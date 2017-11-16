|Аналитика
|16.11.2017 20:00
«Высота 102 ТВ»: Деньги пенсионеров Волгограда засосал пылесос большой финансовой пирамиды
Смотрите сегодня в программе: уголовное дело о финансовой пирамиде «Волгоградский фонд сбережений» передадут московским следователям. Пожар на складе лакокрасочных изделий: черный дым был виден из разных районов Волгограда и Волжского. Такая работа: отряд волгоградских полицейских вернулся домой из длительной командировки в Дагестан. 95 лет ветерану: участник исторического парада 1941 года Михаил Терещенко отметил юбилей. Пример для избирателей: депутатов Волгоградской областной думы пожурили за пренебрежение медицинской профилактикой.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19.00 в будние дни.
В Волгограде правнуки победителей фашизма спели на Мамаевом кургане о главе государства
Французская певица Патрисия Каас в студии «Высоты 102» призналась в любви к Волгограду и России
На митинге в городе-герое на Волге Навальный сам себя возвел в "кандидаты от Волгограда"
Кадеты полицейских классов средней школы №44 Волгограда записали в студии патриотическую песню и снялись в клипе. Такое предложение...
Она поет про любовь, излучает любовь и признается в любви. Добрые и теплые слова прозвучали и в адрес...
В Волгограде завершилась встреча оппозиционера Алексея Навального со сторонниками. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", митинг, запланированный на...
|Происшествия
|16.11.2017 21:52
Пожарные потушили огонь на складе лакокрасочных изделий "Колорит" в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сотрудники МЧС продолжают проливку очагов пожара и разбор конструкций. В ликвидации пожара всего задействовано 87 человек личного состава и 25 единиц техники, из них от МЧС 78 человек и 18 единиц техники. На месте работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые установят причину пожара.Ранее к 17.20 пожарным удалось локализовать пожар на складе красок «Колорит». По предварительным данным, в результате этого происшествия один человек погиб, еще один получил ожоги. Пострадавшая 27-летняя женщина госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи №25...
Прочитана: 1612 раз
|Общество
|16.11.2017 21:08
Автор спетой волгоградскими кадетами песни «Дядя Вова» Вячеслав Антонов: «Я написал о том, что думает народ!"
Автор песни «Дядя Вова», клип на которую вызвал широкий общественный резонанс, дал ИА «Высоте 102» эксклюзивное интервью. Вячеслав Антонов объяснил корреспонденту информагентства смысл песни, рассказал о том, что думает о хулителях музыкальной композиции и поделился творческими планами на будущее. - Ваша песня в исполнении волгоградских кадетов буквально взорвала мировое медийное пространство: одни вас хвалят и благодарят за песню, другие яростно критикуют. Вы ожидали такой реакции? - Резонанс среди интернет-пользователей песня вызвала еще в мае, после того, как я разместил видео на своем канале «Youtube». Уже тогда было много негативных...
Прочитана: 1086 раз
|Расследования
|16.11.2017 21:07
100 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб, нанесенный аварией, получил житель Котовского района. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, накануне при рассмотрении апелляции там оставили неизменным решение, которое принял Котовский райсуд. Столкновение легковой машины “Audi” и мотоцикла “Honda” произошло в Котовском районе на трассе “Камышин-Жирновск” в сентябре 2014 года. Виновником ДТП был автолюбитель. Тогда мотоциклист получил различные травмы, в том числе и переломы. Суд расценил их как средний вред здоровью. Позже, из-за ухудшения самочувствия котовчанин также лишился работы. Подавая апелляцию в облсуд, виновник столкновения настаивал на вдвое меньшей компенсации. Отметим, что пострадавший в аварии байкер оценил свои...
Прочитана: 598 раз
|Культура
|16.11.2017 21:04
На Петербургском форуме бизнесмена из Волгограда наградили за превращение памятника Царицына в «Лофт 1890»
Сегодня на VI Санкт-Петербургском Международном культурном форуме за второе рождение памятника архитектуры Царицына волгоградский бизнесмен получил награду. Как сообщает ИА «Высота 102», премия «Феникс» вручена гендиректору ООО «Интер-Нова» Денису Шилихину «за лучший проект приспособления объекта промышленного наследия» - «Лофт 1890 – креативное бизнес-пространство». Премия вручается частным инвесторам за достижения в сфере сохранения и приспособления объектов недвижимого культурного наследия под реалии сегодняшнего дня. В состав жюри входят специалисты в сфере сохранения памятников, сотрудники Министерства культуры РФ и Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры. Известное в Волгограде креативное пространство «Лофт 1890», расположенное на...
