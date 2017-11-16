В Волгограде потушили пожар на складе красок «Колорит»

Пожарные потушили огонь на складе лакокрасочных изделий "Колорит" в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сотрудники МЧС продолжают проливку очагов пожара и разбор конструкций. В ликвидации пожара всего задействовано 87 человек личного состава и 25 единиц техники, из них от МЧС 78 человек и 18 единиц техники. На месте работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые установят причину пожара.

Ранее к 17.20 пожарным удалось локализовать пожар на складе красок «Колорит». По предварительным данным, в результате этого происшествия один человек погиб, еще один получил ожоги. Пострадавшая 27-летняя женщина госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи №25 с ожогом лица второй степени. Возгорание могло произойти из-за взрыва миксера мастики.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в оперативную службу в 15.53. Склад находится по улице Ползунова,1. Строение размером 15х20 метров было полностью охвачено огнем. Позднее выяснилось, что размеры склада гораздо больше - 30х40 метров. После того, как склад полностью выгорел, огонь перекинулся на складированные строительные материалы.





