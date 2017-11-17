







Свыше 1,5 миллиона рублей задолжал волгоградский музей изобразительных искусств имени Машкова компании "Электроспецмонтаж" за работы по реконструкции выставочного зала, расположенного на улице маршала Чуйкова, 37. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на арбитраж, ответчик требования по иску не признавал, по делу была назначена судебная строительно-техническая экспертиза. Установлено, что в июле 2016 года между сторонами был заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту выставочного зала стоимостью более 31,9 млн рублей. В конце декабря стороны подписали акт приемки в эксплуатацию приемочной комиссией законченного капитального ремонта объекта. Однако до настоящего времени оплата за выполненную работу проведена частично. Экспертиза показала, что все работы, указанные в актах, были проведены, а использованные материалы соответствуют заявленным в документации. Суд учел выводы эксперта, посчитав, что ответчик не представил доказательств, свидетельствующих о невыполнении или выполнении работ в ином объеме, либо ненадлежащего качества. ГБУК "Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И.Машкова" должно также оплатить расходы за проведение судебной экспертизы в сумме 50 тысяч рублей и госпошлину в размере 28,4 тысячи рублей.

Напомним, выставочный зал Волгоградского музея изобразительных искусств открылся после реконструкции 1 марта этого года. Сегодня это самая современная выставочная площадка в регионе: залы оборудованы системой климат-контроля, специальным музейным освещением, а экспозиционное оборудование позволяет принимать выставки из других собраний, развивать творческие контакты с музеями мира. На новой музейной площадке можно проводить до 40 выставок в год.

Фото: volgograd.ru