Прочитана: 761 раз
|Общество
|16.11.2017 17:38
Вспомогательный маршрут №53 «Вишневая балка – пл. Возрождения» начнет охватывать новые жилые кварталы в Краснооктябрьском районе. Маршрутные такси станут следовать по ул. Репина и Р. Зорге – ранее здесь не проходили направления городского общественного транспорта, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города. Такое нововведение значительно повысит транспортную доступность домов в частном секторе, расположенном в границах ул. 39-й Гвардейской, Репина, Р. Зорге и просп. им. В. И. Ленина. С ул. Р. Зорге маршрутные такси станут выезжать на 1-ю Продольную магистраль и следовать к прежней конечной остановке на пл. Возрождения – крупному транспортному узлу. Здесь проходят опорный автобусный маршрут №95, троллейбусные...
Прочитана: 2022 раз
|Общество
|16.11.2017 17:33
На сегодняшнем заседании Волгоградской областной думы депутаты проголосовали против проекта постановления об упорядочении и рациональном использовании бюджетных средств, предусмотренных на содержание регпарламента. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Перед голосованием автор проекта – депутат облдумы Михаил Таранцов – напомнил коллегам суть постановления. Однако председатель комитета по бюджету и налогам Илья Кошкарев заявил, что комитет не поддержал данный документ и рекомендует думе также его отклонить. Что, собственно, и случилось. Напомним, в проекте постановления значилось указание председателю регпарламента на «недопустимость действий, повлекших большие траты в размере около пяти миллионов рублей на дорогостоящий ремонт зала заседаний в условиях большого дефицита областного бюджета и...
Прочитана: 3290 раз
|Происшествия
|16.11.2017 17:31
Пожарным удалось к 17.20 локализовать пожар на складе лакокрасочных изделий в Дзержинском районе Волгограда на площади более 1,5 тысячи квадратных метров. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, в настоящее время угрозы распространения огня на соседние строения и расположенные поблизости частные дома нет. По предварительным данным, в результате этого происшествия один человек погиб, еще один получил ожоги. Пострадавшая 27-летняя женщина госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи №25 с ожогом лица второй степени. Возгорание могло произойти из-за взрыва миксера мастики. ...
Прочитана: 10222 раз
|Общество
|16.11.2017 17:09 (Обновлено: 16.11.2017 17:26)
Ставшие традиционными осенние акции милосердия, которые компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» начала еще в 2012 году, продолжаются. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, во Всемирный день борьбы с диабетом главный специалист административной дирекции «ЕвроХим-ВолгаКалий» Борис Усов с волнением вручил медицинское оборудование – инсулиновые помпы десяти юным волгоградцам. Напомним, уже шестой год в октябре в Волгограде проходят показы лучших семейных и детских спектаклей, мюзиклов и шоу, на которые компания приглашает детей-сирот и детей с ограниченными возможностями из всех районов Волгоградской области. Часть билетов реализуется в свободной продаже. Вырученные средства направляются на приобретение дорогостоящего медицинского оборудования – инсулиновой помпы. И самый...
Прочитана: 496 раз
|Общество
|16.11.2017 16:47
В Волгограде готовится к открытию новый вспомогательный маршрут. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, волгоградцы, проживающие в этом микрорайоне, неоднократно жаловались на нехватку удобного и безопасного общественного транспорта. Для обеспечения их потребностей микроавтобусы маршрутов №№ 64а и 15а заменяются комфортабельными автобусами средней вместимости №№ 5 и 5к, которые доставят пассажиров как в южном, так и в северном направлениях - к пл. Советской в Ворошиловском районе и ТЦ «Лента» в Красноармейском районе. Справка. В ходе предыдущей работы за последние три года на муниципальные маршруты вышло 367 новых комфортабельных автобусов. Только в 2017 году открыты 15 новых автобусных маршрутов. Это...
Прочитана: 2254 раз
|Экономика
|16.11.2017 16:32
Новые Honda CR-V 2.0 поступили в Волгоградский официальный дилерский центр марки. О достоинствах одного из наиболее популярных кроссоверов рассказали ИА «Высота 102» в компании «ВР-Сакура». Японский автомобиль подкупает в первую очередь своей универсальностью и привлекательной футуристичной внешностью – он будет эффектно смотреться как в городе, так и на бескрайних просторах. Перекрещивающиеся линии кузова делают машину визуально более эффектной и компактной. При этом такая легкость прослеживается как во внешнем оформлении, так и во внутреннем. Колесные диски – стильные и массивные. Удобная коробка передач быстро выполняет все команды и не барахлит даже в самых сложных ситуациях....
Прочитана: 1769 раз
|Происшествия
|16.11.2017 16:25
По предварительным данным один человек погиб, еще один получил ожоги в результате пожара на складе лакокрасочных изделий в Дзержинском районе Волгограда - базе "Колорит". Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативных службах, пострадавшая 27-летняя женщина госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи №25 с ожогом лица второй степени. Возгорание могло произойти из-за взрыва миксера мастики. Напомним, сообщение о пожаре поступило в оперативную службу в 15.53. Склад находится по улице Ползунова,1. Строение размером 15х20 метров полностью охвачено огнем. Черный дым виден из разных районов Волгограда и Волжского.
