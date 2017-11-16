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 16.11.2017 20:00

«Высота 102 ТВ»: Деньги пенсионеров Волгограда засосал пылесос большой финансовой пирамиды




Смотрите сегодня в программе: уголовное дело о финансовой пирамиде «Волгоградский фонд сбережений» передадут московским следователям. Пожар на складе лакокрасочных изделий: черный дым был виден из разных районов Волгограда и Волжского. Такая работа: отряд волгоградских полицейских вернулся домой из длительной командировки в Дагестан. 95 лет ветерану: участник исторического парада 1941 года Михаил Терещенко отметил юбилей. Пример для избирателей: депутатов Волгоградской областной думы пожурили за пренебрежение медицинской профилактикой.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19.00 в будние дни.  

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В Волгограде завершилась встреча оппозиционера Алексея Навального со сторонниками. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", митинг, запланированный на...

Происшествия 16.11.2017 21:52

Пожарные потушили огонь на складе лакокрасочных изделий "Колорит" в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сотрудники МЧС продолжают проливку очагов пожара и разбор конструкций. В ликвидации пожара всего задействовано 87 человек личного состава и 25 единиц техники, из них от МЧС 78 человек и 18 единиц техники. На месте работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые установят причину пожара.Ранее  к 17.20 пожарным удалось локализовать пожар на складе красок «Колорит». По предварительным данным, в результате этого происшествия один человек погиб, еще один получил ожоги. Пострадавшая 27-летняя женщина госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи №25...
Прочитана: 1612 раз
Общество 16.11.2017 21:08

Автор спетой волгоградскими кадетами песни «Дядя Вова» Вячеслав Антонов: «Я написал о том, что думает народ!"  Автор песни «Дядя Вова», клип на которую вызвал широкий общественный резонанс, дал ИА «Высоте 102» эксклюзивное интервью. Вячеслав Антонов объяснил корреспонденту информагентства смысл песни,  рассказал о том, что думает о хулителях музыкальной композиции и поделился творческими планами на будущее.  - Ваша песня в исполнении волгоградских кадетов буквально взорвала мировое медийное пространство: одни вас хвалят и благодарят за песню, другие яростно критикуют.  Вы ожидали такой реакции? - Резонанс среди интернет-пользователей песня вызвала еще в мае, после того, как я разместил видео на своем канале «Youtube». Уже тогда было много негативных...
Прочитана: 1086 раз
Расследования 16.11.2017 21:07

100 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб, нанесенный аварией, получил житель Котовского района. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, накануне при рассмотрении апелляции там оставили неизменным решение,  которое принял  Котовский райсуд. Столкновение легковой машины “Audi” и мотоцикла “Honda” произошло в Котовском районе на трассе “Камышин-Жирновск” в сентябре 2014 года. Виновником ДТП был  автолюбитель. Тогда мотоциклист получил различные травмы,  в том числе и переломы. Суд расценил их как средний вред здоровью. Позже, из-за ухудшения самочувствия  котовчанин также лишился работы.  Подавая апелляцию в облсуд,  виновник столкновения  настаивал на вдвое меньшей компенсации. Отметим, что пострадавший в аварии байкер оценил свои...
Прочитана: 598 раз
Культура 16.11.2017 21:04

На Петербургском форуме бизнесмена из Волгограда наградили за превращение памятника Царицына в «Лофт 1890» Сегодня на VI Санкт-Петербургском Международном культурном форуме  за второе рождение памятника архитектуры Царицына волгоградский бизнесмен получил награду.  Как сообщает ИА «Высота 102», премия «Феникс» вручена гендиректору ООО «Интер-Нова» Денису Шилихину «за лучший проект приспособления объекта промышленного наследия» - «Лофт 1890 – креативное бизнес-пространство». Премия вручается частным инвесторам за достижения в сфере сохранения и приспособления объектов недвижимого культурного наследия под реалии сегодняшнего дня. В состав жюри входят специалисты в сфере сохранения памятников, сотрудники Министерства культуры РФ и Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры. Известное в Волгограде креативное пространство «Лофт 1890», расположенное на...
Прочитана: 761 раз
Общество 16.11.2017 17:38

