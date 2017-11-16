В Волгограде установлена личность жертвы пожара на складе красок

В Волгограде организована проверка по факту гибели человека в результате пожара в складском помещении в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК РФ по Волгоградской области, жертвой пожара стала 34-летняя женщина.

По предварительным данным, пламя на складе красок "Колорит" вспыхнуло накануне около 16 часов. Огонь стремительно распространился на всю площадь складского помещения, где хранились легковоспламеняющиеся материалы. Незамедлительно к месту ЧП были направлены пожарные расчеты. В ходе тушения были обнаружены останки погибшей. В настоящее время они направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, также в пожаре пострадала еще одна женщина: с ожогами она была госпитализирована.



