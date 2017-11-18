|Аналитика
|19.11.2017 19:01(Обновлено: 19.11.2017 22:00)
Программа "Взгляд с Высоты": В Волгограде "зарыли" в песок мечты будущих чемпионов
В сегодняшней программе: жители одного из дворов Кировского района Волгограда не дождутся, когда компания-подрядчик выполнит свои обязательства и построит для ребят, которые уже добыли свои первые победы в футболе, спортплощадку. Почему в городе-герое не везде можно заняться спортом в шаговой доступности, чем уже можно гордиться, а что - предстоит сделать, и почему в Волжском решили доверить дело организации здорового досуга на улице профессиональным тренерам?
В Волгограде правнуки победителей фашизма спели на Мамаевом кургане о главе государства
Французская певица Патрисия Каас в студии «Высоты 102» призналась в любви к Волгограду и России
На митинге в городе-герое на Волге Навальный сам себя возвел в "кандидаты от Волгограда"
Кадеты полицейских классов средней школы №44 Волгограда записали в студии патриотическую песню и снялись в клипе. Такое предложение...
Она поет про любовь, излучает любовь и признается в любви. Добрые и теплые слова прозвучали и в адрес...
В Волгограде завершилась встреча оппозиционера Алексея Навального со сторонниками. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", митинг, запланированный на...
|От Сталинграда - до Великой Победы
|19.11.2017 19:27
Фейерверком завершилась церемония подъема символического Знамени Победы над берегом Волги, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Разноцветьем озарился и мост через Волгу, где включили подсветку. На сцене, построенной у бронекатера БК-13, с концертной программой выступили волгоградские артисты. Свое воинское умение и выучку показали гостям праздника бойцы 20-й мотострелковой бригады. Также волгоградцев накормили солдатской кашей и показали им, как выглядели в годы Великой Отечественной войны полевое отделение почты и медсанбат. Подробнее - в видеосюжете.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|19.11.2017 17:18 (Обновлено: 19.11.2017 18:23)
Сегодня в день празднования 75-летия начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в Волгограде подняли увеличенную копию Знамени Победы, водруженного над горящим Рейхстагом 1 мая 1945 года, сообщает ИА "Высота 102". Размер знамени 12 на 8 метров, площадь - 96 квадратных метров. За подъемом воинской реликвии на 50-метровый флагшток, установленный вблизи бронекатера БК-13 на Центральной набережной Волгограда, с волнением наблюдали ветераны, дети военного Сталинграда члены молодежных и общественных организаций, горожане. Церемония прошла под звуки государственного гимна в исполнении военного оркестра. Знамя Победы является государственной реликвией России, официальным символом победы советского народа и его Вооруженных сил над фашистской Германией в Великой Отечественной...
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|Общество
|19.11.2017 16:16
Вереницы большегрузных машин сегодня выстроились в огромные очереди на въездах в Волгоград. Как сообщает ИА «Высота 102», только на улице Менделеева в районе кладбища Краснооктябрьского района сотрудники ГИБДД остановили несколько десятков фур. Аналогичная ситуация сложилась и на подъезде к городу-герою со стороны трассы «Волгоград-Каменск-Шахтинский». Согласно официальной информации управления ГИБДД ГУ МВД по региону, ограничения на въезд в Волгоград введены в связи с проведением праздничных мероприятий, приуроченных к 75-летию начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. Так,...
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|Спорт
|19.11.2017 16:03
Сегодня программа 4-го тура завершается в Суперлиге мужского чемпионата России по водному поло, где спор за награды продолжают восемь ведущих отечественных коллективов. Лучший клуб страны, волгоградский «Спартак» очередные игры проводил в родном бассейне ЦВВС на Семи ветрах, где дважды встречался с подмосковным «Штурмом-2002» и в обеих встречах добился заслуженных побед. Как сообщил ИА «Высота 102» пресс-атташе областного спорткомитета Андрей Малякин, нынешний сезон команда Владимира Карабутова и Николая Козлова проводит в довольно измененном и омоложенном составе, что, впрочем, не мешает нашим ватерполистам вновь сражаться исключительно за медали главных национальных соревнований. Боевой настрой «спартаковцев» сполна испытала и подмосковная дружина, которая приехала на...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|19.11.2017 13:30
В Волгоградской области с участием депутатов, героев и генералов стартовали торжества в честь юбилейной даты войны
Основные торжества, посвященные празднованию 75-й годовщины начала контрнаступления под Сталинградом, открылись в поселке Пятиморск Волгоградской области возложением венка и цветов к монументу «Соединение фронтов». Память защитников Отечества почтили ветераны, председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, представители общественных организаций, жители и гости региона, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона.Также в церемонии приняли участие заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ Петр Толстой, депутаты Госдумы Владимир Шаманов, Франц Клинцевич, Дмитрий Саблин, председатель «Российского союза ветеранов» генерал армии Михаил Моисеев, председатель «Союза десантников России» генерал-полковник Валерий Востротин. Особое место среди гостей заняли ветераны Великой Отечественной войны....
