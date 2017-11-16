В Волгограде Кировский и Советский районы свяжет новый маршрут

В ближайшее время жителей отдаленных микрорайонов Химгородок и Бекетовка, а также ул. Кирова начнет обслуживать новый маршрут №95к «Химзавод – ул. Тулака». Он соединит Кировский и Советский районы по таким магистралям, как ул. им. 64-й Армии, пр. Университетский и ул. Электролесовская, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии. Кроме того, значительно улучшится транспортная доступность промышленных предприятий, расположенных рядом с остановками «ВолгоГРЭС» и «Химзавод». Новый автобусный маршрут, по которому станут курсировать современные комфортабельные автобусы средней вместимости, придет на замену вспомогательному маршруту №29с. Теперь жители ул. Кирова смогут добраться до крупных торговых объектов на границе Кировского и Советского районов, используя для оплаты удобные и экономичные пакеты оплаты услуг - в автобусах пассажиры получат возможность применять транспортную карту «Волна», в том числе, в качестве безлимитного проездного билета на месяц – общегражданского или предоставляющего льготы на проезд. Новый вспомогательный автобусный маршрут №95к с конечной остановкой на ул. Тулака наряду с автобусным направлением №55к «Ул. Тулака – АО «Каустик» заменит маршрут №4к «Ул. Тулака – ТРЦ «Акварель», где зачастую курсировали «возрастные» микроавтобусы.



