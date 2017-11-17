|Общество
|19.11.2017 06:05
В Волгограде музей изобразительных искусств не рассчитался с подрядчиком за обновленный выставочный зал
Свыше 1,5 миллиона рублей задолжал волгоградский музей изобразительных искусств имени Машкова компании "Электроспецмонтаж" за работы по реконструкции выставочного зала, расположенного на улице маршала Чуйкова, 37. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, ответчик требования по иску не признавал, по делу была назначена судебная строительно-техническая экспертиза. Установлено, что в июле 2016 года между сторонами был заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту выставочного зала стоимостью более 31,9 млн рублей. В конце декабря стороны подписали акт приемки в эксплуатацию приемочной комиссией законченного капитального ремонта объекта. Однако до настоящего времени оплата за выполненную работу проведена частично. Экспертиза показала, что все работы, указанные в актах, были проведены, а использованные материалы соответствуют заявленным в документации. Суд учел выводы эксперта, посчитав, что ответчик не представил доказательств, свидетельствующих о невыполнении или выполнении работ в ином объеме, либо ненадлежащего качества. ГБУК "Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И.Машкова" должно также оплатить расходы за проведение судебной экспертизы в сумме 50 тысяч рублей и госпошлину в размере 28,4 тысячи рублей.
Напомним, выставочный зал Волгоградского музея изобразительных искусств открылся после реконструкции 1 марта этого года. Сегодня это самая современная выставочная площадка в регионе: залы оборудованы системой климат-контроля, специальным музейным освещением, а экспозиционное оборудование позволяет принимать выставки из других собраний, развивать творческие контакты с музеями мира. На новой музейной площадке можно проводить до 40 выставок в год.
Фото: volgograd.ru
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|Наука
|18.11.2017 18:16
Полтора миллиона рублей разделили между собой десять победителей конкурса инновационных технологических проектов, который состоялся в рамках «Стартап-школы», организованной ВолгГТУ при поддержке Волгоградского областного бизнес-инкубатора, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Из рук первого проректора техуниверситета Александра Навроцкого шесть участников, завоевавших третье место, получили сертификаты по 100 тысяч рублей. Три приза по 200 тысяч стали поощрением за второе место. А главную награду –...
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|Спорт
|18.11.2017 14:53
Поражением волгоградских футболистов со счетом 0:1 завершилась выездная встреча «Ротор-Волгоград» с «Сибирью» в рамках 24 тура ФНЛ-ФОНБЕТ Первенства России. Как сообщает ИА «Высота 102», игра состоялась в крытом футбольном манеже «Заря» в Новосибирске. Первый тайм проходил с переменным успехом: игровая инициатива переходила от одной команды к другой. На 21-ой минуте, столкнувшись с волгоградским защитником Ильей Ионовым, травму получил полузащитник «Сибири» Максим Андреев. Но через пару минут он вернулся на поле. На 28-ой минуте травмировался волгоградский нападающий Михаил Бирюков. Тренеры, наблюдая за игрой, вели себя по-разному. Если наставник «Сибири» Сергей...
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|Общество
|18.11.2017 14:00
По улицам Волгограда пока без пассажиров в целях обкатки курсирует новый для города вид общественного транспорта – электробус. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, уже в начале следующей недели в тестовом режиме он выйдет на троллейбусный маршрут №12. Волгоградцы смогут оценить качество поездки в электробусе и оставить свои отзывы по телефонам горлинии 23-31-60 и 96-51-51. Низкопольный электробус «СитиРитм-12Е» марки «Волгабас» вмещает 90 человек, в том числе, приспособлен к обслуживанию маломобильных групп населения. Он плавно разгоняется и работает практически бесшумно. Для полной зарядки батарей транспорта от промышленной электрической сети с напряжением 380 Вт требуется 5-6 часов. С полностью...
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|Происшествия
|18.11.2017 11:41
Уголовное дело будет возбуждено в отношении 34-летнего жителя Алексеевского района, который сбил двоих мужчин в хуторе Усть-Бузулукский и скрылся с места происшествия. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, ДТП произошло ночью на дороге населённого пункта. Двоих пешеходов - мужчин 25 и 57 лет - доставили в больницу с многочисленными переломами и травмами головы. Вскоре удалось установить и водителя-беглеца. Им оказался житель соседнего села. Его ВАЗ-2109 был обнаружен в гараже с характерными повреждениями после ДТП. Установлено, что в момент наезда на пешеходов водитель был пьян.
