В Волгоградской области охотник вместо косули подстрелил товарища

Полицейские Иловлинского района возбудили уголовное дело в отношении охотника, ранившего своего коллегу по неосторожности. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в центральную районную больницу Иловлинского района поступил 50-летний мужчина с огнестрельным ранением правого глаза, приведшем к потере зрения. О данном факте медицинские работники сообщили в дежурную часть полиции. В результате проведенной проверки полицейские установили, что 16 ноября на территории Краснодонского охотничьего хозяйства Иловлинского района группа из 16 человек осуществляла охоту на кабанов и косуль в соответствии с имеющимися лицензиями. В момент преследования животного 34-летний загонщик, пытаясь поразить убегающую косулю, не рассчитал траекторию полета дроби и по неосторожности выстрелил в сторону, где в кустах находились другие охотники. В результате чего один из них получил травму глаза. Задержанный свою вину в содеянном признал и пояснил, что случайно выстрелил не в ту сторону.

В отношении подозреваемого дознавателями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ – «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией настоящей статьи – арест сроком до 6 месяцев.



