|Общество
|17.11.2017 10:59
С опытом Волгоградской области в сфере семьи и школы познакомились в Москве
В Московском университете МВД России имени В.Я. Кикотя состоялась Всероссийская научно-практическая конференция на тему «Семья и социум: социальные, психологические и правовые аспекты». Она проходила в рамках федерального проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия», сообщает ИА «Высота 102».
На конференции рассматривались вопросы формирования правосознания и правовой культуры молодежи; влияния семьи, социально-экономического уклада жизни, идеологической деятельности, духовно-нравственной среды, системы законодательства на характер поступков и действий молодежи; формирования позиции молодого человека в повседневных правоотношениях, стойких убеждений в значимости законов и правоприменительной практики; определения личной ответственности за принятие решения и поступки.
Темой выступления регионального координатора федерального проекта «Крепкая семья», депутата Волгоградской городской думы Иосифа Ефремова стали новые формы взаимодействия семьи и школы по профилактике девиантного поведения детей на примере Волгоградской области.
Участники конференции с интересом выслушали информацию о том, как в нашей области ведется профилактическая работа по предупреждению семейного неблагополучия и девиантного поведения детей.
«По мнению экспертов, эффективной она может быть только на условиях полного взаимодействия школы и семьи, - отметил Иосиф Ефремов. - Каждый из этих субъектов воспитания ребенка играет свою незаменимую роль в формировании личности ребенка. И только их взаимодействие обеспечивает успешное воспитание.
В ходе нашей работы по профилактике девиантного поведения детей мы пришли к выводу, что далеко не всегда оно характерно только подростков, растущих в неблагополучных семьях. Нередко семья внешне вполне благополучна и обеспечена, а ребенок в ней имеет большие проблемы в поведении, во взаимоотношениях со своими сверстниками, родителями или педагогами. У детей в таких семьях иногда проявляются и суицидальные наклонности. Над решением этих проблем должны работать психологи, и выявлять девиантное поведение таких детей на ранней стадии».
В образовательных учреждениях Волгоградской области появились новые формы и накоплен позитивный опыт этой работы. Так, проводится социальный мониторинг семей, по итогам которого составляются социальные паспорта каждого класса и в целом образовательного учреждения. В них заносится информация о неполных, многодетных и малообеспеченных семьях, а также семьях с опекаемыми детьми, детьми-инвалидами и других семьях группы риска.
На основании этих паспортов планируется работа образовательного учреждения по оказанию педагогической, социальной и психологической помощи родителям в воспитании детей, ведется организация консультирования мам и пап.
«От имени регионального общественного совета, - сообщил Иосиф Ефремов, - мы поддержали предложение руководства проекта «Крепкая семья» о необходимости улучшения координации этой работы и создании в образовательных учреждениях «Школ грамотного родителя».
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|Происшествия
|17.11.2017 12:33 (Обновлено: 17.11.2017 12:40)
Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при долевом строительстве многоквартирного дома в отношении руководителя организации – застройщика ООО "ДомСтройИнвест". Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Ольга Токарева, основанием для уголовного преследования застройщика послужили материалы прокурорской проверки. Установлено, что многоквартирный дом в Дзержинском районе, в соответствии с заключенными с гражданами договорами на участие в долевом строительстве, должен быть введен в эксплуатацию в четвертом квартале 2016 года, однако до настоящего времени этого не произошло. При этом в нарушение требований действующего законодательства застройщик допустил нецелевое использование привлеченных денежных средств дольщиков на сумму более 22,4 млн рублей. СЧ СУ УМВД России...
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|Экономика
|17.11.2017 12:13 (Обновлено: 17.11.2017 12:14)
Третья отраслевая выставка Veg Life Expo 2017, прошедшая в ноябре в Москве, объединила более 6 тысяч людей, выбирающих здоровые и полезные продукты. В течение двух дней проходили выступления, лекции и семинары от известнейших экспертов в теме вегетарианства и ЗОЖ, деятелей культуры и спорта, представителей компаний-участников, а также специальных приглашенных спикеров. Компания «Сады Придонья» на своем стенде представила новинки 2017 года – Easy смузи, а также овощные соки торговой марки «Сады Придонья», сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. «Наша аудитория сегодня особенная, – говорит бренд-менеджер по соковой продукции компании «Сады Придонья»...
