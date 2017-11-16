Самая обеспеченная дама в Волгоградской гордуме не платит по счетам и огорчает судебных приставов





Имя очередного злостного должника из числа волгоградских народных избранников стало известно общественности. Как сообщает ИА «Высота 102», в арбитражный суд региона поступило заявление от банка «Уралсиб» о признании депутата городской думы от партии «Единая Россия», заместителя председателя комитета по экономике, предпринимательству и торговле Ольги Толоконниковой банкротом. Движение дела приостановлено до 8 декабря для устранения нарушений процессуальных норм. Сумма заявленных банком требований пока не известна. Однако кредитную историю народной избранницы легко проследить по банку исполнительных производств управления федеральной службы судебных приставов по региону. На официальном портале ведомства в настоящее время опубликованы сведения о пяти возбужденных в отношении «слуги народа» делах о взыскании 1,7 млн рублей. До своего коллеги, депутата-должника из регпарламента Геннадия Мурылева Толоконниковой, правда, пока далеко. Напомним, в областном арбитраже сейчас находится дело о банкротстве парламентария, избранного от «Единой России», который задолжал кредиторам почти полбюджета Волгограда – 7,3 млрд рублей.





Львиную долю неоплаченных счетов Ольги Толоконниковой составляет непогашенный кредит в размере почти 1,5 млн рублей. Кроме того, депутат должна свыше 100 тысяч рублей по коммунальным платежам, остальная сумма приходится на различные займы. Примечательно, что исполнительные производства в отношении депутата городской думы возбуждены, что называется, «не вчера». Так, самую крупную задолженность приставы пытаются взыскать с Толоконниковой с февраля 2016 года. Последнее дело заведено на члена думской фракции «ЕР» в июне текущего. Удивительным в этой ситуации является даже не сам факт наличия долгов, а финансовое состояние депутата Толоконниковой. По итогам декларационной кампании 2016 года она является самым обеспеченным депутатом среди представительниц слабого пола в Волгоградской гордуме (всего – 12 человек). Годовой доход Толоконникой составил 13 млн рублей, что в разы превышает сумму заработка прочих народных избранниц в городском собрании.





За время своего депутатства, начиная с сентября 2013 года, Толоконникова не единожды оказывалась в центре скандальных историй. Так, в августе 2014 года Ольга Николаевна находилась в розыске по подозрению в незаконной вырубке деревьев. Толоконникову задержали при въезде в Волгоград и препроводили к следователям. Как считали правоохранители, несколько деревьев погибли при заселении депутатской типографии в подвал жилого дома. Впоследствии история с деятельностью этой организации получит громкое продолжение: жители многоэтажки обвинят народную избранницу в том, что ее предприятие травит их вредными выбросами. Центральный районный суд признает незаконной работу типографского цеха в подвале жилого многоквартирного дома, откуда фирме депутата придется поспешно съехать. Нескольким жильцам дома, к слову, удастся через суд добиться с типографии Толоконниковой выплаты компенсации за нанесенный им моральный вред.

Череда сумбурных, престранных и явно не красящих госпожу Толоконникову, как представителя власти, фактов из ее жизни как-то не вяжется с официальной биографией. На сайте Волгоградской городской думы, к примеру, сообщается, что Ольга Николаевна имеет три высших образования, прошла многочисленные курсы повышения квалификации, по итогам 2010 года была признана «Предпринимателем года», имеет многочисленные благодарности от местных органов власти за меценатство, многолетний добросовестный труд и активную гражданскую позицию. На каком этапе в предпринимательской карьере Ольги Толоконниковой случился (если случился) надлом и по какой причине – неизвестно. Вопрос в другом – не дискредитирует ли поведение народной избранницы, игнорирующей судебные решения, представительный орган власти Волгограда и партию власти, которая доверила ей право представлять и отстаивать интересы горожан? Этим вопросом может задаться фракция «Единой России», которая накануне выборного года должна с особой строгостью следить за реноме депутатского корпуса и отдельных его представителей.