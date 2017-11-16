Аудиторы выявили факт переработки артистами волгоградских театров

Комитет культуры Волгоградской области не разработал механизм стимулирования заполняемости зрительного зала и обновления репертуара. К таким выводам пришли аудиторы контрольно-счетной палаты Волгоградской области, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на ведомство. В облкомкультуры, как и в других проверенных госучреждениях культуры Волгоградской области, установлено отсутствие взаимосвязи количественных и качественных показателей, что привело при недостижении качественного показателя «средняя заполняемость зала на стационаре» к перевыполнению количественных показателей путем показов спектаклей в большем количестве. Это, соответственно, обернулось превышением предельной нагрузки на артистов учреждения и увеличению расходов областного бюджета. При этом формирование плановых значений по доходам от приносящей доход деятельности учреждения в завышенном размере привело к образованию кредиторской задолженности в размере 3,9 млн. руб. (17,6 % от запланированных доходов на 2016 год).

Также проверкой установлен факт принятия ведомством отчета о выполнении госзадания ГБУК ТЮЗ с недостоверными данными как по количественным показателям («число зрителей на стационаре», «число зрителей на выезде», «число зрителей на гастролях»), так и по качественному показателю («средняя заполняемость зала на стационаре»). В театре юного зрителя также, подчеркнули аудиторы, не соблюдали порядок распоряжения помещениями, что привело к недополучению дохода в сумме 807 тыс. рублей. По итогам проверки КСП комитету культуры Волгоградской области рекомендовано: изменить подход к формированию госзаданий подведомственных учреждений культуры; обеспечить при приеме отчета объективный контроль и анализ за выполнением качественных показателей госзадания; внедрить механизмы стимулирования обновления репертуара.







