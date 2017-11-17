|Общество
|17.11.2017 13:55
Победительнице Всероссийского конкурса сочинений из Волгограда нужны голоса земляков
Ученица волгоградской гимназии №14 Дарья Федотова вошла в число победителей Всероссийского конкурса сочинений и теперь участвует в «Народной премии ДивиМИР» в номинации «Острое перо», сообщает ИА «Высота 102». Юной волгоградке очень нужна поддержка земляков - проголосовать за Дарью можно здесь. В 2017 году во Всероссийском конкурсе сочинений приняли участие почти полтора миллиона школьников и студентов организаций среднего профессионального образования из 85 субъектов РФ. На федеральном этапе конкурса члены жюри оценивали 290 работ. Работа Даши Федотовой «Живые краски вдохновения» признана лучшей и заняла первые места сначала на районном, муниципальном, региональном этапах, а затем вошла в число победителей на федеральном этапе конкурса в номинации «Искусство есть посредник того, что нельзя высказать».
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|Экология
|17.11.2017 16:43
ГК «Чистый город» представила свою концепцию развития отрасли переработки отходов на международной конференции в Москве
Группа Компаний «Чистый город» приняла участие в международной конференции «Переработка отходов 2017», состоявшейся в Москве, где представила свою концепцию развития отрасли переработки отходов. Как отметила председатель Совета директоров Группы Компаний «Чистый город» Полина Вергун, - сообщили ИА «Высота 102» в компании, - более 90% отходов, содержащих полезные компоненты, не проходят обработку. Долгие годы это было связано с определенными факторами: отсутствием стабильных объемов вторсырья, отсутствием запретов на захоронение определенных компонентов, экономического стимулирования. По ее словам, «основной задачей регионального оператора является полная организация сферы обращения с отходами в субъекте, дооснащение системы недостающими объектами ТКО — полигонами и...
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|Общество
|17.11.2017 16:33
Специалистами Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области за 9 месяцев 2017г. были проведены плановые и внеплановые мероприятия по надзору в 68 объектах торговли, общественного питания, пищевой промышленности в части соблюдения требований антитабачного законодательства, в 57-ти из которых выявлены нарушения, в т.ч. санитарных правил и гигиенических нормативов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, составлено 57 административных протоколов, по которым вынесено 49 постановлений. Сумма административных штрафов составила 272 500 рублей. За указанный период в отношении 5-ти хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в нежилых помещениях многоквартирных домов, за выявленные несоответствия санитарным правилам и гигиеническим нормативам протоколы направлены в суд. Судом вынесены постановления: кальянная «Homer...
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|Происшествия
|17.11.2017 16:19
Полицейские Иловлинского района возбудили уголовное дело в отношении охотника, ранившего своего коллегу по неосторожности. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в центральную районную больницу Иловлинского района поступил 50-летний мужчина с огнестрельным ранением правого глаза, приведшем к потере зрения. О данном факте медицинские работники сообщили в дежурную часть полиции. В результате проведенной проверки полицейские установили, что 16 ноября на территории Краснодонского охотничьего хозяйства Иловлинского района группа из 16 человек осуществляла охоту на кабанов и косуль в соответствии с имеющимися лицензиями. В момент преследования животного 34-летний загонщик, пытаясь поразить убегающую косулю, не рассчитал траекторию полета дроби и...
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|Экономика
|17.11.2017 16:06 (Обновлено: 17.11.2017 16:11)
Налоговые органы Волгоградской области выявили 206 физических лиц, которые получали доходы от сдачи в аренду недвижимости, но не декларировали их. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе УФНС России по Волгоградской области, "проблемных" налогоплательщиков удалось установить в ходе анализа сведений, поступивших от органов Росреестра, запросов в ТСЖ, ТСН, УК, обследования помещений и допросов свидетелей совместо с органами МВД. По результатам проводимой работы на текущий момент дополнительно привлечено к декларированию доходов 206 налогоплательщиков, сдающих в аренду собственное имущество. Сумма налога, подлежащая уплате, составила 3,7 млн. рублей. Из них уже поступило 3,3 млн. рублей.