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|Борьба с коррупцией
|17.11.2017 12:00
Сегодняшнее заседание по делу обвиняемого в получении взяток бывшего сотрудника комитета промышленности и торговли администрации Волгоградской области закрыли от прессы. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», сегодня в процессе выступали свидетели, которые огласили некие конфиденциальные сведения. В то же время защитник Романа Самороковского также выступил с ходатайством о запрете видеосъемки. Эту просьбу он обосновал тем, что его подзащитный не признает себя виновным, поэтому видеосъемка может навредить его репутации. Ходатайство адвоката было поддержано и представителем прокуратуры. Напомним, Роман Самороковский и его подчиненный Имам Мевлидов обвинялись в получении взяток от предпринимателей, торгующих спиртным, за ускорение получения лицензии на указанный вид деятельности, а...
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|Общество
|17.11.2017 11:23
Продажа билетов в плацкартные вагоны на первые числа января открылась сегодня, 17 ноября. Журналист ИА «Высота 102» проследил, как сотни волгоградцев попытались купить билеты в плацкарт на поезда, следующие в направлении из Москвы в Волгоград и обратно, планируя свои новогодние каникулы. На сайте РЖД с утра был аншлаг. И, если в 9-00 в поезде №1 направления Москва-Волгоград на 6 января еще оставалось достаточно много билетов, в том числе на нижние полки, то в 10-34 – появилась надпись «Продажа электронных билетов остановлена». «Кликнув» на поезд №15 - та же картинка. Спустя несколько минут продажа возобновилась, однако нижних мест практически...
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|Политика
|17.11.2017 11:10 (Обновлено: 17.11.2017 11:10)
Имя очередного злостного должника из числа волгоградских народных избранников стало известно общественности. Как сообщает ИА «Высота 102», в арбитражный суд региона поступило заявление от банка «Уралсиб» о признании депутата городской думы от партии «Единая Россия», заместителя председателя комитета по экономике, предпринимательству и торговле Ольги Толоконниковой банкротом. Движение дела приостановлено до 8 декабря для устранения нарушений процессуальных норм. Сумма заявленных банком требований пока не известна. Однако кредитную историю народной избранницы легко проследить по банку исполнительных производств управления федеральной службы судебных приставов по региону. На официальном портале ведомства в настоящее время опубликованы сведения...
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|Астрахань
|17.11.2017 10:59
В Астрахани за получение взяток в особо крупном размере осуждена бывший начальник отдела регулирования и контроля розничных рынков и ярмарок департамента торговли министерства экономического развития региона. По данным СУ СК РФ по Астраханской области, сообщает ИА «Астрахань 24», с мая 2015 года по февраль 2016 года она получила более 1 миллиона рублей за беспрепятственное осуществление предпринимателями несанкционированной торговли на рынке без соответствующего разрешения. «Данные денежные средства были необходимы для осуществления так называемого «покровительства» со стороны чиновника, которая обещала обеспечить возможность беспрепятственного осуществления торговли, а также своевременно уведомлять предпринимателей о проведении проверок со стороны контролирующих должностных лиц администрации города Астрахани», –...
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|Расследования
|17.11.2017 10:14
Бывший судья Краснооктябрьского суда Волгограда сам оказался на скамье подсудимых в суде, где он еще недавно выносил приговоры. Как сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области, Сергей Абрамов признан виновным в пособничестве в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Государственное обвинение по уголовному делу поддерживалось прокуратурой Волгоградской области. В судебном заседании установлено, что Абрамов вступил в преступный сговор с генеральным директором риэлтерского агентства, а также супругами Вячеславом и Ольгой Макеевыми. На основании вынесенных судьей неправосудных решений квартира муниципального жилого фонда была передана в частную...
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|Культура
|17.11.2017 09:49
Комитет культуры Волгоградской области не разработал механизм стимулирования заполняемости зрительного зала и обновления репертуара. К таким выводам пришли аудиторы контрольно-счетной палаты Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на ведомство. В облкомкультуры, как и в других проверенных госучреждениях культуры Волгоградской области, установлено отсутствие взаимосвязи количественных и качественных показателей, что привело при недостижении качественного показателя «средняя заполняемость зала на стационаре» к перевыполнению количественных показателей путем показов спектаклей в большем количестве. Это, соответственно, обернулось превышением предельной нагрузки на артистов учреждения и увеличению расходов областного бюджета. При этом формирование плановых значений по доходам от приносящей доход деятельности учреждения в завышенном размере привело...
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|Расследования
|17.11.2017 09:03 (Обновлено: 17.11.2017 09:09)
От 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения грозит группе наркоторговцев, в составе которой были жители Волгограда и гражданин Украины. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по региону, пятеро человек в возрасте от 21 года до 42 лет обвиняются в незаконном сбыте наркотических средств организованной группой в крупном размере. Следствием установлено, что с февраля по ноябрь 2016 года они занимались сбытом синтетических наркотиков на территории Волгограда. Всех участников преступной группы задержали в период с ноября по март прошлого года. В общей сложности у них было изъято более 3 килограммов синтетических наркотиков. ...