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|Расследования
|18.11.2017 10:01
В Волгограде суд отказал банку во взыскании задолженности по кредиту с ответчика, не подписывавшего договор поручительства. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Тракторозаводского суда Волгограда, предметом судебного разбирательства стала история с кредитом, который жительница Волгограда оформила еще в 2013 году. Она получила в банке полмиллиона рублей, а поручителем по нему якобы выступили два волгоградца. Однако почти сразу заемщица стала нарушать график погашения кредита, а потом и вовсе перестала по нему платить, в связи с чем образовалась задолженность в размере 619 тысяч рублей. Банк потребовал взыскать долг в суде с самого заемщика и с двух поручителей солидарно. Однако один из...
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|Газетный киоск
|18.11.2017 09:31
Депутат Госдумы Анна Кувычко сказала РБК, что удивлена вниманием западных СМИ к клипу «Дядя Вова», в котором дети поют о готовности идти в последний бой ради «дяди Вовы». Песню исполняют ученики волгоградской кадетской школы № 44. Они обещали не отдать «самураям» родной земли, обещают «возвратить Аляску в гавань Родины» и сетуют, что «население шара гегемон достал». Припевом песни являются слова «На земле сей был бы мир, но, если главный командир позовет в последний бой, дядя Вова, мы с тобой». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что не видел клипа, но считает его «проявлением симпатий» к Владимиру Путину. Британские издания...
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|Общество
|18.11.2017 09:07
На Комсомольском путепроводе в Волгограде появились части лестничных пролетов, которые здесь должны быть установлены к декабрю этого года. Как сообщает ИА «Высота 102», в частности, в районе автовокзала рабочие приступили к монтажу составляющих одной из двух лестниц. Напомним, на окончание работ на Комсомольском путепроводе было выделено около 39 миллионов рублей. Компания «Дорис» должна установить защитные экраны и лестничные сходы, привести в надлежащее состояние опорные и пролетные строения, осуществить ремонт деформационных швов на тротуарах, нанести дорожную разметку термопластиком и так далее. Ранее со своими обязанностями по ремонту путепровода не справилась фирма «Аваль-Строй». Контракт с ней был расторгнут,...
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|Общество
|18.11.2017 07:07
Хотели обогатиться, но остались «у разбитого корыта» авторы новогодней сказки, показанной в Волгоградском планетарии. Как сообщает ИА «Высота 102», за написание сценария и постановку театрализованного действа творческая группа вместо затребованного 21 млн рублей не получила ни копейки. Такое постановление вынес Волгоградский областной суд по итогам рассмотрения апелляционной жалобы авторов спектакля на решение Центрального райсуда. В июле районный суд обязал планетарий выплатить истцам только 150 тысяч рублей. Этой сумме заявители оказались не рады и обжаловали решение суда. Однако Фемида оказалась к «сказочникам» не благосклонной, отказав им в каких либо выплатах. Напомним, в начале лета этого года Волгоградский планетарий оказался...
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|Газетный киоск
|18.11.2017 05:46
ИНТЕРФАКС-ЮГ, Ростов-на-Дону, 17.11.17. АО «Волгоградский металлургический завод (ВМЗ) «Красный Октябрь» намерено взыскать с АО «Федеральный научно-производственный центр (ФНПЦ) «Титан-Баррикады» (Волгоградская область) 49,5 млн рублей долга и неустойки. Согласно материалам арбитражного суда Волгоградской области, 13 декабря данный иск будет рассмотрен по существу. В пресс-службе суда «Интерфаксу» уточнили, что в 2013 году истец и ответчик заключили договор, согласно которому ВМЗ «Красный Октябрь» обязался принимать стоки НПЦ и передавать ему техническую и холодную воду. В период с ноября 2013 года по...
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|Аналитика
|17.11.2017 20:06
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде разбирательства по делу о коррупции в облкомпроме проходят в закрытом режиме
Смотрите сегодня в программе: на заседании суда по делу о взятках бывшего сотрудника комитета промышленности Волгоградской области свидетели поделились секретами не для прессы. Не надо паники: пугающий вид новых остановок в Волгограде оказался лишь первым этапом создания современных павильонов для ожидания транспорта. Горячая пойдет: «Концессии теплоснабжения» начали реализацию программы по замене и обновлению циркуляционных трубопроводов. Пока Волгоград ждет ЧМ-2018: детской спортплощадке в Кировском районе повезло с включением в муниципальную программу, но не повезло с подрядчиком. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также...