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|Общество
|19.11.2017 11:22
Председатель Госдумы РФ, который сегодня примет участие в торжествах по случаю 75-летия контрнаступления под Сталинградом, прибыл в Волгоград. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Вячеслав Володин и его коллеги, ветераны примут участие в в торжественном открытии памятной стелы "Город воинской славы" в Калаче-на-Дону. Это почетное звание было присвоено городу указом президента РФ в 2010 году. В поездке участвуют вице-спикер Петр Толстой, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, член думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Саблин, а также руководители ряда ветеранских организаций. Сегодня в Калаче-на-Дону, Пятиморске...
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|Происшествия
|19.11.2017 10:23
Три человека погибли и один пострадал в автокатастрофе в Кировском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, трагедия произошла сегодня ночью рядом с автозаправкой на улице Лазоревая. Водитель «Suzuki Grand Vitara» врезался в попутный грузовик «Renault Т4Х2». От полученных травм водитель кроссовера и двое его пассажиров погибли на месте аварии. Еще один пассажир - 45-летняя женщина была госпитализирована. Сейчас выясняются обстоятельства ДТП и личности погибших пассажиров. Напомним, сегодня во всем мире отмечается день памяти жертв ДТП.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|19.11.2017 09:44
Сын фронтовика из Азербайджана встретился в Волгограде с русской женщиной, спасшей его отца от смерти в Сталинграде
Они встретились не просто как знакомые. Как родные. Лидия Михайловна Киселева и Али Гамидов пришли сегодня в школу №14 имени Саши Филиппова. Здесь состоялся литературно-музыкальный вечер «Священный огонь жизни, надежды, любви», посвященный 75-летию контрнаступления под Сталинградом, сообщает ИА "Высота 102". Дети проникновенно читали стихи, исполняли песни и благодарили фронтовиков, подаривших мир. Под кадры хроники военных лет особенно пронзительно звучали слова из песни, в которой были слова: Ты же выжил, солдат, хоть...
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|Здравоохранение
|19.11.2017 09:43
Автопарк скорой медицинской помощи Волгоградской области за последние несколько лет обновился более чем на 60%. Как сообщили ИА "Высота 102" в облкомздраве, в прошлом году поступило 53 машины, которые ушли в районы области. До конца текущего года в регион придут еще 25 автомобилей. В прошлом году в Волгограде и Волжском после поступления 95 новых единиц транспорта произошла полная замена парка неотложек. Одно из значимых событий года для региона – возрождение санитарной авиации. По последним данным, за те полгода, что действует проект, выполнено 186 вылетов, эвакуировано 185 пациентов, в том числе 27 детей. Особое внимание уделяется детям, беременным женщинам, пациентам с...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|19.11.2017 09:25
Председатель Госдумы РФ примет участие в торжествах по случаю 75-летия контрнаступления под Сталинградом
Председатель Госдумы Вячеслав Володин вылетел из Москвы в Волгоградскую область, где примет сегодня участие в празднованиях, посвященных 75-й годовщине контрнаступления советских войск под Сталинградом. Как сообщили ИА "Высота 102" в обладминистрации, в поселке Пятиморск Калачевского района пройдет церемония возложения венков к монументу "Соединение фронтов" скульптора Евгения Вучетича. В ноябре 1942 года части Юго-Западного и Сталинградского фронтов во взаимодействии с войсками Донского фронта завершили окружение противника. Председатель Госдумы и его коллеги, ветераны примут участие в торжественном открытии памятной стелы "Город воинской славы" в Калаче-на-Дону. Это почетное звание было присвоено городу указом президента РФ в 2010 году.В поездке участвуют вице-спикер Петр Толстой,...
