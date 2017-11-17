На волгоградца хотели «повесить» кредит, за который он не поручался

В Волгограде суд отказал банку во взыскании задолженности по кредиту с ответчика, не подписывавшего договор поручительства. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Тракторозаводского суда Волгограда, предметом судебного разбирательства стала история с кредитом, который жительница Волгограда оформила еще в 2013 году. Она получила в банке полмиллиона рублей, а поручителем по нему якобы выступили два волгоградца. Однако почти сразу заемщица стала нарушать график погашения кредита, а потом и вовсе перестала по нему платить, в связи с чем образовалась задолженность в размере 619 тысяч рублей. Банк потребовал взыскать долг в суде с самого заемщика и с двух поручителей солидарно. Однако один из тех, кто якобы стал поручителем, категорически отвергал свою причастность к подписанию кредитного договора. По его ходатайству суд назначил почерковедческую судебную экспертизу, которую выполнили эксперты ФБУ «Волгоградская лаборатория судебной экспертизы министерства юстиции». Оказалось, что подписи от имени «поручителя» были выполнены неизвестным лицом, которое пыталось скопировать настоящий автограф мужчины. На основании этого железного аргумента суд отказал банку в исковых требованиях.