Группа Компаний «Чистый город» приняла участие в международной конференции «Переработка отходов 2017», состоявшейся в Москве, где представила свою концепцию развития отрасли переработки отходов. Как отметила председатель Совета директоров Группы Компаний «Чистый город» Полина Вергун, - сообщили ИА «Высота 102» в компании, - более 90% отходов, содержащих полезные компоненты, не проходят обработку. Долгие годы это было связано с определенными факторами: отсутствием стабильных объемов вторсырья, отсутствием запретов на захоронение определенных компонентов, экономического стимулирования. По ее словам, «основной задачей регионального оператора является полная организация сферы обращения с отходами в субъекте, дооснащение системы недостающими объектами ТКО — полигонами и сортировочными комплексами. - Оптимальная схема для развития отрасли переработки — это совмещений функций регионального оператора и инвестора. В этом случае регоператор возводит необходимые опорные объекты, осуществляет их дальнейшую эксплуатацию и загрузку. Поскольку основные потоки вторсырья концентрируются у регионального оператора, становится экономически целесообразным внедрение перерабатывающих мощностей».

В 2018 году ГК «Чистый город» планирует возведение ряда перерабатывающих производств, в стадии строительства находятся многофункциональные объекты по обезвреживанию и утилизации широкого спектра отходов. В настоящее время компания работает в 7 регионах страны, в 3 субъектах РФ - в статусе регионального оператора. А реформа сферы обращения с отходами способна вывести отрасль переработки на новый уровень.



