В Волгограде байкер получил 100 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб от ДТП

100 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб, нанесенный аварией, получил житель Котовского района. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, накануне при рассмотрении апелляции там оставили неизменным решение, которое принял Котовский райсуд. Столкновение легковой машины “Audi” и мотоцикла “Honda” произошло в Котовском районе на трассе “Камышин-Жирновск” в сентябре 2014 года. Виновником ДТП был автолюбитель. Тогда мотоциклист получил различные травмы, в том числе и переломы. Суд расценил их как средний вред здоровью. Позже, из-за ухудшения самочувствия котовчанин также лишился работы.

Подавая апелляцию в облсуд, виновник столкновения настаивал на вдвое меньшей компенсации. Отметим, что пострадавший в аварии байкер оценил свои страдания в полмиллиона. Суд также обязал водителя “Audi” компенсировать пострадавшему его расходы на адвоката, еще 10 тысяч рублей.