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|Общество
|19.11.2017 09:22
Сегодня, во Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий в Волгоградской области вспоминают жертв ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, эта дата впервые стала отмечаться по инициативе Генеральной Генеральной Ассамблеи ООН еще в 2005 году. В печальной статистике погибших и пострадавших в ДТП не является исключением ни один город и район региона. За прошедший период 2017 года на территории города Волгограда произошло 1062 дорожно-транспортных происшествия, 55 человек погибло и 1358 получили травмы.В преддверии этого памятного дня сотрудники ГАИ Управления МВД России по г. Волгограду у памятника жертвам ДТП, расположенного на 3-й Продольной магистрали в...
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|Общество
|19.11.2017 09:16 (Обновлено: 19.11.2017 09:16)
Депутаты Волгоградской гордумы озаботились реализацией принципа неотвратимости наказания за совершение правонарушений
Депутаты гордумы Волгограда выступили с инициативой внесения изменений в региональный проект закона Волгоградской области об административной ответственности. Они предложили, как сообщает ИА «Высота 102», наделить должностные лица органов местного самоуправления муниципальных образований области правом составлять протоколы об административных правонарушениях при осуществлении муниципального земельного контроля и в сфере охраны окружающей среды, лесных отношений и природопользования. Как подчеркивается в документе, «это позволит наиболее эффективно осуществлять контрольные полномочия при решении вопросов местного значения, что, в свою очередь, обеспечит реализацию принципа неотвратимости наказания за совершение правонарушений и будет способствовать их предупреждению». Согласно заключению департамента финансов администрации Волгограда, размеры административных штрафов не увеличатся, однако...
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|Общество
|19.11.2017 06:05
В Волгограде музей изобразительных искусств не рассчитался с подрядчиком за обновленный выставочный зал
Свыше 1,5 миллиона рублей задолжал волгоградский музей изобразительных искусств имени Машкова компании "Электроспецмонтаж" за работы по реконструкции выставочного зала, расположенного на улице маршала Чуйкова, 37. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, ответчик требования по иску не признавал, по делу была назначена судебная строительно-техническая экспертиза. Установлено, что в июле 2016 года между сторонами был заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту выставочного зала стоимостью более 31,9 млн рублей. В конце декабря стороны подписали акт приемки в эксплуатацию приемочной комиссией законченного капитального ремонта объекта. Однако до настоящего времени оплата за выполненную работу проведена частично....
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|Наука
|18.11.2017 18:16
Полтора миллиона рублей разделили между собой десять победителей конкурса инновационных технологических проектов, который состоялся в рамках «Стартап-школы», организованной ВолгГТУ при поддержке Волгоградского областного бизнес-инкубатора, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Из рук первого проректора техуниверситета Александра Навроцкого шесть участников, завоевавших третье место, получили сертификаты по 100 тысяч рублей. Три приза по 200 тысяч стали поощрением за второе место. А главную награду –...
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|Спорт
|18.11.2017 14:53
Поражением волгоградских футболистов со счетом 0:1 завершилась выездная встреча «Ротор-Волгоград» с «Сибирью» в рамках 24 тура ФНЛ-ФОНБЕТ Первенства России. Как сообщает ИА «Высота 102», игра состоялась в крытом футбольном манеже «Заря» в Новосибирске. Первый тайм проходил с переменным успехом: игровая инициатива переходила от одной команды к другой. На 21-ой минуте, столкнувшись с волгоградским защитником Ильей Ионовым, травму получил полузащитник «Сибири» Максим Андреев. Но через пару минут он вернулся на поле. На 28-ой минуте травмировался волгоградский нападающий Михаил Бирюков. Тренеры, наблюдая за игрой, вели себя по-разному. Если наставник «Сибири» Сергей...
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19 ноября 19:01
Программа "Взгляд с Высоты": В Волгограде "зарыли" в песок мечты будущих чемпионов 21
19 ноября 17:18
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18 ноября 14:53
18 ноября 09:31
Аналитика
19 ноября 19:01
Программа "Взгляд с Высоты": В Волгограде "зарыли" в песок мечты будущих чемпионов 21
17 ноября 20:06
16 ноября 20:00
15 ноября 20:01
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