Прочитана: 12569 раз
|Экономика
|16.11.2017 16:18 (Обновлено: 16.11.2017 17:26)
«Концессии теплоснабжения» продолжают реализацию программы по улучшению обеспечения горячим водоснабжением жителей Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», в числе первых домов, где ведется строительство циркуляционных трубопроводов и восстанавливается система обратной циркуляции – пять жилых зданий на ул. Загорской в Тракторозаводском районе. Проблема с «обратками» существует в Волгограде давно. Во многих домах система обратной циркуляции просто не была предусмотрена еще на этапе строительства, в некоторых жилых зданиях она вышла из строя в процессе эксплуатации. По словам жителя дома №7 по улице Загорской Тимофея Шершеня, ждать, когда из крана горячей воды потечет именно горячая, приходится часами. «Для разрешения...
Прочитана: 1973 раз
|Происшествия
|16.11.2017 16:07 (Обновлено: 16.11.2017 16:55)
Склад с лакокрасочной продукцией горит в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании строения, расположенного на улице Ползунова, поступило в оперативные службы в 15.53. К данной минуте склад размером 15х20 метров горит по всей площади. Черный дым виден во многих районах города. Информация о погибших и пострадавших уточняется. Фото и видео прислано в редакцию ИА "Высота 102" читателями
Прочитана: 7219 раз
|Экономика
|16.11.2017 15:35
Промсвязьбанк и Mastercard объявили о старте второго эпизода акции «Охота за золотом» – «Эпизод 2. На островах!», которая продлится по 31 марта 2018 года, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка. Главный приз – туристическая путевка от партнера банка. Для участия в акции держателям карт ПСБ Mastercard нужно зарегистрироваться на сайте и зайти в личный кабинет, в котором будет отображаться игровая карта с островами. «Охотникам» достаточно совершать повседневные покупки по карте ПСБ, получать за них ходы и находить призы: золото, серебро и бонусные баллы. Чтобы выиграть главный приз – путешествие, нужно собрать все фрагменты карты сокровищ, которые расположены на разных островах. ...
Прочитана: 605 раз
|Общество
|16.11.2017 14:57
Недобросовестное отношение к оплате потребленной электроэнергии может испортить планы на отдых за границей. Об этом читателям ИА «Высота 102» напоминает ПАО «Волгоградэнергосбыт». Энергетики совместно с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области проводят мероприятия, направленные на борьбу со злостными неплательщиками за электроэнергию. И рекомендуют всем, у кого есть задолженность, оплатить долги добровольно, не дожидаясь ограничения права выезда за пределы Российской Федерации. О таком запрете должник, как правило, узнает уже на паспортном контроле, в аэропорту. Особенно неприятно попасть в категорию невыездных граждан в период новогодних каникул. Специалисты уточняют, что погасить долг на месте, перед вылетом, не получится. На это потребуется...
Прочитана: 934 раз
16 ноября 21:52
16 ноября 21:08
16 ноября 21:04
16 ноября 20:00
«Высота 102 ТВ»: Деньги пенсионеров Волгограда засосал пылесос большой финансовой пирамиды 9
16 ноября 17:38
16 ноября 17:31
16 ноября 16:47
16 ноября 16:32
16 ноября 16:07
16 ноября 12:49
Аналитика
16 ноября 20:00
«Высота 102 ТВ»: Деньги пенсионеров Волгограда засосал пылесос большой финансовой пирамиды 9
15 ноября 20:01
14 ноября 20:02
13 ноября 20:00
13 ноября 16:52
12 ноября 18:14
10 ноября 20:16
9 ноября 20:00
8 ноября 20:08
3 ноября 19:56
2 ноября 20:38
1 ноября 20:01
1 ноября 13:59
31 октября 21:24
30 октября 16:56
29 октября 18:32
26 октября 21:10
25 октября 20:07
24 октября 14:39
22 октября 18:39
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 16 Ноября, Чт
Волгоград
Малооблачно, температура 2..4 С, давление 757..759 мм рт.ст., ветер Западный, 3 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
16 Ноября, Чт
|$
|0.0000 руб.
|€
|0.0000 руб.
|GBP
|0.0000 руб.
|CHF
|0.0000 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 20106
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде у фонда капремонта под конец года дошли руки до реализации программы замены лифтов5
Просмотров: 15627
Просмотров: 7843
Песня «Дядя Вова» с участием депутата Госдумы от Волгоградской области прозвучала на федеральном канале33
Просмотров: 6343
Просмотров: 5024
Просмотров: 5002
Просмотров: 4670
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +22 / 3-
Рекомендации: +18 / 5-
Рекомендации: +16 / 7-
Рекомендации: +15 / 3-
Рекомендации: +12 / 6-
Рекомендации: +12 / 9-
Рекомендации: +11 / 4-