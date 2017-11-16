На выставке Veg Life Expo соки и смузи от Садов Придонья стали фаворитами









Третья отраслевая выставка Veg Life Expo 2017, прошедшая в ноябре в Москве, объединила более 6 тысяч людей, выбирающих здоровые и полезные продукты. В течение двух дней проходили выступления, лекции и семинары от известнейших экспертов в теме вегетарианства и ЗОЖ, деятелей культуры и спорта, представителей компаний-участников, а также специальных приглашенных спикеров.

Компания «Сады Придонья» на своем стенде представила новинки 2017 года – Easy смузи, а также овощные соки торговой марки «Сады Придонья», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.













«Наша аудитория сегодня особенная, – говорит бренд-менеджер по соковой продукции компании «Сады Придонья» Ольга Соколова. – Здесь собрались не просто потребители, а очень внимательные и требовательные к своему питанию люди. Мы рады, что представленная продукция обрела новых поклонников».

На дегустации гости выставки высоко оценили вкусовые качества и соков, и смузи. Очень важной для многих стала информация о том, что благодаря новейшим технологиям, сегодня есть возможность сохранять в продукции все полезные вещества, содержащиеся в свежих фруктах и овощах.

Компания «Сады Придонья» и в дальнейшем планирует активно участвовать в подобных мероприятиях и инициативах, направленных развитие отрасли продукции для вегетарианства и здорового образа жизни.



