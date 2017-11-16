









Смотрите сегодня в программе: уголовное дело о финансовой пирамиде «Волгоградский фонд сбережений» передадут московским следователям. Пожар на складе лакокрасочных изделий: черный дым был виден из разных районов Волгограда и Волжского. Такая работа: отряд волгоградских полицейских вернулся домой из длительной командировки в Дагестан. 95 лет ветерану: участник исторического парада 1941 года Михаил Терещенко отметил юбилей. Пример для избирателей: депутатов Волгоградской областной думы пожурили за пренебрежение медицинской профилактикой.

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