Вспомогательный маршрут №53 «Вишневая балка – пл. Возрождения» начнет охватывать новые жилые кварталы в Краснооктябрьском районе. Маршрутные такси станут следовать по ул. Репина и Р. Зорге – ранее здесь не проходили направления городского общественного транспорта, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города. Такое нововведение значительно повысит транспортную доступность домов в частном секторе, расположенном в границах ул. 39-й Гвардейской, Репина, Р. Зорге и просп. им. В. И. Ленина. С ул. Р. Зорге маршрутные такси станут выезжать на 1-ю Продольную магистраль и следовать к прежней конечной остановке на пл. Возрождения – крупному транспортному узлу. Здесь проходят опорный автобусный маршрут №95, троллейбусные...
Прочитана: 2022 раз
Общество 16.11.2017 17:33

На сегодняшнем заседании Волгоградской областной думы депутаты проголосовали против проекта постановления об упорядочении и рациональном использовании бюджетных средств, предусмотренных на содержание регпарламента. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Перед голосованием автор проекта – депутат облдумы Михаил Таранцов – напомнил коллегам суть постановления. Однако председатель комитета по бюджету и налогам Илья Кошкарев заявил, что комитет не поддержал данный документ и рекомендует думе также его отклонить. Что, собственно, и случилось. Напомним, в проекте постановления значилось указание  председателю регпарламента на «недопустимость действий, повлекших большие траты в размере около пяти миллионов рублей на дорогостоящий ремонт зала заседаний в условиях большого дефицита областного бюджета и...
Прочитана: 3290 раз
Происшествия 16.11.2017 17:31

Пожарным удалось к 17.20 локализовать пожар на складе лакокрасочных изделий в Дзержинском районе Волгограда на площади более 1,5 тысячи квадратных метров. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, в настоящее время угрозы распространения огня на соседние строения и расположенные поблизости частные дома нет.  По предварительным данным, в результате этого происшествия один человек погиб, еще один получил ожоги. Пострадавшая 27-летняя женщина госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи №25 с ожогом лица второй степени. Возгорание могло произойти из-за взрыва миксера мастики. ...
Прочитана: 10222 раз
Общество 16.11.2017 17:09 (Обновлено: 16.11.2017 17:26)

«ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает традиции милосердия и благотворительности Ставшие традиционными осенние акции милосердия, которые компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» начала еще в 2012 году, продолжаются.  Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, во Всемирный день борьбы с диабетом главный специалист административной дирекции «ЕвроХим-ВолгаКалий» Борис Усов с волнением вручил медицинское оборудование – инсулиновые помпы десяти юным волгоградцам.   Напомним, уже шестой год в октябре в Волгограде проходят показы лучших семейных и детских спектаклей, мюзиклов и шоу, на которые компания приглашает детей-сирот и детей с ограниченными возможностями из всех районов Волгоградской области. Часть билетов реализуется в свободной продаже. Вырученные средства направляются на приобретение дорогостоящего медицинского оборудования – инсулиновой помпы. И самый...
Прочитана: 496 раз
Общество 16.11.2017 16:47

В Волгограде готовится к открытию  новый вспомогательный маршрут. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, волгоградцы, проживающие в этом микрорайоне, неоднократно жаловались на нехватку удобного и безопасного общественного транспорта. Для обеспечения их потребностей микроавтобусы маршрутов №№ 64а и 15а заменяются комфортабельными автобусами средней вместимости №№ 5 и 5к, которые доставят пассажиров как в южном, так и в северном направлениях - к пл. Советской в Ворошиловском районе и ТЦ «Лента» в Красноармейском районе.  Справка. В ходе предыдущей работы за последние три года на муниципальные маршруты вышло 367 новых комфортабельных автобусов. Только в 2017 году открыты 15 новых автобусных маршрутов. Это...
Прочитана: 2254 раз
Экономика 16.11.2017 16:32

Новый кроссовер Honda CR-V 2.0 уже в продажеНовые Honda CR-V 2.0 поступили в Волгоградский официальный дилерский центр марки. О достоинствах одного из наиболее популярных кроссоверов рассказали  ИА «Высота 102» в компании «ВР-Сакура».   Японский автомобиль подкупает в первую очередь своей универсальностью и привлекательной футуристичной внешностью – он будет эффектно смотреться как в городе, так и на бескрайних просторах.  Перекрещивающиеся линии кузова делают машину визуально более эффектной и компактной. При этом такая легкость прослеживается как во внешнем оформлении, так и во внутреннем. Колесные диски – стильные и массивные. Удобная коробка передач быстро выполняет все команды и не барахлит даже в самых сложных ситуациях....
Прочитана: 1769 раз
Происшествия 16.11.2017 16:25

