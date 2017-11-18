Сегодня в день празднования 75-летия начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в Волгограде подняли увеличенную копию Знамени Победы, водруженного над горящим Рейхстагом 1 мая 1945 года, сообщает ИА "Высота 102". Размер знамени 12 на 8 метров, площадь - 96 квадратных метров. За подъемом воинской реликвии на 50-метровый флагшток, установленный вблизи бронекатера БК-13 на Центральной набережной Волгограда, с волнением наблюдали ветераны, дети военного Сталинграда члены молодежных и общественных организаций, горожане. Церемония прошла под звуки государственного гимна в исполнении военного оркестра. Знамя Победы является государственной реликвией России, официальным символом победы советского народа и его Вооруженных сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Площадка у бронекатера БК-13, который участвовал в героической обороне города и сам является боевой реликвией Сталинградской битвы, сегодня стала основным местом проведения торжеств в городе-герое в честь начала на берегах Волги стратегической наступательной операции под кодовым названием "Уран". В результате ее успешной реализации была окружена и уничтожена 330-тысячная вражеская группировка войск в районе Сталинграда. Об этом периоде подробно рассказывает документальная фотовыставка, которая развернулась на набережной города. Здесь же установлены военные палатки с полевой кухней, почтой, медсанчастью и площадками для силовых конкурсов. После завершения торжественной памятной церемонии на набережной пройдет концерт творческих коллективов города. Настоящим событием для юных волгоградцев станет показательное выступление бойцов взвода разведроты и традиционная солдатская каша на свежем воздухе. Завершатся праздничные мероприятия световой инсталляцией моста через Волгу и красочным фейерверком.