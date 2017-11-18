Автопарк скорой медицинской помощи Волгоградской области за последние несколько лет обновился более чем на 60%. Как сообщили ИА "Высота 102" в облкомздраве, в прошлом году поступило 53 машины, которые ушли в районы области. До конца текущего года в регион придут еще 25 автомобилей. В прошлом году в Волгограде и Волжском после поступления 95 новых единиц транспорта произошла полная замена парка неотложек. Одно из значимых событий года для региона – возрождение санитарной авиации. По последним данным, за те полгода, что действует проект, выполнено 186 вылетов, эвакуировано 185 пациентов, в том числе 27 детей. Особое внимание уделяется детям, беременным женщинам, пациентам с...

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