В Волгограде на горящем складе лакокрасочных изделий погиб человек По предварительным данным один человек погиб, еще один получил ожоги в результате пожара на складе лакокрасочных изделий в Дзержинском районе Волгограда - базе "Колорит". Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативных службах, пострадавшая 27-летняя женщина госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи №25 с ожогом лица второй степени. Возгорание могло произойти из-за взрыва миксера мастики. Напомним, сообщение о пожаре поступило в оперативную службу в 15.53. Склад находится по улице Ползунова,1. Строение размером 15х20 метров полностью охвачено огнем. Черный дым виден из разных районов Волгограда и Волжского. 
Прочитана: 12569 раз
Экономика 16.11.2017 16:18 (Обновлено: 16.11.2017 17:26)

«Концессии теплоснабжения» улучшают обеспечение волгоградцев горячей водой «Концессии теплоснабжения» продолжают реализацию программы по улучшению обеспечения горячим водоснабжением жителей Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», в числе первых домов, где ведется строительство циркуляционных трубопроводов и восстанавливается система обратной циркуляции – пять жилых зданий на ул. Загорской в Тракторозаводском районе.  Проблема с «обратками» существует в Волгограде давно. Во многих домах система обратной циркуляции просто не была предусмотрена еще на этапе строительства, в некоторых жилых зданиях она вышла из строя в процессе эксплуатации. По словам жителя дома №7 по улице Загорской Тимофея Шершеня, ждать, когда из крана горячей воды потечет именно горячая, приходится часами.  «Для разрешения...
Прочитана: 1973 раз
Происшествия 16.11.2017 16:07 (Обновлено: 16.11.2017 16:55)

В Волгограде горит склад с лакокрасочной продукцией Склад с лакокрасочной продукцией горит в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании строения, расположенного на улице Ползунова, поступило в оперативные службы в 15.53. К данной минуте склад размером 15х20 метров горит по всей площади. Черный дым виден во многих районах города. Информация о погибших и пострадавших уточняется. Фото и видео прислано в редакцию ИА "Высота 102" читателями
Прочитана: 7219 раз
Экономика 16.11.2017 15:35

Промсвязьбанк и Mastercard объявили о старте второго эпизода акции «Охота за золотом» – «Эпизод 2. На островах!», которая продлится по 31 марта 2018 года, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка. Главный приз – туристическая путевка от партнера банка. Для участия в акции держателям карт ПСБ Mastercard нужно зарегистрироваться на сайте и зайти в личный кабинет, в котором будет отображаться игровая карта с островами. «Охотникам» достаточно совершать повседневные покупки по карте ПСБ, получать за них ходы и находить призы: золото, серебро и бонусные баллы. Чтобы выиграть главный приз – путешествие, нужно собрать все фрагменты карты сокровищ, которые расположены на разных островах. ...
Прочитана: 605 раз
Общество 16.11.2017 14:57

Недобросовестное отношение к оплате потребленной электроэнергии может испортить планы на отдых за границей. Об этом читателям ИА «Высота 102» напоминает ПАО «Волгоградэнергосбыт». Энергетики  совместно с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области проводят мероприятия, направленные на борьбу со злостными неплательщиками за электроэнергию. И рекомендуют всем, у кого есть задолженность, оплатить долги добровольно, не дожидаясь ограничения права выезда за пределы Российской Федерации. О таком запрете должник, как правило, узнает уже на паспортном контроле, в аэропорту. Особенно неприятно попасть в категорию невыездных граждан в период новогодних каникул. Специалисты уточняют, что погасить долг на месте, перед вылетом, не получится. На это потребуется...
Прочитана: 934 раз


16 ноября 21:52
В Волгограде потушили пожар на складе красок «Колорит»
16 ноября 21:08
Автор спетой волгоградскими кадетами песни «Дядя Вова» Вячеслав Антонов: «Я написал о том, что думает народ!" Комментарии12Смотреть фотографииCмотреть видео
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«Высота 102 ТВ»: Оперативность спецслужб шокировала убийцу, расчленившего девушек в Волжском Комментарии5Cмотреть видео
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Учащиеся школы Калача-на-Дону не дождались спортплощадки

 

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