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|Общество
|17.11.2017 15:14 (Обновлено: 17.11.2017 15:15)
Контрольно-счетная палата Волгограда рассмотрела проект изменений в муниципальную программу «Волгоград – город равных возможностей» на 2017-2020 годы и выступила с рядом рекомендаций в адрес разработчика - комитета жилищной и социальной политики администрации Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в КСП, проектом планируется скорректировать наименование мероприятий по формированию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, источником финансирования которых являются средства областного бюджета. Также предлагается уменьшить объем финансирования мероприятий по приобретению и установке туалетных эко-модулей с 16 000 тыс. руб. до 2 503,5 тыс. руб. В результате в 2017 году планируется установка всего двух туалетных эко-модуля в Красноармейском районе Волгограда и подготовка проектно-сметной...
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|Культура
|17.11.2017 13:50
Не всякий самодеятельный театральный коллектив должен иметь пропуск в образовательное учреждение. Как сообщает ИА «Высота 102», к такому выводу пришли члены общественного совета проекта партии «Единая Россия «Театры – детям» при обсуждении вопроса о приглашении в школы и детские сады различных творческих коллективов. От родителей воспитанников дошкольных учреждений за последнее время партийцам, депутатам поступили ряд обращений с жалобами на показ их детям низкопробных спектаклей, весьма сомнительных с точки зрения эстетики и образовательной пользы. При этом билеты на явно любительские постановки с наспех подготовленным реквизитом стоят почти как в профессиональных театрах - как минимум 100 рублей с ребенка. Подобных...
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|Происшествия
|17.11.2017 12:33 (Обновлено: 17.11.2017 12:40)
Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при долевом строительстве многоквартирного дома в отношении руководителя организации – застройщика ООО "ДомСтройИнвест". Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, основанием для уголовного преследования застройщика послужили материалы прокурорской проверки. Установлено, что многоквартирный дом в Дзержинском районе, в соответствии с заключенными с гражданами договорами на участие в долевом строительстве, должен быть введен в эксплуатацию в четвертом квартале 2016 года, однако до настоящего времени этого не произошло. При этом в нарушение требований действующего законодательства застройщик допустил нецелевое использование привлеченных денежных средств дольщиков на сумму более 22,4 млн рублей. СЧ СУ УМВД России...
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|Экономика
|17.11.2017 12:13 (Обновлено: 17.11.2017 12:14)
Третья отраслевая выставка Veg Life Expo 2017, прошедшая в ноябре в Москве, объединила более 6 тысяч людей, выбирающих здоровые и полезные продукты. В течение двух дней проходили выступления, лекции и семинары от известнейших экспертов в теме вегетарианства и ЗОЖ, деятелей культуры и спорта, представителей компаний-участников, а также специальных приглашенных спикеров. Компания «Сады Придонья» на своем стенде представила новинки 2017 года – Easy смузи, а также овощные соки торговой марки «Сады Придонья», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. «Наша аудитория сегодня особенная, – говорит бренд-менеджер по соковой продукции компании «Сады Придонья»...
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|Борьба с коррупцией
|17.11.2017 12:00
Сегодняшнее заседание по делу обвиняемого в получении взяток бывшего сотрудника комитета промышленности и торговли администрации Волгоградской области закрыли от прессы. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня в процессе выступали свидетели, которые огласили некие конфиденциальные сведения. В то же время защитник Романа Самороковского также выступил с ходатайством о запрете видеосъемки. Эту просьбу он обосновал тем, что его подзащитный не признает себя виновным, поэтому видеосъемка может навредить его репутации. Ходатайство адвоката было поддержано и представителем прокуратуры. Напомним, Роман Самороковский и его подчиненный Имам Мевлидов обвинялись в получении взяток от предпринимателей, торгующих спиртным, за ускорение получения лицензии на указанный вид деятельности, а...