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|Общество
|17.11.2017 08:30
В ближайшее время жителей отдаленных микрорайонов Химгородок и Бекетовка, а также ул. Кирова начнет обслуживать новый маршрут №95к «Химзавод – ул. Тулака». Он соединит Кировский и Советский районы по таким магистралям, как ул. им. 64-й Армии, пр. Университетский и ул. Электролесовская, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии. Кроме того, значительно улучшится транспортная доступность промышленных предприятий, расположенных рядом с остановками «ВолгоГРЭС» и «Химзавод». Новый автобусный маршрут, по которому станут курсировать современные комфортабельные автобусы средней вместимости, придет на замену вспомогательному маршруту №29с. Теперь жители ул. Кирова смогут добраться до крупных торговых объектов на границе Кировского и Советского районов, используя для оплаты...
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|Расследования
|17.11.2017 08:14 (Обновлено: 17.11.2017 08:14)
В Волгограде организована проверка по факту гибели человека в результате пожара в складском помещении в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК РФ по Волгоградской области, жертвой пожара стала 34-летняя женщина. По предварительным данным, пламя на складе красок "Колорит" вспыхнуло накануне около 16 часов. Огонь стремительно распространился на всю площадь складского помещения, где хранились легковоспламеняющиеся материалы. Незамедлительно к месту ЧП были направлены пожарные расчеты. В ходе тушения были обнаружены останки погибшей. В настоящее время они направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Напомним, также в пожаре пострадала еще одна женщина: с ожогами она была госпитализирована.
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|Происшествия
|17.11.2017 08:00
Пенсионера, который пытался покончить жизнь самоубийством, эвакуировали накануне вертолетом санавиации из Жирновского района Волгоградской области. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в областном комитете здравоохранения. 60-летнего пациента в тяжелом состоянии отправили из Жирновской ЦРБ в областную наркологическую больницу. Известно, что мужчина выпил уксусную кислоту и получил ожоги рта, глотки, пищевода, желудка. Также у него диагностирована острая почечная недостаточность,
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|Происшествия
|16.11.2017 21:52
Пожарные потушили огонь на складе лакокрасочных изделий "Колорит" в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сотрудники МЧС продолжают проливку очагов пожара и разбор конструкций. В ликвидации пожара всего задействовано 87 человек личного состава и 25 единиц техники, из них от МЧС 78 человек и 18 единиц техники. На месте работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые установят причину пожара.Ранее к 17.20 пожарным удалось локализовать пожар на складе красок «Колорит». По предварительным данным, в результате этого происшествия один человек погиб, еще один получил ожоги. Пострадавшая 27-летняя женщина госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи №25...
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|Общество
|16.11.2017 21:08 (Обновлено: 17.11.2017 09:48)
Автор спетой волгоградскими кадетами песни «Дядя Вова» Вячеслав Антонов: «Я написал о том, что думает народ!"
Автор песни «Дядя Вова», клип на которую вызвал широкий общественный резонанс, дал ИА «Высоте 102» эксклюзивное интервью. Вячеслав Антонов объяснил корреспонденту информагентства смысл песни, рассказал о том, что думает о хулителях музыкальной композиции и поделился творческими планами на будущее. - Ваша песня в исполнении волгоградских кадетов буквально взорвала мировое медийное пространство: одни вас хвалят и благодарят за песню, другие яростно критикуют. Вы ожидали такой реакции? - Резонанс среди интернет-пользователей песня вызвала еще в мае, после того, как я разместил видео на своем канале «Youtube». Уже тогда было много негативных...
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|Расследования
|16.11.2017 21:07
100 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб, нанесенный аварией, получил житель Котовского района. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, накануне при рассмотрении апелляции там оставили неизменным решение, которое принял Котовский райсуд. Столкновение легковой машины “Audi” и мотоцикла “Honda” произошло в Котовском районе на трассе “Камышин-Жирновск” в сентябре 2014 года. Виновником ДТП был автолюбитель. Тогда мотоциклист получил различные травмы, в том числе и переломы. Суд расценил их как средний вред здоровью. Позже, из-за ухудшения самочувствия котовчанин также лишился работы. Подавая апелляцию в облсуд, виновник столкновения настаивал на вдвое меньшей компенсации. Отметим, что пострадавший в аварии байкер оценил свои...
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