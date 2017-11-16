



В Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя состоялась Всероссийская научно-практическая конференция на тему «Семья и социум: социальные, психологические и правовые аспекты». Она проходила в рамках федерального проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия», сообщает ИА «Высота 102».

На конференции рассматривались вопросы формирования правосознания и правовой культуры молодежи; влияния семьи, социально-экономического уклада жизни, идеологической деятельности, духовно-нравственной среды, системы законодательства на характер поступков и действий молодежи; формирования позиции молодого человека в повседневных правоотношениях, стойких убеждений в значимости законов и правоприменительной практики; определения личной ответственности за принятие решения и поступки.

Темой выступления регионального координатора федерального проекта «Крепкая семья», депутата Волгоградской городской думы Иосифа Ефремова стали новые формы взаимодействия семьи и школы по профилактике девиантного поведения детей на примере Волгоградской области.

Участники конференции с интересом выслушали информацию о том, как в нашей области ведется профилактическая работа по предупреждению семейного неблагополучия и девиантного поведения детей.

«По мнению экспертов, эффективной она может быть только на условиях полного взаимодействия школы и семьи, - отметил Иосиф Ефремов. - Каждый из этих субъектов воспитания ребенка играет свою незаменимую роль в формировании личности ребенка. И только их взаимодействие обеспечивает успешное воспитание.

В ходе нашей работы по профилактике девиантного поведения детей мы пришли к выводу, что далеко не всегда оно характерно только подростков, растущих в неблагополучных семьях. Нередко семья внешне вполне благополучна и обеспечена, а ребенок в ней имеет большие проблемы в поведении, во взаимоотношениях со своими сверстниками, родителями или педагогами. У детей в таких семьях иногда проявляются и суицидальные наклонности. Над решением этих проблем должны работать психологи, и выявлять девиантное поведение таких детей на ранней стадии».

В образовательных учреждениях Волгоградской области появились новые формы и накоплен позитивный опыт этой работы. Так, проводится социальный мониторинг семей, по итогам которого составляются социальные паспорта каждого класса и в целом образовательного учреждения. В них заносится информация о неполных, многодетных и малообеспеченных семьях, а также семьях с опекаемыми детьми, детьми-инвалидами и других семьях группы риска.

На основании этих паспортов планируется работа образовательного учреждения по оказанию педагогической, социальной и психологической помощи родителям в воспитании детей, ведется организация консультирования мам и пап.





«От имени регионального общественного совета, - сообщил Иосиф Ефремов, - мы поддержали предложение руководства проекта «Крепкая семья» о необходимости улучшения координации этой работы и создании в образовательных учреждениях «Школ грамотного родителя».