полтора миллиона школьников и студентов организаций среднего профессионального образования из 85 субъектов РФ. На федеральном этапе конкурса члены жюри оценивали 290 работ. Работа Даши Федотовой «Живые краски вдохновения» признана лучшей и заняла первые места сначала на районном, муниципальном, региональном этапах, а затем вошла в число победителей...
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|Культура
|17.11.2017 13:50
Не всякий самодеятельный театральный коллектив должен иметь пропуск в образовательное учреждение. Как сообщает ИА «Высота 102», к такому выводу пришли члены общественного совета проекта партии «Единая Россия «Театры – детям» при обсуждении вопроса о приглашении в школы и детские сады различных творческих коллективов. От родителей воспитанников дошкольных учреждений за последнее время партийцам, депутатам поступили ряд обращений с жалобами на показ их детям низкопробных спектаклей, весьма сомнительных с точки зрения эстетики и образовательной пользы. При этом билеты на явно любительские постановки с наспех подготовленным реквизитом стоят почти как в профессиональных театрах - как минимум 100 рублей с ребенка. Подобных...
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