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|Экономика
|17.11.2017 18:06
Технический комплекс по производству и транспортировке природного газа в Быковском районе Волгоградской области стал одним из 28 новых и модернизированных производств, открытых с 2014 года. По словам главы региона, - сообщили ИА «Высота 102» в обладминистрации, - более четырёх миллиардов рублей было проинвестировано в строительство нового предприятия. При поддержке Россельхозбанка удалось выполнить первый этап проекта. Сегодняшний ввод в эксплуатацию этого предприятия — результат общей работы, — подчеркнул Андрей Бочаров. Производство по добыче и транспортировке природного газа построено с нуля и оснащено самым современным оборудованием. Полностью завершено строительство газопровода от Южно-Кисловского газоконденсатного месторождения к газопроводу-отводу «Быково-Волжский» протяженностью 12 км. Завершены пуско-наладочные...
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|Экология
|17.11.2017 16:43
ГК «Чистый город» представила свою концепцию развития отрасли переработки отходов на международной конференции в Москве
Группа Компаний «Чистый город» приняла участие в международной конференции «Переработка отходов 2017», состоявшейся в Москве, где представила свою концепцию развития отрасли переработки отходов. Как отметила председатель Совета директоров Группы Компаний «Чистый город» Полина Вергун, - сообщили ИА «Высота 102» в компании, - более 90% отходов, содержащих полезные компоненты, не проходят обработку. Долгие годы это было связано с определенными факторами: отсутствием стабильных объемов вторсырья, отсутствием запретов на захоронение определенных компонентов, экономического стимулирования. По ее словам, «основной задачей регионального оператора является полная организация сферы обращения с отходами в субъекте, дооснащение системы недостающими объектами ТКО — полигонами и...
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|Общество
|17.11.2017 16:33
Специалистами Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области за 9 месяцев 2017г. были проведены плановые и внеплановые мероприятия по надзору в 68 объектах торговли, общественного питания, пищевой промышленности в части соблюдения требований антитабачного законодательства, в 57-ти из которых выявлены нарушения, в т.ч. санитарных правил и гигиенических нормативов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, составлено 57 административных протоколов, по которым вынесено 49 постановлений. Сумма административных штрафов составила 272 500 рублей. За указанный период в отношении 5-ти хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в нежилых помещениях многоквартирных домов, за выявленные несоответствия санитарным правилам и гигиеническим нормативам протоколы направлены в суд. Судом вынесены постановления: кальянная «Homer...
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|Происшествия
|17.11.2017 16:19
Полицейские Иловлинского района возбудили уголовное дело в отношении охотника, ранившего своего коллегу по неосторожности. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в центральную районную больницу Иловлинского района поступил 50-летний мужчина с огнестрельным ранением правого глаза, приведшем к потере зрения. О данном факте медицинские работники сообщили в дежурную часть полиции. В результате проведенной проверки полицейские установили, что 16 ноября на территории Краснодонского охотничьего хозяйства Иловлинского района группа из 16 человек осуществляла охоту на кабанов и косуль в соответствии с имеющимися лицензиями. В момент преследования животного 34-летний загонщик, пытаясь поразить убегающую косулю, не рассчитал траекторию полета дроби и...
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|Общество
|17.11.2017 15:14 (Обновлено: 17.11.2017 15:15)
Контрольно-счетная палата Волгограда рассмотрела проект изменений в муниципальную программу «Волгоград – город равных возможностей» на 2017-2020 годы и выступила с рядом рекомендаций в адрес разработчика - комитета жилищной и социальной политики администрации Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в КСП, проектом планируется скорректировать наименование мероприятий по формированию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, источником финансирования которых являются средства областного бюджета. Также предлагается уменьшить объем финансирования мероприятий по приобретению и установке туалетных эко-модулей с 16 000 тыс. руб. до 2 503,5 тыс. руб. В результате в 2017 году планируется установка всего двух туалетных эко-модуля в Красноармейском районе Волгограда и подготовка проектно-сметной...
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