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|Общество
|17.11.2017 11:23
Продажа билетов в плацкартные вагоны на первые числа января открылась сегодня, 17 ноября. Журналист ИА «Высота 102» проследил, как сотни волгоградцев попытались купить билеты в плацкарт на поезда, следующие в направлении из Москвы в Волгоград и обратно, планируя свои новогодние каникулы. На сайте РЖД с утра был аншлаг. И, если в 9-00 в поезде №1 направления Москва-Волгоград на 6 января еще оставалось достаточно много билетов, в том числе на нижние полки, то в 10-34 – появилась надпись «Продажа электронных билетов остановлена». «Кликнув» на поезд №15 - та же картинка. Спустя несколько минут продажа возобновилась, однако нижних мест практически...
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|Политика
|17.11.2017 11:10
Имя очередного злостного должника из числа волгоградских народных избранников стало известно общественности. Как сообщает ИА «Высота 102», в арбитражный суд региона поступило заявление от банка «Уралсиб» о признании депутата городской думы от партии «Единая Россия», заместителя председателя комитета по экономике, предпринимательству и торговле Ольги Толоконниковой банкротом. Движение дела приостановлено до 8 декабря для устранения нарушений процессуальных норм. Сумма заявленных банком требований пока не известна. Однако кредитную историю народной избранницы легко проследить по банку исполнительных производств управления федеральной службы судебных приставов по региону. На официальном портале ведомства в настоящее время опубликованы сведения...
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|Астрахань
|17.11.2017 10:59
В Астрахани за получение взяток в особо крупном размере осуждена бывший начальник отдела регулирования и контроля розничных рынков и ярмарок департамента торговли министерства экономического развития региона. По данным СУ СК РФ по Астраханской области, сообщает ИА «Астрахань 24», с мая 2015 года по февраль 2016 года она получила более 1 миллиона рублей за беспрепятственное осуществление предпринимателями несанкционированной торговли на рынке без соответствующего разрешения. «Данные денежные средства были необходимы для осуществления так называемого «покровительства» со стороны чиновника, которая обещала обеспечить возможность беспрепятственного осуществления торговли, а также своевременно уведомлять предпринимателей о проведении проверок со стороны контролирующих должностных лиц администрации города Астрахани», –...
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|Общество
|17.11.2017 10:59
В Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя состоялась Всероссийская научно-практическая конференция на тему «Семья и социум: социальные, психологические и правовые аспекты». Она проходила в рамках федерального проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия», сообщает ИА «Высота 102». На конференции рассматривались вопросы формирования правосознания и правовой культуры молодежи; влияния семьи, социально-экономического уклада жизни, идеологической деятельности, духовно-нравственной среды, системы законодательства на характер поступков и действий молодежи; формирования позиции молодого человека в повседневных правоотношениях, стойких убеждений в значимости законов и правоприменительной практики; определения личной ответственности за принятие решения и поступки. Темой выступления регионального координатора федерального проекта «Крепкая семья», депутата Волгоградской городской...
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|Расследования
|17.11.2017 10:14
Бывший судья Краснооктябрьского суда Волгограда сам оказался на скамье подсудимых в суде, где он еще недавно выносил приговоры. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области, Сергей Абрамов признан виновным в пособничестве в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Волгоградской области. В судебном заседании установлено, что Абрамов вступил в преступный сговор с генеральным директором риэлтерского агентства, а также супругами Вячеславом и Ольгой Макеевыми. На основании вынесенных судьей неправосудных решений квартира муниципального жилого фонда была передана в частную...
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|Культура
|17.11.2017 09:49
Комитет культуры Волгоградской области не разработал механизм стимулирования заполняемости зрительного зала и обновления репертуара. К таким выводам пришли аудиторы контрольно-счетной палаты Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на ведомство. В облкомкультуры, как и в других проверенных госучреждениях культуры Волгоградской области, установлено отсутствие взаимосвязи количественных и качественных показателей, что привело при недостижении качественного показателя «средняя заполняемость зала на стационаре» к перевыполнению количественных показателей путем показов спектаклей в большем количестве. Это, соответственно, обернулось превышением предельной нагрузки на артистов учреждения и увеличению расходов областного бюджета. При этом формирование плановых значений по доходам от приносящей доход деятельности учреждения в завышенном размере привело...
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Победительнице Всероссийского конкурса сочинений из Волгограда нужны голоса земляков 1
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